Reading, Pensilvania (CNN) – Tim Walz, recién salido de su debate vicepresidencial, llegó el miércoles por la noche a un restaurante de propiedad puertorriqueña aquí, en el sureste de Pensilvania, para hablar con los votantes latinos.

“Esto va a depender de nuestros estados del ‘muro azul’, de Pensilvania”, dijo el gobernador de Minnesota en el restaurante Mofongo mientras los comensales sorbían bebidas de colores.

“Podría pasar directamente por este restaurante”, añadió.

Al mismo tiempo, a pocas manzanas de distancia, una oficina de campaña de Donald Trump vibraba de actividad, mientras simpatizantes latinos del expresidente atendían los teléfonos en inglés y español.

Marcia Heras, inmigrante ecuatoriana, condujo una hora desde Allentown para atender las llamadas.

“La familia, la vida y el fin de la guerra”, dijo Heras a CNN, eran las razones de la conservadora de toda la vida para apoyar a Trump.

Esta instantánea de un duelo de esfuerzos de divulgación en una lluviosa noche entresemana ofrece un pequeño vistazo de lo crucial que es el voto latino para las campañas de Trump y Kamala Harris en Pensilvania, un estado clave en la contienda en el que las dos últimas elecciones presidenciales se han decidido por un solo punto.

Una persona lleva una calcomanía de "Latinos con Harris Walz" en Pensilvania. Crédito: CNN

Una población creciente

Más de un millón de hispanos o latinos viven en Pensilvania, según datos recientes del censo, y el Pew Research Center calcula que 615.000 de ellos podrán votar en noviembre. Aunque el estado sigue siendo predominantemente blanco, los residentes hispanos o latinos representan ahora cerca del 9% de la población, según muestran las cifras del censo, con un crecimiento de más del 40% desde 2010.

Gran parte del crecimiento se ha producido en el “Corredor 222”, un grupo de ciudades en torno a la Autopista 222 de EE.UU., que incluye Reading, Allentown y Lancaster.

En 2020, Joe Biden ganó en Pensilvania por unos 80.000 votos y obtuvo una amplia mayoría del voto latino, tanto a nivel estatal como a escala nacional. Cuatro años antes, Trump había ganado por un estrecho margen, pero había perdido votantes latinos frente a Hillary Clinton.

Aunque en una encuesta reciente de NBC News/Telemundo/CNBC, Harris superó ampliamente a Trump entre los votantes latinos registrados de todo el país, 54% frente a 40%, su margen de 14 puntos quedó por detrás de los anteriores candidatos presidenciales demócratas en este grupo demográfico. Biden ganó a los votantes latinos por 33 puntos en 2020, mientras que Clinton lo hizo por 38 puntos.

Incluso en un reciente acto de campaña de Harris en Allentown, hubo indicios de esa pérdida de apoyo entre los muchos partidarios entusiastas de la vicepresidenta.

Héctor Santana, que emigró de la República Dominicana, dijo a CNN que lleva 20 años votando por los demócratas, pero que este año está indeciso.

“Aún no estoy decidido porque la base fundamental que siempre he buscado es qué candidato tiene en cuenta los intereses de los hispanos”, dijo Santana en español. “Hoy por hoy, no he visto eso (de ningún candidato)”.

La prestamista hipotecaria de Belén Carmen Dancsecs dijo que le preocupa que algunos votantes latinos se queden en casa en noviembre.

“Creo que hay demasiada gente que está como… en aguas movedizas. No saben a qué atenerse”, dijo Dancsecs a CNN.

Múltiples estrategias para Harris

La campaña de Harris está aplicando múltiples estrategias para aumentar el apoyo entre los votantes latinos de Pensilvania en las últimas semanas previas al día de las elecciones.

Entre ellas figuran el despliegue de sustitutos de campaña, la obtención de más apoyos de famosos latinos y la inversión en más publicidad dirigida a los votantes latinos, según varios asesores y aliados de Harris.

“Cuanto más capaces seamos de difundir eficazmente el mensaje de la vicepresidenta sobre quién es y de dónde viene, que es una luchadora, que lleva mucho tiempo luchando por el pueblo y que se ha enfrentado a los malos actores, ya fueran los grandes bancos durante la crisis hipotecaria, las universidades con ánimo de lucro que estafaban a sus estudiantes… éste es un mensaje que resuena entre los hombres latinos y los latinos”, dijo a CNN un alto asesor de la campaña de Harris.

El mes pasado, la campaña anunció que destinaría US$ 3 millones a nuevos anuncios en la radio en español del 15 de septiembre al 15 de octubre.

La campaña también está celebrando más mítines y actos en el disputado estado. En un mitin celebrado el mes pasado en Bethlehem, Walz intentó apelar directamente a los votantes puertorriqueños, que constituyen más de la mitad de los votantes latinos con derecho a voto en Pensilvania.

“Reconocemos el doloroso aniversario de la llegada a tierra del huracán María, que sigue teniendo un impacto devastador. En marzo, la vicepresidenta Harris visitó San Juan. Se comprometió a seguir apoyando la reconstrucción, y cuando ella y yo estemos en la Casa Blanca, podéis contar con nuestro apoyo”, dijo Walz.

El actor de “Hamilton” Anthony Ramos, que se unió a Walz en el mitin, tenía un mensaje específico para los votantes latinos.

“Siento la pasión en la sala, y tantos de ustedes son de diferentes colores, razas. Estamos aquí todos juntos, ¿verdad? Esto es lo que es nuestro país”, dijo. “Quiero animarlos a todos, no se limiten a salir a votar, voten por Kamala Harris y Tim Walz”.

Un alto asesor de Harris dijo que, mientras la campaña intenta conseguir más apoyos de famosos latinos, utilizará a personas influyentes en las redes sociales, con grandes plataformas, para ayudar a amplificar el mensaje de la vicepresidenta. Por ejemplo, en agosto, Harris apareció junto al creador de contenidos Carlos Eduardo Espina, que tiene más de 10 millones de seguidores en TikTok, para hablar de por qué los latinos deberían apoyarla.

“Cuando tienes unas elecciones que se van a ganar en los márgenes, todo cuenta. Y, por supuesto, van a intentar hacer todo lo posible para conseguir el apoyo de Bad Bunny”, dijo María Cardona, estratega demócrata y comentarista política de CNN. “Pero, al mismo tiempo, sabemos que lo más importante es que la campaña hable directamente a estos votantes, ya sean sustitutos, ya sea Kamala, ya sea Tim Walz”.

Trump también recurre al apoyo de famosos

La campaña de Trump también se ha apoyado en personajes famosos para captar más votantes latinos.

Trump ha recibido el apoyo de tres conocidos artistas de reggaeton: Nicky Jam, Justin Quiles y Anuel AA y los dos últimos aparecieron con él en agosto en un mitin en Johnstown, en el suroeste de Pensilvania.

“A todos mis puertorriqueños, permanezcamos unidos, votemos por Trump”, dijo Anuel durante su breve intervención, “Hablé personalmente con (Trump). Quiere ayudar a Puerto Rico a crecer”.

Nicky Jam intervino en un mitin de Trump en Las Vegas, quien se refirió erróneamente al cantante como “ella” antes de invitarlo a subir al escenario para hablar. El artista borró más tarde su publicación de Instagram de apoyo al expresidente, aunque la popular banda mexicana Maná retiró más tarde su colaboración con él, publicando que la banda “no trabaja con racistas”.

En un mitin celebrado en agosto en Wilkes-Barre, al noreste de Pensilvania, Trump subió al escenario a Daniel Campo, un piloto nacido en Venezuela que obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2022.

Campo ayuda a la campaña de Trump a sondear los barrios latinos, especialmente en Allentown, hablando con los votantes sobre la plataforma del expresidente. A menudo se encuentra con personas que creen que Trump tiene prejuicios contra los latinos.

“Les digo: ‘Soy latino. Me invitó a hablar en su mitin’”, dijo Campo, explicando su respuesta. “Y no sólo eso, sino que habló bien de mí delante de todo el mundo. Así que si odiara a los latinos, primero, no me habría invitado. Segundo, no habría dicho todas esas cosas buenas que dijo de mí después”.

Otros votantes con los que habla Campo están preocupados por la “actitud” de Trump.

“¿Vas a invitar (a Trump) a tu boda? ¿Vas a invitarlo a tu fiesta de cumpleaños o a la de tu hijo?”, dijo Campo que les pregunta. “Se ríen. Se ríen un poco. Dicen: ‘No, la verdad es que no’”.

“Les digo: ‘Vale, entonces lo estás contratando para hacer un trabajo, ¿verdad? Y dicen: ‘Sí’”, dijo Campo. “Lo viste hacer el trabajo hace cuatro años y viste a Harris hacerlo actualmente, ¿dónde estabas mejor?”.