Guerra entre Israel y Hezbollah, en vivo: última hora del conflicto en el Líbano, el ataque de Irán y más

No está claro cuánto durarán las incursiones terrestres de Israel en Líbano, según el Departamento de Estado

Estados Unidos e Israel han mantenido conversaciones sobre lo que vendrá después de las incursiones israelíes en Líbano, pero no está claro cuánto durarán las acciones militares sobre el terreno, según el Departamento de Estado.

"No voy a prejuzgar lo que va a ocurrir. No sabemos lo que va a ocurrir. Me atrevo a decir que los israelíes probablemente no saben lo que va a pasar en este momento", dijo Matt Miller, portavoz del Departamento de Estado. "Vamos a observar cómo se desarrolla esto, y haremos nuestras evaluaciones en tiempo real".

Miller no quiso decir si los israelíes tienen un juego final para el conflicto en el norte, mientras intensifican las incursiones transfronterizas y los ataques de Beirut contra Hezbollah.

"A esa pregunta tendrán que responder los israelíes, no yo", dijo.

A pesar de las vagas respuestas de Miller en lo que se refiere a cualquier claridad que los funcionarios estadounidenses hayan recibido sobre las operaciones militares de Israel contra Hezbollah, el portavoz dijo que, por ahora, EE.UU. apoya plenamente los esfuerzos de Israel para atacar a Hezbollah con "objetivos específicos" dirigidos a la infraestructura del grupo militante.

"Queremos ver una resolución diplomática, pero queremos ver degradadas las capacidades de Hezbollah", dijo Miller.