(CNN Español)– El 13 de septiembre, Mauricio Pochettino fue presentado oficialmente como entrenador de la selección nacional masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT).

Pochettino representa una adquisición importante para el seleccionado de las barras y las estrellas al aportar experiencia como entrenador de alto nivel al equipo. Elizabeth Pérez exploró con el argentino, de 52 años, su primera experiencia como técnico de un seleccionado de fútbol, el impacto de Lionel Messi en Estados Unidos y las ganas de dirigir en Argentina.

Su principal objetivo, explica Pochettino, es tener una selección competitiva y protagonista en la Copa del Mundo de 2026, que tendrá al país de coanfitrión junto a México y Canadá.

Elizabeth Pérez: Va a estar asumiendo la dirección de uno de los equipos anfitriones del Mundial de 2026. Y justamente mi duda es esa, ¿siente mucha presión o más bien responsabilidad?

Mauricio Pochettino: No, presión no. Al final, en nuestra carrera, primero como jugador y después como entrenador, en todos los proyectos, siempre está la expectación. La expectativa, la presión, siempre por resultados porque vivimos de los resultados, ¿no?

Lo tomamos, por supuesto, con la responsabilidad de no defraudar en lo que es el trabajo, el compromiso, y crear una buena comunicación con nuestra gente. También con la gente que nos da la oportunidad de poder estar en este proyecto. Esa es la responsabilidad de no fallar en el aspecto humano, en el aspecto profesional. Después los resultados dependen de muchos factores. Bueno, tenemos que lograr, hacer, construir un equipo en el cual se sueñe en grande porque talento hay. Tenemos que lograr creer que podemos competir de la mejor manera con los grandes equipos del mundo y hay una gran oportunidad de construir algo en los próximos casi dos años por delante hasta la Copa del Mundo, en la que Estados Unidos es organizador junto con Canadá y México.

Creo que se presenta un desafío enorme, que más que presión, es un sueño. Una motivación grande de construir algo importante todos juntos para generar y para crear historia.

La decisión de asumir un nuevo rol en un país desconocido

Nueva York - 13 de septiembre (De izquierda a derecha) el Director Ejecutivo y Secretario de U.S. Soccer, JT Banton, el Director Deportivo de U.S. Soccer, Matt Crocker, el entrenador Mauricio Pochettino, y la presidenta de U.S. Soccer, Cindy Parlow, posan durante la presentación de Pochettino como entrenador de la selección nacional masculina de fútbol. Getty Images

Al anunciar su contratación en septiembre de este año, el director deportivo de US Soccer, Matt Crocker, dijo: “Mauricio es un ganador en serie con una profunda pasión por el desarrollo de jugadores y una capacidad demostrada para construir equipos cohesivos y competitivos”.

“Su trayectoria habla por sí sola y estoy seguro de que es la elección correcta para aprovechar el inmenso potencial de nuestro talentoso equipo. Estamos encantados de tener a Mauricio a bordo mientras nos embarcamos en este emocionante viaje para alcanzar el éxito a nivel mundial”, señaló.

Elizabeth Pérez: ¿Qué tenía este equipo nacional masculino de Estados Unidos que te cautivó para cruzar el Atlántico?

Mauricio Pochettino: Bueno, yo creo un poco todo. También nuestra circunstancia como cuerpo técnico después de haber estado en diferentes clubes. Creo que también las circunstancias se dieron, los tiempos. La llegada de una persona que nosotros conocemos, como Matt Crocker, y que habíamos trabajado en Southampton. El talento también por desarrollar gente joven. Yo creo que también un país con lo que ya estamos viendo, con la MLS, con la llegada de Leo Messi, que está en plena ebullición y desarrollo. Un poco nos cautivó todo.

No hubo algo en especial, sino que el conjunto de muchas cosas que nos hicieron aceptar este desafío pensando que es un lugar que nos sacaba de nuestra zona de confort y que, lógicamente, genera nuevas emociones, diferentes emociones de la que ya estamos acostumbrados a vivir.

Creo que es un desafío por descubrir cosas que no conocemos y encontrarnos situaciones que nos van a hacer crecer conjuntamente con todas las personas que nos vamos a encontrar ahí. Un camino diferente y una forma, seguramente, de vida diferente y una forma de competir que vamos a descubrir juntos.

LONDRES, INGLATERRA - 30 DE MARZO: Mauricio Pochettino llega al estadio antes del partido de la Premier League entre el Chelsea FC y el Burnley FC en Stamford Bridge. Getty Images

Antes de su arribo a Estados Unidos, el argentino dirigió al Chelsea y al Tottenham Hotspur de la Premier League. En Francia estuvo a cargo del Paris Saint-Germain, donde llevó al PSG a un título de la Ligue 1.

Elizabeth Pérez: ¿Cuál consideras qué es la principal diferencia entre entrenar un equipo de primer nivel como el Chelsea y como el PSG en comparación a una selección nacional?

Mauricio Pochettino: Yo creo que la principal diferencia es la más fácil, el día a día. Tú no tienes a los jugadores en el día a día para poder seguir esa evolución constante. En esta experiencia, creo que hemos puesto mucho, en todos estos meses, de cómo veíamos a las selecciones cuando éramos entrenadores de clubes como París Saint-Germain, Chelsea, Tottenham, Southampton, Espanyol. Cómo nos habría gustado que se comunicara el cuerpo técnico donde teníamos jugadores envueltos.

Entonces, bueno, todo eso hemos desarrollado: una forma de poner en práctica, de trabajar para nuestros jugadores, de ayudar a los equipos que están envueltos con nuestros jugadores para que puedan llegar a las competiciones importantes en el mejor estado posible. Y bueno, entrenar para ellos y estar a disposición de los jugadores para que lleguen en las mejores condiciones de competir.

Creo que también la experiencia de haber jugado un Mundial, de haber estado envuelto también en la selección, en mi selección Argentina, también tener esa experiencia yo creo que la vamos a usar y va a ser beneficiosa y positiva para para los jugadores y para toda la estructura. Para poder entender cómo tenemos que adaptar nuestra filosofía o nuestro método de trabajo en el presente y en el futuro para llegar de la mejor manera con el objetivo lógicamente puesto en el Mundial de 2026.

Elizabeth Pérez: Ya anunciaste la primera convocatoria para los próximos partidos, pero ¿tienen ya un plan de trabajo diseñado a largo plazo?

Mauricio Pochettino: Está claro que ahora que llega la primera convocatoria, es conocer a los jugadores. Los conocemos a nivel profesional, los conocemos a través de lo que desarrollan en su juego, pero ahora es la parte personal, donde tenemos que estar involucrados. Y también descubrir cómo son de carácter, de personalidad, la forma que compiten, la forma en que conviven, la forma que vamos a crear y a sentar las bases de convivencia para el futuro. Pero está claro que ahora vamos, a partir de que nos conozcamos todos, a desarrollar ese plan futuro que termina en el 2026.

México, parte del debut y la lucha por la supremacía de la región

Pochettino se une a Estados Unidos después de que el entrenador anterior, Gregg Berhalter, fuera despedido tras una decepcionante eliminación de la Copa América en julio. Y su debut en el banquillo será ante dos rivales de la región: Panamá el 12 de octubre y México, el eterno rival, tres días después.

Video Ad Feedback Mauricio Pochettino cuenta por qué decidió dirigir a la selección de Estados Unidos 01:18 - Fuente: CNN

Elizabeth Pérez: Hay una enorme rivalidad deportiva entre México y Estados Unidos, en este momento es la fuerza dominante entre estos dos rivales. ¿Hasta qué punto esto es una responsabilidad adicional, pensar en el futuro, por ejemplo, en ganar la Copa Oro de 2025, quitársela a México?

Mauricio Pochettino: Está claro que siempre la mentalidad es ganar. Y no puedo decir que no quiero ganar el próximo partido. Vamos a querer ganar todos los partidos, la Copa Oro. Pero está claro que el planteamiento a largo plazo es el Mundial y el objetivo es llegar con la mejor preparación posible para competir de la mejor manera en el Mundial.

Dicho esto, queremos ganar todos los partidos, queremos ganar contra Panamá, queremos ganar contra México, con las circunstancias que nos enfrentemos en estos partidos y lógicamente sabiendo que es nuestro primer contacto con estos jugadores y que el tiempo es reducido. Pero los jugadores también tienen que entender ese tiempo reducido. Tenemos que adaptarnos de la mejor manera y eso es a través de creer en lo que se hace y estar con la mayor disposición para poder comprender la forma en que vamos a aplicar todos los conceptos, y la filosofía en la cual queremos desarrollar nuestro juego.

Elizabeth Pérez: ¿Es necesario que un futbolista llegue o esté en Europa para considerarse de élite?

Mauricio Pochettino: Bueno, los parámetros que hay, que la gente mide o la prensa o que nosotros podamos llegar a medir, pueden ser esos, que sea así, que esté en lo correcto. Pero bueno, no creo que para ser un jugador de élite tengas que estar en Europa.

También tenemos que considerar que en otros países, en otras ligas, también se puede ser un jugador de élite compitiendo en diferentes lugares. Pero bueno, los cánones marcan, los patrones marcan que sí, para ser un jugador de élite tienes que estar en Europa o tienes que estar en un equipo importante, quizás algo tenga que ver que los mejores jugadores están compitiendo aquí en Europa, en el global.

Estamos viendo hoy que grandes jugadores como Messi están compitiendo en la MLS y para nosotros eso creo que es algo importante de transmitir, que la MLS es una liga competitiva y que también compitiendo en la MLS puedes estar también en la selección de Estados Unidos, compitiendo de la mejor manera y compitiendo por grandes cosas. Yo creo que tenemos que también creer en eso, que también los jugadores que están compitiendo en la MLS van a tener la oportunidad de poder demostrar su talento en la selección.

Hay muchos jugadores que están en Europa y que tampoco juegan mucho y que no compiten. Y hay otros jugadores que están en la MLS o en diferentes ligas que compiten. Y a lo mejor, esos jugadores están más en forma de poder rendir que jugadores que a lo mejor no compiten semanalmente.

El “efecto Messi” en Estados Unidos y el deseo de Pochettino de dirigir en su país

A lo largo de su carrera deportiva, Maurico Pochettino se ha cruzado con Lionel Messi en distintas instancias, la más directa en el Paris Saint-Germain. Ahora, ambos participan en el desarrollo, desde distintos roles, del fútbol en Estados Unidos. Pero también los une el lazo de su país, de ser de la misma región, hinchas del mismo equipo (Newell’s) y haber sido parte de la historia del seleccionado argentino. Pochettino resalta el papel de Messi en la MLS y también habla sobre dirigir en Argentina.

SAPPORO, JAPÓN: Los jugadores argentinos posan para los fotógrafos antes del partido de primera ronda del Grupo F Argentina/Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2002 en Corea y Japón, el 7 de junio de 2002 en el estadio Sapporo Dome. De L arriba: Javier Zanetti, Juan Pablo Sorín, Pablo Cavallero, Mauricio Pochettino, Diego Placente, Walter Samuel. Desde abajo L: Diego Simeone, Gabriel Batistuta, Kily González, Ariel Ortega, Juan Sebastián Verón. AFP FOTO TOSHIFUMI KITAMURA/Getty Images) AFP via Getty Images

Elizabeth Pérez: Mencionabas a Messi, sobre el crecimiento del fútbol, ¿cuál consideras tú ha sido el impacto concreto de Messi en la MLS?

Mauricio Pochettino: El impacto es imposible de medir porque es increíble. No solamente en los fans, en todo. La capacidad de motivar a toda la gente, a toda la estructura alrededor, sino el impacto de verlo competir con los jugadores, sobre todo que están en la MLS. De decir “estamos compitiendo contra el mejor jugador del mundo” y eso es algo que te da una posibilidad de crecimiento personal increíble. Yo creo que eso es un impacto difícil de medir hoy, es tan grande que es muy difícil de medirlo en estos momentos, pero va a tener un impacto no solamente que es presente, sino con el correr del tiempo, a medio y a largo plazo.

Algo que ha dado es tener la posibilidad de tener al mejor jugador del mundo compitiendo ahí, poder verlo y tocarlo. Creo que eso genera una confianza y una capacidad de creer en los objetivos que se puedan llegar a lograr en el futuro. Increíble.

Video Ad Feedback ¿En qué torneos podría Messi alcanzar los 50 títulos como profesional? 00:59 - Fuente: CNN

Elizabeth Pérez: ¿Sueñas, te planteas o es un pedido seguro que Estados Unidos juegue un amistoso contra Argentina?

Mauricio Pochettino: Todavía no lo hemos hablado, pero me encantaría jugar contra Argentina porque sería la posibilidad de competir contra el mejor equipo del mundo hoy.

Elizabeth Pérez: ¿Te gustaría dirigir en algún momento de tu carrera un equipo en Argentina?

Mauricio Pochettino: Sí.

Elizabeth Pérez: ¿Cuál?

Mauricio Pochettino: Bueno, yo creo que está claro que mi equipo, el Newell’s Old Boys. ¿Y por qué no un día entrenar a Newell’s? Sería muy bonito y aunque sé que hay muchos otros grandes entrenadores argentinos, la selección argentina también podría ser en algún momento, si se da la posibilidad.

Elizabeth Pérez: ¿Qué tienen los entrenadores argentinos? ¿Por qué los vemos ahora por todas partes, en Latinoamérica, al frente de las selecciones que ocupan los primeros puestos, para entrenar a las mejores selecciones del continente?

Mauricio Pochettino: Bueno, yo creo que está clarísimo que es ese gen competitivo que se tiene porque somos un país con una idiosincrasia, con una cultura súper competitiva, de supervivencia y de capacidad de adaptación a cualquier medio y creo que eso es lo que nos distingue del del resto, ¿no?

Elizabeth Pérez: Hace mucho tiempo vi un video en el que tú explicabas cómo era la pronunciación de tu apellido, que en italiano sería “Poquetino”, pero en Argentina “Pochettino”. ¿Hay algo que las personas no sepan de ti, que sería interesante ahora que llegas a Estados Unidos, donde la gente está tan conectada en redes sociales y le gusta saber todo de todo?

Mauricio Pochettino: No sé. Bueno, hace unos años hemos hecho un libro con Guillem Balagué. Bueno, quizás ahí hay muchos ‘insights’ de lo que soy, de lo que es mi familia, mi entorno, mi gente, no sé, es difícil decir ahora algo que la gente no sepa. Creo que hay muchas cosas a través de las redes sociales que se pueden saber. Ahí está mi Instagram también, aunque no soy un Instagram profesional. Pero bueno, yo creo que no hay muchas. No, muchos secretos guardados no tengo. Soy bastante abierto y lo que ves, así soy.