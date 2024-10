CNN verifica: seis días de mentiras de Trump sobre la respuesta al huracán Helene

Padre rescata a su hija embarazada tras el paso de Helene 3:13

(CNN) -- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha lanzado una serie de mentiras y distorsiones sobre la respuesta federal al huracán Helene.

Aunque se ha difundido ampliamente información errónea sobre la respuesta al huracán sin la participación de Trump, el candidato presidencial republicano ha sido uno de los principales engañadores del país en este tema. Durante un periodo de seis días, en comentarios públicos y publicaciones en redes sociales, Trump utilizó su poderoso altavoz para respaldar o inventar afirmaciones falsas o no fundamentadas.

Los principales objetivos de su deshonestidad relacionada con el huracán Helene han sido la vicepresidenta Kamala Harris, su oponente en las elecciones presidenciales de noviembre, y el presidente de EE.UU., Joe Biden.

Lunes: Trump afirma falsamente que Biden no ha respondido las llamadas del gobernador de Georgia

Durante una visita a Georgia el lunes, Trump dijo sobre el gobernador de Georgia, Brian Kemp: "Ha estado llamando al presidente, no ha podido comunicarse con él".

Inmediatamente quedó claro que la afirmación de Trump era falsa. Kemp, político republicano, dijo a periodistas el lunes por la mañana que habló con Biden el día anterior, y que fue Kemp quien inicialmente no respondió una llamada de Biden, no al revés.

publicidad

Kemp dijo a los periodistas que llamó a Biden de inmediato. Kemp agregó: "Él solo dijo: '¿Qué necesitas?'. Y le dije, ya sabes: 'Tenemos lo que necesitamos. Trabajaremos a través del proceso federal'. Ofreció que, si hay otras cosas que necesitemos, simplemente lo llamemos directamente, lo cual agradezco. Pero hemos tenido a FEMA con nosotros desde uno o dos días antes de que el huracán golpeara en nuestro centro de operaciones estatal en Atlanta; tenemos una gran relación con ellos".

Lunes: Trump cita "informes" infundados sobre sesgo antirepublicano en la respuesta en Carolina del Norte

En una publicación en redes sociales el lunes, Trump dijo sobre Carolina del Norte: "Estaré allí pronto, pero no me gustan los informes que estoy recibiendo sobre el Gobierno federal y el gobernador demócrata del estado, haciendo todo lo posible para no ayudar a las personas en áreas republicanas".

No está claro qué "informes" podría haber recibido Trump, pero no había una base aparente para la afirmación subyacente de que el Gobierno de Biden y el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, estaban abandonando maliciosamente ciertas comunidades por sesgo partidista.

Trump no proporcionó evidencia cuando un periodista lo cuestionó más tarde ese día.

Jueves: Trump afirma falsamente que la respuesta de Biden-Harris al huracán Helene recibió críticas 'universalmente' negativas

Trump escribió en una publicación en redes sociales el jueves que Biden y Harris "están recibiendo CALIFICACIONES POBRES universalmente por la forma en que están manejando el huracán, especialmente en Carolina del Norte".

Eso no era ni remotamente preciso. Aunque la respuesta del Gobierno de Biden ciertamente recibió críticas, también fue elogiada por varios líderes estatales y locales, incluidos los gobernadores republicanos de algunos de los estados afectados y el gobernador demócrata de Carolina del Norte, además de líderes locales, incluido el alcalde demócrata de la ciudad de Asheville, en Carolina del Norte, que fue duramente golpeada.

Por ejemplo, el gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo en una conferencia de prensa el martes que la ayuda federal había sido "magnífica", señalando que tanto Biden como el secretario de Transporte de EE.UU., Pete Buttigieg, lo llamaron y le dijeron que les hiciera saber lo que el estado necesitara. McMaster también dijo que la administradora de FEMA, Deanne Criswell, llamó.

Jueves: Trump afirma falsamente que Harris gastó "todo su dinero de FEMA" en alojar a migrantes ilegales

En un mitin de campaña en Michigan el jueves, Trump afirmó que "Kamala gastó todo su dinero de FEMA, miles de millones de dólares, en alojamiento para migrantes ilegales, muchos de los cuales no deberían estar en nuestro país". Añadió además una teoría de conspiración relacionada con las elecciones, al decir: "Robaron el dinero de FEMA, igual que lo robaron de un banco, para poder dárselo a sus inmigrantes ilegales que quieren que voten por ellos esta temporada".

Esto es falso.

Primero, no hay base para la sugerencia de Trump de que el Gobierno de Biden ejcuta algún tipo de esquema para que los inmigrantes indocumentados voten ilegalmente en las elecciones de 2024. El voto de no ciudadanos es un delito grave.

Segundo, no hay sustento para afirmar que el dinero de asistencia por desastres de FEMA fue robado —por nadie, y mucho menos por Harris personalmente— para el alojamiento de migrantes.

El Congreso asignó US$ 650 millones en el año fiscal 2024 para financiar un programa que ayuda a los gobiernos estatales y locales a alojar a migrantes, e instruyó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. a transferir esos US$ 650 millones a FEMA para administrar el programa. Pero este fondo de US$ 650 millones es completamente distinto del fondo de ayuda por desastres de FEMA; como señaló esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, la Casa Blanca y observadores independientes, son simplemente dos cosas diferentes financiadas por separado por el Congreso.

El Congreso asignó más de US$ 35.000 millones en fondos de ayuda por desastres para el año fiscal 2024, según estadísticas oficiales de FEMA.

Viernes: Trump afirma falsamente que se 'robaron' US$ 1.000 millones de FEMA para migrantes y han 'desaparecido'

Aunque la afirmación de Trump del jueves sobre el dinero de FEMA y los migrantes ya había sido desmentida el viernes, Trump repitió la afirmación a periodistas al menos dos veces ese día, y luego la dijo nuevamente en un evento en Carolina del Norte por la noche.

Sábado: Trump afirma falsamente que el Gobierno federal solo está dando US$ 750 a las personas que perdieron sus hogares

En un mitin de campaña en Pensilvania el sábado, Trump sugirió fuertemente que a los estadounidenses que perdieron sus hogares en el huracán solo se les estaban ofreciendo US$ 750 en ayuda federal.

"Les están ofreciendo US$ 750 a personas cuyas casas han sido arrasadas. Y, sin embargo, enviamos decenas de miles de millones de dólares a países extranjeros de los que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Les están ofreciendo US$ 750. Han sido destruidas, estas personas han sido destruidas", dijo Trump. Añadió: "Piénsalo: damos cientos de miles de millones de dólares a países extranjeros y estamos entregando US$ 750 a Carolina del Norte".

La afirmación de Trump es incorrecta. Como explicó FEMA anteriormente esta semana en redes sociales y en una página web que creó para combatir la desinformación sobre la respuesta al huracán, US$ 750 es simplemente la ayuda inmediata y anticipada que los sobrevivientes pueden obtener para cubrir necesidades básicas y urgentes como alimentos, agua, fórmula para bebés y suministros de emergencia. Los sobrevivientes también son elegibles para solicitar formas adicionales de ayuda, como para pagar alojamiento temporal y reparaciones del hogar, que pueden valer miles de dólares; la cantidad máxima actual para asistencia de reparación del hogar, por ejemplo, es de US$ 42.500.

Durante la visita de Harris a Georgia el miércoles, dijo: "Y la ayuda y asistencia federal que hemos estado proporcionando ha incluido que FEMA proporcione US$ 750 para las personas que necesitan satisfacer necesidades inmediatas, como alimentos, fórmula para bebés y similares. Y puedes aplicar ahora". Pero añadió momentos después: "FEMA también está proporcionando decenas de miles de dólares más para ayudar a las personas a poder lidiar con la reparación del hogar, para poder cubrir un deducible cuando y si tienen seguro, y también los costos de hotel".

También vale la pena señalar que esta asistencia relacionada con el huracán a los residentes individuales es separada de la asistencia relacionada con el huracán que el Gobierno federal proporcionará a los gobiernos estatales. Por ejemplo, el Departamento de Transporte federal anunció el sábado que proporcionaría inmediatamente US$ 100 millones al Departamento de Transporte de Carolina del Norte "para ayudar a pagar los costos del trabajo de emergencia inmediato resultante de los daños por inundación del huracán Helene". Buttigieg añadió que esta financiación de emergencia "será seguida por recursos federales adicionales".

Sábado: Trump afirma falsamente que no hay "helicópteros, ni rescate" en Carolina del Norte

Criticando a Harris por participar en un evento de recaudación de fondos políticos en California el último fin de semana de septiembre, Trump dijo en el mitin del sábado en Pensilvania: "Kamala cenó y bebió en San Francisco, y todas las personas en Carolina del Norte, sin helicópteros, sin rescate, lo que ha sucedido allí es muy malo".

Esta afirmación sobre Carolina del Norte es falsa. Ha habido numerosos helicópteros gubernamentales y privados y otras aeronaves involucradas en los esfuerzos de rescate y ayuda en Carolina del Norte, aunque algunos residentes murieron antes de poder ser rescatados y un número significativo de residentes ha permanecido desaparecido o varado durante días.

La Guardia Nacional de Carolina del Norte anunció el jueves que sus propios activos aéreos habían "completado 146 misiones de vuelo, resultando en el rescate de 538 personas y 150 mascotas". The Washington Post informó el viernes: "El zumbido de helicópteros se ha vuelto rutinario en el oeste de Carolina del Norte tras el paso de Helene. Las aeronaves de la Guardia Nacional y civiles ahora cruzan los cielos de una región donde las carreteras y puentes han sido destruidos y las personas están atrapadas. Los helicópteros están entregando suministros, recogiendo personas que necesitan ser rescatadas, dejando a bomberos y equipos de búsqueda y rescate, y pidiendo asistencia para otros que pueden ser más fácilmente accesibles desde el suelo".

CNN informó el sábado que el tráfico aéreo sobre el oeste de Carolina del Norte aumentó un 300% en los últimos siete días debido a los esfuerzos de ayuda por el huracán Helene, según Becca Gallas, directora de la División de Aviación de Carolina del Norte. El estado dijo en una actualización oficial el sábado: "Un total de 53 equipos de búsqueda y rescate de Carolina del Norte y más allá, compuestos por más de 1.600 personas, han llevado a cabo operaciones de búsqueda y rescate durante este evento. Los equipos de búsqueda y rescate han interactuado con más de 5.400 personas, incluidas asistencias, evacuaciones y rescates".