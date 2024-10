(CNN Español) – Se cumple el primer aniversario del ataque del grupo islamista Hamas a Israel el 7 de octubre del año pasado. Más de mil miembros armados de Hamas se infiltraron en Israel y atacaron colonias agrícolas fronterizas, matando a más de 1.200 israelíes, la mayoría de ellos civiles, incluyendo 250 jóvenes que estaban en un concierto de música alternativa, según cifras del gobierno israelí. Un informe de la ONU concluyó que había información convincente de que, además de matar a todos esos civiles, también hubo violaciones durante el ataque del 7 de octubre cuando también se llevaron a Gaza unos 250 rehenes entre hombres, mujeres y niños.

Todo eso condujo a una fulminante contraofensiva militar israelí que, según autoridades del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, ha dejado ya unos 40.000 muertos, aunque esa cifra no distingue entre combatientes y civiles. Israel dice que muchos de los muertos son combatientes de Hamas, y que la dirigencia de Hamas es culpable de muchas de las muertes civiles por esconder sus bases en escuelas y hospitales, y usar a los civiles como escudos humanos, algo que Hamas niega.

Andrés Oppenheimer entrevistó a Itzik Horn, el padre de dos secuestrados el 7 de octubre del año pasado. Horn y su familia emigraron de Argentina a Israel hace casi 25 años, y en este momento, un año después del secuestro de dos de sus hijos, Itzik Horn no sabe si están con vida o no.

Esta es una transcripción levemente editada de la conversación.

Andrés Openheimer: Señor Horn, se está cumpliendo un año desde que militantes de Hamas se infiltraron en Israel, mataron a unas 1.200 personas, y se llevaron unos 250 rehenes, incluyendo a dos de sus hijos. ¿Cómo secuestraron a sus hijos? ¿Estaban en sus casas del kibutz, la colonia agrícola donde vivían, o en la calle, o dónde?

Itzik Horn: Mi hijo mayor Iair vive en el kibutz Nir-Oz y mi hijo menor, Eitan, lo fue a visitar, porque era una fiesta judía, que es la historia de muchas familias que fueron secuestradas. O sea, los rehenes, la mayoría de los secuestrados, son civiles que fueron sacados de sus casas, de sus camas, muchos en pijama, muchos descalzos y muchos sin ropa. No soldados. Mis hijos no son soldados. Mis hijos no tenían armas. Entraron a su casa en el kibutz, mataron, quemaron, violaron, mataron bebés, destruyeron casas, incendiaron… Hicieron todas las barbaridades posibles y por haber. Lo que usted se piensa, eso hicieron. Y aparte secuestraron gente.

Sus hijos ¿tenían algún tipo de actividad política? O sea, ¿fueron secuestrados al azar, o porque fueron a buscarlos por algún motivo específico?

Exactamente todo lo contrario. ¿Qué atacaron? Atacaron los kibutz…

Las colonias agrícolas colectivas.

Y la mayoría de la gente es gente que estaba en el campamento de la Paz. Gente que estaba a favor del diálogo, gente que ayudaba a los palestinos de Gaza cuando venían, algo interesante porque se venían a atender a los hospitales en Israel, no iban a atenderse a los hospitales en Irán o en Egipto, o a cualquier país de América Latina que está a favor de los palestinos. No, venían a atenderse a los hospitales en Israel, y era la gente de esos kibutz que los llevaba al hospital, o eran los mismos kibutz que abrieron sus puertas y le daban trabajo a más de 11.000 palestinos de la Franja de Gaza que venían a trabajar en Israel. Y fue esa misma gente que mordió la mano que les daba de comer durante tantos años.

Si leí bien, su hijo trabajaba en el bar de esa colonia colectiva donde vivía y organizaba fiestas. ¿Qué hacía él exactamente? ¿Cuál era su trabajo?

Mi hijo trabajó durante muchos años. Como toda mi familia, todos nosotros somos gente de educación. Y ahí, en el último tiempo, su trabajo fue ser el encargado del pub.

Del bar…

Era el encargado de la organización de todas las fiestas en el kibutz, ese era su trabajo. Y su hermano menor, Iair, que vive en la ciudad, al norte de Israel, lo fue a visitar y se los llevaron de sus casas.

¿Cuándo fue la última vez que escuchó de ellos?

Yo no sabía que Eitan había ido de visita. Son muchachos grandes. Iair, lamentablemente, cumplió en cautiverio años, cumplió 46 años, y esta semana, mi hijo menor, Eitan cumplió 38. Son muchachos grandes. No me están contando todo lo que van haciendo. No me lo contaban cuando eran más chicos, menos ahora, yo me enteré al día siguiente, recién el domingo me enteré de que habían sido secuestrados. Durante más de un mes estuvieron en carácter de desaparecidos.

¿Cómo se enteró?

Me enteré de dos maneras. El domingo, finalmente, después de muchos intentos, logré comunicarme con alguien del kibutz Nir-oz que me informó que no los encuentran, que no están. Yo pregunté ‘¿Quiénes no están?’ No entendía. Me dijeron ‘No están. Eitan vino de visita. Los estamos buscando desde ayer. No están por ningún lado. No están en la casa. No están entre las decenas de cuerpos que está regado todo el kibutz. Así que entendemos que fueron secuestrados a la Franja de Gaza. La casa está toda patas para arriba. Vaciaron todo, rompieron todo. Pero no hay signos de violencia en la casa”. Cuando yo pregunté ‘¿Qué quiere decir que no hay signos de violencia?’ Me dijeron ‘No hay sangre’. Ahora, no aparecieron en ninguna película. No estaban en ninguna foto. Y recién después de un mes, el Ejército me comunicó que estaban desaparecidos. Ahora, Andrés, tú te imaginas que, para un argentino, en especial de mi edad, que ha vivido la dictadura militar, que te digan una cosa así es un doble puñal en la espalda, porque sabemos cuál fue la historia de los casi 30.000 desaparecidos en Argentina.

Algunos de los rehenes fueron liberados desde entonces. ¿Alguno de ellos le dijo algo, si vio o escuchó algo de sus hijos?

Sí. En el mes de noviembre, cuando comenzó el primer intercambio y el único que hubo hasta ahora, el primer grupo de mujeres liberadas, que eran 13 mujeres y niños, 12 eran del kibutz Nir-oz. Y ahí recibí las dos informaciones quizás más importantes. La primera es que los vieron, los vieron en los túneles, y la segunda es que no estaban heridos, por lo cual confirmaba lo que me había dicho la persona con la cual había hablado el 8 de octubre. Pero esa es una información de noviembre del año pasado.

¿Y desde entonces no supo nada de ellos?

Absolutamente nada.

Usted y su familia emigraron de Argentina en el año 2000. ¿Siente que Argentina y otros países latinoamericanos están haciendo lo necesario para reclamar la liberación de los secuestrados?

Yo tengo una cuenta abierta con las organizaciones de derechos humanos en Argentina en particular, y en el mundo en general, que no abrieron la boca, no dijeron absolutamente nada. Secuestraron un bebé de nueve meses, a un anciano de casi 80, ¿eso no es violación de los derechos humanos?, ¿Qué es violación de los derechos humanos? Salvo que alguien me diga que hay dos parámetros para medir qué es violación de los derechos humanos.

Bueno, para ser justos, por lo menos al principio, después del 7 de octubre, las grandes organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron el secuestro de los rehenes.

Sí. Pero en las Naciones Unidas les llevó mucho tiempo aceptar que alguien de Israel venga a testificar sobre las violaciones y lo que pasó. Yo quiero evitarle a nuestros televidentes, pero a lo mejor se han olvidado, que no solo han violado y han matado, también violaban cadáveres de mujeres ya asesinadas.

Usted hablaba recién de las Naciones Unidas. ¿Qué sintió usted cuando pocos días atrás el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a Israel de estar llevando a cabo un supuesto genocidio en Gaza, pero no denunció el terrorismo de Hamas?

Bueno, eso es lo que yo le explico, que aparentemente hay una doble vara para medir las cosas. Primero, no creo que haya ningún genocidio…

Explíquenos por qué, por favor.

Como primera medida, Hamas utiliza su población civil como escudo. Lo hizo durante todos estos años. Y al usar también escuelas, y hay un montón de funcionarios que fueron filmados raptando gente, raptando cadáveres. Muchos de los liberados cuentan que sus captores eran funcionarios de la UNRWA, o maestros o médicos.

La UNRWA, aclaremos, es la Organización de las Naciones Unidas a cargo de los refugiados en Gaza.

Así es. Entonces yo lamento mucho que paguen justos por culpables. Pero Hamas es el gobierno que ellos eligieron. Hamas hace 20 años que bombardea Israel. En vez de construir refugios. Si tanto les preocupaba lo que podría pasar con Israel, se ocuparon con el dinero de Qatar y de los países europeos que entraba para ayudar. Pero lo usaron para construir túneles y para armarse. Y yo, si me permite, Andrés, yo quiero diferenciar la causa palestina de Hamas. Hamas es una organización terrorista. En la mayoría de los países de Occidente fue declarada organización terrorista, Argentina también la declaró organización terrorista, y otros países de América Latina que lamentablemente no lo han hecho. Y si piensan que con apoyar a lo que hace Hamas apoyan a la causa palestina, menudo favor le hacen a la causa palestina.

Usted ha participado en manifestaciones en Israel pidiendo la liberación de los rehenes, ¿a quién están dirigiendo esas protestas? ¿Al mundo, al gobierno de Israel? ¿A quién?

Como ciudadano de Israel, a lo único que me puedo dirigir con exigencias es a mi primer ministro. Si lo voté o no lo voté, es otro problema. Es el primer ministro de Israel. Yo no puedo ir al líder del Hamas con ningún tipo de exigencia, ni ningún tipo de protesta, si hace o no hace. El Gobierno de Israel hace casi un año que está en este tema y los rehenes siguen estando en cautiverio. Y a hoy en estos momentos no hay absolutamente ningún tipo de acceso a nada. No hay conversaciones. No hay absolutamente nada arriba de la mesa como para decirme hay o no hay.

¿Ustedes están pidiendo al primer ministro Netanyahu un cese del fuego a cambio de los rehenes?

Nosotros pedimos que liberen a los rehenes. Que haya un acuerdo. Que haya una negociación. Obviamente que el cese del fuego es una parte fundamental. ¿Sabe por qué, Andrés? Porque yo no quiero que mueran más soldados para rescatar a los rehenes. Porque la presión militar solo ha traído cuerpos de soldados muertos y cuerpos de rehenes asesinados a sangre fría. Porque los últimos seis cuerpos que hemos recuperado fueron asesinados a sangre fría por Hamas, que es una organización terrorista que cuando los terroristas pensaron que el Ejército israelí se estaba acercando al túnel, los fusilaron. Hay que decir las cosas como son. Mire, el Ejército de Israel no son santos. Pueden pasar todo tipo de cosas. Pero si hay algo que no son, son asesinos a sangre fría.

Se nos acabó el tiempo, pero antes de terminar, ¿qué significa el número 356 que tiene usted en su ropa?

Nosotros vamos contando, lamentablemente, los días que nuestros familiares están en cautiverio en manos de Hamas. Y dentro de una semana vamos lamentablemente a llegar al número 365. Sin ningún viso de que algo pase. Y lo que reclamamos es que pase algo. Ahora hay una guerra con el norte, con Hezbollah. La atención de la prensa y de la gente está en el norte. Si va a haber un cese del fuego, no va a haber un cese del fuego, correlacionar el tema de Gaza con el tema del norte, nosotros estamos pidiendo ahora eso. El tema de los rehenes, el tema de los secuestros está desapareciendo de la orden del día de la prensa y, por supuesto, clamamos ante el mundo que ejerzan presión ante los países que son los intermediarios.

¿Algún otro mensaje que quisiera dejar a la gente que nos está viendo?

Yo justamente, si me permite, el tema de Colombia me llama poderosamente la atención, porque si hay un país que tiene experiencia con este asunto de rehenes y de secuestros es Colombia. Realmente me llama la atención que, al día de hoy, sigue habiendo mandatarios que suben a hablar en las Naciones Unidas y no nombran los rehenes, no dicen una palabra de los rehenes. Yo ya no sé lo que hacer. Estados Unidos, mandatarios de Europa que lo piden. Pero la pregunta es: ¿quién puede ejercer algún tipo de presión sobre Hamas? Y a mí otra preocupación hoy por hoy es que me queda muy claro que no puede haber, como el último acuerdo que se estaba hablando, que iba a haber una liberación en etapas. Porque mi pregunta es: ¿quién es el garante de la palabra de una organización terrorista? Y otro tema que nos tiene mal a todos es que el día de hoy no tenemos a ciencia cierta la exactitud de quién está con vida y quién no, o sea, sabemos que han secuestrado cadáveres. Hay 35 familias que han recibido notificación oficial de que lamentablemente ya sus familiares están muertos. Pero ¿y el resto? O sea, yo no sé si mis hijos están vivos o están muertos.