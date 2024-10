(CNN) – El candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, sugirió este sábado que los medios de comunicación darían una cobertura más centrada en un intento de magnicidio de la vicepresidenta Kamala Harris que la que han dado del expresidente Trump.

“Desearía que los medios lo hubieran cubierto más -o lo cubrieran más-. No sé por qué no lo hacen. Creo que es una vergüenza, y sí creo que mucha de nuestra gente en la prensa debería preguntarse, si algo similar le hubiera sucedido, Dios no lo quiera, a Kamala Harris, ¿lo estarían cubriendo de la misma manera? Creo que la mayoría de los periodistas honestos dirían que no, que no lo cubrirían del mismo modo. Lo harían de una forma mucho más centrada y hablarían mucho más de ello”, dijo Vance en una charla con periodistas.

“A muchos miembros de la prensa, incluida la gente que me está haciendo preguntas, no les gusta mucho Donald Trump, y por eso creo que ha habido un esfuerzo por olvidar lo que no solo fue un terrible intento de magnicidio, sino que creo que Donald Trump mostró un verdadero carácter al levantarse, al levantar el puño en señal de desafío, pero también al hacer un llamamiento a la unidad nacional”, dijo Vance.

También se le preguntó a Vance si una segunda administración Trump desfinanciaría Planned Parenthood.

“Mira, quiero decir, nuestro punto de vista es que no creemos que los contribuyentes deban financiar abortos tardíos”, dijo Vance. “Ese ha sido un punto de vista consistente de la campaña de Trump la primera vez. Seguirá siendo un punto de vista consistente”.