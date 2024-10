(CNN Español) – Milton es nuevamente un raro huracán de categoría 5 según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Milton se convirtió por primera vez en un huracán de categoría 5 el lunes a las 11 a.m. (hora de Miami) y se fortaleció aún más hasta convertirse en uno de los huracanes más fuertes del Atlántico registrados, pero se debilitó un poco durante la noche hasta convertirse en un huracán de categoría 4 fuerte.

Incluyendo a Milton, solo 42 huracanes han alcanzado esta potencia en el Atlántico según los registros, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Antes de esta temporada, solo dos huracanes de categoría 5 recorrieron la cuenca en la década de 2020: Ian en 2022 y Lee en 2023.

Teniendo en cuenta ello, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, instó a los residentes de la costa oeste del estado a prepararse para evacuar. Durante una conferencia de prensa el lunes por la mañana, DeSantis señaló: “Todas estas islas barrera y las áreas vulnerables a la marejada ciclónica a lo largo de la costa oeste de Florida deben prepararse para una posible evacuación que será anunciada por los funcionarios de su condado. Eso va a suceder cuando tienes el potencial de una marejada ciclónica de esta magnitud”.

La División de Gestión de Emergencias de Florida informó que hasta el momento se han ordenado evacuaciones en cinco condados de la costa oeste del estado debido al fortalecimiento del huracán Milton: condado de Hillsborough, condado de Charlotte, condado de Manatee, condado de Pasco, condado de Pinellas y condado de Hernando.

¿Cuándo y dónde tocará tierra el huracán Milton?

Milton se encuentra a 644 km al suroeste de Tampa, Florida, con vientos sostenidos de 265 km/h y se mueve hacia el este-noreste a 14 km/h. Se espera que la fuerza de la tormenta fluctúe en las próximas 24 horas y se debilite ligeramente hasta convertirse en un huracán de categoría 3 mucho más grande antes de tocar tierra en la costa oeste de Florida.

Las condiciones comenzarán a deteriorarse a lo largo de la costa oeste de Florida durante el día miércoles, particularmente por la tarde, con un empeoramiento significativo durante las horas de la noche.

Aquí hay una línea de tiempo para las áreas clave a lo largo del camino de Milton:

Tampa

Duración de la tormenta: miércoles 2 p.m. - jueves 2 p.m.

Viento máximo: 128-100 161 km/h con ráfagas de hasta 185 km/h, jueves 12 a.m. a 5 a.m.

Lluvia: 200-300 milímetros

Lluvia máxima: miércoles 2 p.m. - jueves 8 a.m.

Marea de tormenta: 3-4 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones, alcanzando su punto máximo el miércoles 10 p.m. - jueves 6 a.m.

Sarasota

Duración de la tormenta: miércoles 2 p.m. - jueves 2 p.m.

Viento máximo: 16-177 km/h con ráfagas de hasta 200 km/h, jueves 12 a.m. a 5 a.m.

Lluvia: 100-200 milímetros

Lluvia máxima: miércoles 2 p.m. - jueves 8 a.m.

Marea de tormenta: 3-4 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones, alcanzando su punto máximo de miércoles 10 p.m. - jueves 6 a.m.

Orlando

Duración de la tormenta: miércoles 8 p.m. - jueves 5 p.m.

Viento máximo: 112-144 km/h con ráfagas de hasta 160 km/h jueves 6 a.m. - jueves 12 p.m.

Lluvia: 100-200 milímetros

Lluvia máxima: miércoles 8 a.m. - jueves 11 a.m.

Fort Myers

Duración de la tormenta: miércoles 6 p.m. - jueves 1 p.m.

Viento máximo: 40-56 km/h con ráfagas de hasta 88 km/h, miércoles 9 p.m. - jueves 6 a.m.

Lluvia: 50-100 milímetros

Lluvia máxima: miércoles 8 a.m. - jueves 2 a.m.

Marea de tormenta: 1,8-3 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones, alcanzando su punto máximo de jueves 12 a.m. - jueves 6 a.m.

Entre tanto, CNN conoció que el Aeropuerto Internacional de Tampa comunicó que interrumpirá todas las operaciones comerciales y de carga a partir de las 9 a.m. del martes, en preparación para la llegada del huracán Milton. Según un comunicado, el aeropuerto permanecerá cerrado al público hasta que se realice una evaluación de posibles daños tras el paso de la tormenta.

“Se insta a los viajeros a seguir los avisos de manejo de emergencias y prestar mucha atención a las alertas de seguridad pública”, indicó el aeropuerto.

Igualmente, los Tampa Bay Buccaneers han anunciado que evacuarán Tampa el martes por la mañana, antes de la llegada del huracán Milton a la costa del golfo de Florida. La decisión fue comunicada por el equipo este lunes.

– Con información de Mary Gilbert, Eric Zerkel, Holly Yan, Wayne Sterling, Rachel Ramirez, Taylor Ward, Allison Chinchar de CNN