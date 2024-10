Guerra de Israel contra Hezbollah en Líbano y contra Hamas, en vivo: última hora y noticias

Un padre palestino de Jabalia describe una "trampa mortal" mientras las fuerzas israelíes invaden el norte de Gaza

Las bombas israelíes cayeron en masa sobre Jabalia durante la noche y las casas temblaron a causa de las explosiones, según un padre que se aloja en el asediado campo de refugiados del norte de Gaza.

"No hay diferencia entre el día y la noche debido a la intensidad de las explosiones y el terror", declaró Mohammad Ibrahim a CNN este martes. "Hemos llegado a aceptar la muerte en todas partes".

Calles enteras han quedado desiertas y hay cadáveres esparcidos por el suelo, recordó el padre de dos hijos, después de que el ejército israelí dijera que había lanzado ataques aéreos y terrestres contra el barrio dirigidos contra la renovada presencia de Hamas. Militantes de Hamas informaron de intensos combates en la zona.

Ibrahim, de 36 años, dijo a CNN que había sido aterrorizado por el "ensordecedor" sonido de los aviones, describiendo una rotonda clave en la zona como una "trampa mortal".

"Me desperté en mi habitación con el sonido de los disparos, temiendo por mi seguridad", dijo. "El sonido de la explosión sacudió mi cuerpo... Como si mi sangre quisiera escapar de la presión".

"Ni siquiera el comienzo de la guerra se caracterizó por tal locura y matanza".

Varios residentes de Jabalia dijeron previamente a CNN que no podían ser desarraigados de sus hogares en Jabalia de nuevo, después de que las fuerzas israelíes emitieran nuevas órdenes de evacuación diciendo a la gente que se desplazara hacia el sur.

"No hay nadie en las calles; la ciudad es un pueblo fantasma", dijo el profesor de historia. "No sabemos dónde están los soldados ni dónde están los puntos de invasión terrestre... No podemos salir de casa".

"La pérdida de comunicaciones y redes también dificulta las cosas", añadió. "Nadie sabe quién sobrevivió y quién fue martirizado".