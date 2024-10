Última hora del huracán Milton en Estados Unidos y México, en vivo: trayectoria, pronóstico, noticias y más

Pronóstico ciudad por ciudad para Florida

Florida se prepara para los graves impactos del huracán Milton, que incluyen marejadas ciclónicas potencialmente mortales, lluvias muy intensas y vientos poderosos. A continuación, se muestran los pronósticos ciudad por ciudad para las áreas notables que podrían sufrir impactos de Milton:

Tampa

Vientos de tormenta tropical (62+ km/h): miércoles 1 pm - jueves 2 pm

Velocidad máxima del viento: 160-193 km/h con ráfagas de hasta 233 km/h miércoles 9 pm - jueves 2 am

Precipitaciones: 101-203+ milímetros

Precipitaciones máximas: miércoles 2 pm - jueves 5 am

Marejada ciclónica: 3,3-4,5 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones

Marejada máxima: miércoles 2 am - jueves 8 pm (la marea alta es el jueves a las 6:01 am)

Sarasota

Vientos de tormenta tropical (62+ km/h): miércoles 2 pm - jueves 1 pm

Velocidad máxima del viento: 120-152 km/h con ráfagas de hasta 201 km/h miércoles 9 pm - jueves 2 am

Precipitaciones: 76-152+ milímetros

Precipitaciones máximas: miércoles 8 am - jueves 2 am

Marejada ciclónica: 3,3-4,5 metros sobre el suelo en áreas propensas a inundaciones

Marejada máxima: miércoles 2 am - jueves 8 pm (la marea alta es el jueves 4:21 am)

Orlando

Vientos de tormenta tropical (62+ km/h): miércoles 11 pm - jueves 4 pm

Velocidad máxima del viento: 112-144 km/h con ráfagas de hasta 169 km/h jueves 1 am - jueves 6 am

Precipitaciones: 101-203+ milímetros

Precipitaciones máximas: miércoles 1 pm - jueves 11 am

Fort Myers

Vientos de tormenta tropical (62+ km/h): miércoles 8 pm - jueves 2 am

Velocidad máxima del viento: 40-56 km/h con ráfagas de hasta 88 km/h miércoles 9 pm - jueves 1 am

Precipitaciones: 76-152+ milímetros

Precipitaciones máximas: miércoles 8 am - jueves 2 am

Marejada ciclónica: 2-3 metros sobre el nivel del suelo en áreas propensas a inundaciones

Marejada máxima: miércoles 3 am - jueves 6 pm (marea alta es el jueves 8:21 am)

Miami

Vientos de tormenta tropical (62+ km/h): miércoles 10 pm - jueves 3 am

Velocidad máxima del viento: 32-48 km/h con ráfagas de hasta 64 km/h miércoles 11 pm - jueves 2 am

Precipitaciones: 25-75+ milímetros

Precipitaciones máximas: miércoles 12 pm - 11 pm

Marejada ciclónica: No hay marejadas ciclónicas significativas en este momento