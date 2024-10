(CNN Español) – Los mandatarios de varios gobiernos de América Latina se pronunciaron este sábado por la conmemoración del denominado Día de la Raza, reconocido en otros países también como Día de la Hispanidad o Día de la Resistencia Indígena, por el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón al continente. Los mensajes fueron desde la celebración hasta la condena por lo ocurrido a partir de esos hechos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este sábado su llamado al Gobierno de España para que se disculpe por “los crímenes cometidos” durante la colonia española en territorio mexicano.

“El 12 de octubre no es el Día de la Raza ni de la Hispanidad. Cristóbal Colón descubrió América para los europeos, pero en nuestro continente y en particular en lo que hoy llamamos México, ya había grandes civilizaciones y culturas de las cuales nos sentimos orgullosas y orgullosos”, dijo la presidenta en su cuenta de X. “La llegada de los españoles hace más de cinco siglos representó sometimiento e incluso eliminación de los pueblos originarios. Ofrecer disculpas por los crímenes cometidos no es vergonzoso; por el contrario, engrandece y acerca a los pueblos”, agregó.

Por su parte, el Gobierno de Argentina calificó la llegada de Cristóbal Colón a América como “el inicio de la civilización” en el continente americano.

La cuenta de la Casa Rosada publicó: “Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano”.

En tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó en X que “no hubo descubrimiento”, en referencia a la llegada de Colón a América.

“No hubo descubrimiento. Los seres humanos en América ya se conocían desde hacía decenas de miles de años. El que desconozca esta realidad que vaya a Chibiriquete, San José del Guaviare, Colombia, donde está la capilla sixtina de la prehistoria. Unos 20.000 años de enormes y bellos murales de una cultura que nacía”, escribió en su cuenta de X.

En Venezuela, el oficialismo convocó a una marcha para conmemorar el denominado Día de la Resistencia Indígena. El presidente Nicolás Maduro habló vía telefónica para intervenir en la manifestación. “Ellos dicen que nos descubrieron, o sea, que nosotros no existíamos, que ellos nos descubrieron”, expresó. “Resulta que ellos ahora no se atreven a decir que celebran el ‘Día de la Raza’, no se atreven a decir que es un crimen, ahora dicen que es el ‘Día de la Hispanidad’ y que nosotros somos hispanos y nos llaman Hispanoamérica. Nosotros no somos Hispanoamérica, nosotros somos nuestra América rebelde”, agregó el mandatario.

En España, aunque se festeja en esa misma fecha, se le conoce como el Día de la Hispanidad o, formalmente, Día de la Fiesta Nacional.

En un acto encabezado por el rey Felipe VI y bajo una fuerte lluvia, las autoridades españolas realizaron el desfile conmemorativo.

En respuesta a estas celebraciones, la “Asamblea Descolonicémonos 12 de octubre: nada qué celebrar” organizó este sábado una manifestación-desfile por el centro de la ciudad con el ánimo de protestar contra la fecha que “intenta suavizar una historia que exige reparación y justicia”.

En Estados Unidos se celebra el segundo lunes de octubre, y se conoce como el Día de Cristóbal Colón. Este año, al menos una decena de ciudades de Estados Unidos, incluidas San Francisco y Cincinnati, decidieron dejar de celebrar el Día de Cristóbal Colón y, en cambio, celebrarían el Día de los Pueblos Indígenas.

Los cambios —que empezaron en ciudades como Seattle, Minneapolis y Albuquerque y que se han expandido a otros condados y distritos escolares— se basan en esfuerzos recientes para darle un enfoque diferente al día del explorador italiano.