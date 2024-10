(CNN) – Texas tiene previsto ejecutar esta semana a Robert Roberson, cuyos abogados afirman que fue condenado injustamente por asesinar a su hija de 2 años hace más de 20 años.

Sus defensores sostienen que Nikki Curtis, la niña enfermiza de Roberson, murió de una neumonía doble que derivó en septicemia, enfermedad agravada por una combinación de medicamentos, que ahora se consideran inadecuados para los niños.

Pero cuando Roberson llevó a Nikki a un hospital, los médicos y las enfermeras le diagnosticaron inmediatamente sospechas de malos tratos basándose en los moretones y las lesiones que presentaba Nikki en la cabeza, incluida una grave inflamación cerebral y hemorragias en el cerebro y en la parte posterior de los ojos, según muestran los documentos judiciales.

Los abogados del recluso consideran que se trata de un diagnóstico erróneo y también desacreditan el síndrome del bebé sacudido, a pesar del amplio consenso entre los pediatras sobre su legitimidad.

Los abogados dicen también que se juzgó mal el comportamiento de Roberson en el hospital. Su comportamiento extraño y “plano”, visto entonces por el personal médico y la Policía como prueba de su culpabilidad, era una manifestación del autismo de Roberson, que no fue diagnosticado hasta 2018.

“No fue un crimen cometido”, dijo Roberson, de 57 años, a CNN alrededor de una semana antes de su inyección letal programada. “Fui falsamente, erróneamente condenado por un crimen, dijeron que era un crimen, pero no era ningún crimen ni nada de eso porque tenía una niña enferma, ¿sabes?”.

Aun así, Texas tiene la intención de matar a Roberson el jueves en lo que, según sus abogados, le convertiría en la primera persona ejecutada en Estados Unidos por una condena basada en el síndrome del bebé sacudido, en un momento en que el diagnóstico es objeto de un creciente escrutinio en los tribunales estadounidenses.

Su demanda de inocencia también pone de relieve un riesgo inherente a la pena capital: una persona potencialmente inocente podría ser condenada a muerte. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, al menos 200 personas –18 en Texas– han sido exoneradas desde 1973 tras haber sido declaradas culpables y condenadas a muerte.

Entre los defensores de Roberson se encuentran el Proyecto Inocencia, grupos de defensa del autismo preocupados por el papel que su discapacidad pudo haber desempeñado en su condena, un grupo bipartidista de más de 80 legisladores de Texas y el famoso autor de thrillers judiciales John Grisham.

También del lado de Roberson está Brian Wharton, exdetective de Palestine, Texas, que lamenta su participación en lo que ahora considera una investigación demasiado centrada en la muerte de Nikki. El diagnóstico de síndrome del bebé sacudido por parte de médicos y enfermeras, su respuesta emocional al estado de Nikki y la extraña reacción de Roberson jugaron en contra del entonces sospechoso, dijo Wharton.

“Esas dos cosas juegan una en contra de la otra: la agitación emocional del personal de urgencias junto al padre que simplemente está allí”, dijo a CNN. “Y luego, cuando se añade a que esta acusación de síndrome del bebé sacudido, que afirma para usted todas las emociones que tenía en la sala de emergencias y hace que el efecto plano sea mucho más sospechoso”.

“La mente investigadora o sospechosa toma el control y dirige la investigación”, dijo. “Muy pronto, Robert fue el centro de todo, excluyendo cualquier otra posibilidad”.

Feroz debate sobre dónde la medicina se encuentra con la ley

Los abogados de Roberson no discuten que los bebés pueden morir y de hecho mueren al ser sacudidos. Pero sostienen que otras explicaciones más benignas, como una enfermedad, pueden imitar los síntomas de las sacudidas, y que esas explicaciones alternativas deben descartarse antes de que un experto médico declare con certeza que la causa de la muerte fue el maltrato.

El síndrome del bebé sacudido es aceptado como diagnóstico válido por la Academia Estadounidense de Pediatría y respaldado por los pediatras especializados en maltrato infantil que hablaron con CNN. Este trastorno, descrito por primera vez a mediados de la década de 1970, se considera desde hace unos 15 años un tipo de “traumatismo craneoencefálico abusivo”, un término más amplio que se utiliza para referirse a acciones distintas de las sacudidas, como un impacto en la cabeza del niño.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU. y otros organismos, los traumatismos craneoencefálicos abusivos suelen producirse cuando un progenitor o cuidador frustrado sacude violentamente a un niño o le causa una lesión por impacto contundente. Es la principal causa de muerte por maltrato infantil en menores de 5 años, según los CDC.

“Realmente no existe controversia en medicina sobre la existencia de traumatismos craneoencefálicos abusivos. La ciencia que lo sustenta es realmente muy clara”, declaró a CNN el Dr. Lee Savio Beers, expresidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, en un reportaje de 2021 sobre cómo los casos de traumatismos craneoencefálicos abusivos no llegan a juicio debido a las alegaciones infundadas de la defensa.

Sin embargo, la decisión tomada en 2009 de denominar traumatismo craneoencefálico abusivo a lo que hasta entonces se conocía como síndrome del niño sacudido fue “malinterpretada” por algunos círculos jurídicos y médicos como un indicio de “duda” o “invalidación” del diagnóstico de la lesión en sí, según reconoció la Asociación Estadounidense de Pediatría en 2020. El grupo “sigue afirmando los peligros y daños de sacudir a los bebés, sigue adoptando el diagnóstico del ‘síndrome del bebé sacudido’ como un subconjunto válido del diagnóstico (traumatismo craneoencefálico abusivo) y anima a los profesionales pediátricos a educar a las partes interesadas de la comunidad cuando sea necesario”, añadió.

Los pediatras especializados en maltrato infantil afirman que los abogados penalistas también han simplificado en exceso la forma en que los médicos diagnostican los traumatismos craneoencefálicos abusivos y señalan que se tienen en cuenta muchos factores para determinarlos.

Este panorama ha alimentado un feroz debate que ahora se desarrolla en el cruce entre la medicina y la ley, con el caso de Roberson en el centro del escenario esta semana.

Legisladores de Texas se reúnen con Robert Roberson el 27 de septiembre, en una prisión de Livingston, Texas. Grupo para la Reforma de la Justicia Penal/AP

“La conclusión es simplemente que [Nikki] fue víctima de un traumatismo craneoencefálico abusivo. Inequívocamente”, dijo el martes el Dr. Sandeep Narang, pediatra especialista en abuso infantil y abogado, después de que un partidario de la defensa de Roberson le pidiera que revisara el testimonio del juicio en el caso.

“Pensé que [había] una base razonable, clara, para dictar esta condena”, dijo Narang a CNN. “Y pensé que este caso representaba una alta probabilidad de traumatismo craneal abusivo, dados todos los hallazgos totales en este caso”.

Mientras tanto, los tribunales de al menos 17 estados y el Ejército de EE.UU. han exonerado desde 1992 a 32 personas condenadas en casos de síndrome del bebé sacudido, según el Registro Nacional de Exoneraciones.

Este mismo mes, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas ordenó un nuevo juicio para un hombre condenado a 35 años de prisión tras ser declarado culpable de lesiones a un niño en un caso que también se basaba en el argumento del síndrome del bebé sacudido. En su sentencia, el tribunal escribió que “los conocimientos científicos han evolucionado en relación con el síndrome del bebé sacudido”.

Aunque la condena de Roberson fue confirmada en apelación, sus abogados siguen interponiendo ese recurso. Deben comparecer el martes ante el tribunal para argumentar otro aspecto del caso de Roberson, según afirman, alegando que el juez que programó su ejecución no tenía la jurisdicción adecuada y, por tanto, la orden de ejecución debería ser nula.

También solicitaron clemencia a la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas y al gobernador republicano Greg Abbott, pidiendo que el castigo de Roberson sea conmutado por una sentencia menor o que se le conceda un indulto de 180 días para dar tiempo a que sus apelaciones sean argumentadas en la corte.

El fiscal del condado Anderson no respondió a las solicitudes de entrevista de CNN.

La muerte de Nikki Curtis

Roberson fue acusado de asesinato que puede ser castigado con pena de muerte el 1 de febrero de 2002, un día después de llevar a Nikki a un hospital de Palestine, Texas. No respiraba y tenía la piel azul.

Debido a las lesiones de Nikki, el personal médico no tardó en sospechar, y una enfermera llamó a la Policía. Nikki, por su parte, fue trasladada en helicóptero a un hospital infantil de Dallas, donde más tarde le retiraron la respiración asistida y murió.

Roberson, quien tiene otros tres hijos, había obtenido la custodia de Nikki apenas dos meses antes. La niña pasó la mayor parte de su vida bajo la custodia de sus abuelos maternos, que finalmente acordaron que Roberson tuviera la custodia, según consta en los registros judiciales.

Roberson dijo a los investigadores que recogió a la niña el 30 de enero de 2002 en casa de sus abuelos maternos, la llevó a casa, le puso una película y se acostó con ella en la misma cama, según consta en la denuncia. Estaban solos.

Roberson dice que se despertó por la noche al oír los gritos de Nikki y descubrió que se había caído de la cama al suelo. Según la denuncia, vio sangre en sus labios y un hematoma bajo la barbilla, y limpió la sangre con una toallita. La mantuvo despierta durante dos horas para asegurarse de que estaba bien, dijo, y finalmente volvieron a dormirse. Cuando Roberson se levantó por la mañana, Nikki no reaccionaba.

“La llevé al hospital y todo eso”, declaró a CNN la semana pasada. “No tenía nada que ocultar”.

Una pediatra especializado en maltrato infantil del hospital de Dallas dijo a la Policía que Nikki era víctima de abusos. Las lesiones de la niña eran “indicativas de un síndrome de impacto por sacudida”, escribió la Dra. Janet Squires en una declaración jurada. El médico forense del condado de Dallas que realizó la autopsia de Nikki determinó que había muerto por heridas contusas en la cabeza y dictaminó que se trataba de un homicidio.

En el juicio, el estado llamó a 12 testigos, según muestran los registros judiciales. Entre ellos, Squires, que declaró que las tomografías computarizadas mostraban que el cerebro de Nikki estaba inflamado y que había sangre bajo el cráneo y detrás de los ojos. Las lesiones, dijo Squires, no podían explicarse por un “simple impacto”, descartando la explicación de Roberson sobre la caída de la niña de la cama.

“Es un acto de fuerza muy violento”, dijo sobre la sacudida que habría causado las lesiones de Nikki, y señaló que era raro que el síndrome del bebé sacudido se diagnosticara tras un único caso aislado y que era más probable que siguiera un patrón de abuso. Squires no encontró pruebas de lesiones antiguas, como fracturas o sangre, según declaró; no se le preguntó ni abordó la cuestión de si dicho patrón de maltrato podría haber sido un factor en el caso de Nikki.

“No es algo que ocurra accidentalmente”, declaró Squires. A principios de octubre, no respondió a las peticiones de entrevista de CNN.

Narang, el pediatra especializado en abusos infantiles y abogado, se refirió además al testimonio en el juicio de la sobrina, de 11 años, y de la hija, de 10 años, de la entonces novia de Roberson, quienes afirmaron haberle visto sacudir a Nikki en ocasiones anteriores, y a la afirmación de la novia de que Roberson esperó para llevar a Nikki al hospital.

Roberson ha negado que las chicas le vieran sacudir a Nikki y ha atribuido el retraso a que estaba en estado de shock y vistió a Nikki antes de llevarla a buscar ayuda.

“No podría ser específico a la hora de decir si fue la cabeza de la niña la que impactó contra otro objeto o superficie o si fue la mano o la pierna del acusado u otra cosa la que golpeó la cabeza de la niña”, añadió Narang, que revisó el caso a la luz de la ciencia actual. “Pero había signos de impacto sobre la cabeza de esta niña en múltiples lugares diferentes”.

El abuelo materno de Nikki, Larry Bowman, declinó hacer comentarios a CNN, salvo para decir: “No queremos tener nada que ver con esto. Lo hemos dejado en manos del Señor y de la ley”.

El enfoque de los médicos fue sesgado, dicen los abogados defensores

Los abogados de Roberson han rebatido la idea de que Nikki fuera víctima del síndrome del bebé sacudido, apuntando en parte a un informe de 2001 de la Academia Estadounidense de Pediatría que, según ellos, sesgó injustamente la forma en que los médicos de Nikki vieron la situación: “Aunque en el pasado el maltrato físico ha sido un diagnóstico de exclusión”, dice en parte, “los datos relativos a la naturaleza y frecuencia de los traumatismos craneoencefálicos apoyan sistemáticamente la necesidad de una presunción de maltrato infantil cuando un niño menor de un año ha sufrido una lesión intracraneal”.

Según los defensores de Roberson, este lenguaje de «presunción» llevó a los médicos que trataban a Nikki a concluir que Roberson la había maltratado sin considerar otras posibilidades.

Según los abogados de Roberson, también hay otras explicaciones de por qué la niña resultó herida.

Nikki –que sufría problemas de salud que requerían frecuentes visitas al médico durante su corta vida, según consta en los expedientes judiciales– estaba luchando contra una infección de las vías respiratorias superiores en los días previos a su muerte. Dos días antes, ingresó en urgencias con 40,5 grados de fiebre, según consta en los registros judiciales.

A Nikki también le recetaron prometazina y codeína. Ambas habrían dificultado aún más su capacidad para respirar, sostiene el equipo de Roberson, causándole hipoxia, que, según afirman, puede provocar la inflamación del cerebro y la misma hemorragia bajo el cráneo. Esos medicamentos se consideran ahora inadecuados para alguien de la edad de Nikki y en su estado, dicen los abogados de Roberson.

En conjunto, la enfermedad, sus recetas y su supuesta caída de la cama explicarían los síntomas de Nikki, afirman los defensores de Roberson.

“No hay controversia en el campo médico”

La falta de unanimidad en los círculos médicos y científicos sobre los traumatismos craneoencefálicos abusivos queda patente en una carta incluida en la petición de clemencia de Roberson, en la que 34 científicos y médicos de distintas disciplinas e instituciones apoyan los argumentos de los abogados del recluso.

Otro grupo que se ha hecho cargo de su demanda de inocencia –el Centro para la Integridad de las Ciencias Forenses– también planteó esta cuestión en una presentación del caso ante la Corte Suprema de EE.UU., en junio:

“Es la opinión de un experto, y no simplemente un hecho objetivo, lo que lleva a la acusación y a menudo a la condena en un caso relacionado con una acusación de síndrome del bebé sacudido”, dijo el mes pasado Kate Judson, directora ejecutiva del centro, en una conferencia de prensa.

“El médico es quien decide que hubo un delito, quién lo cometió y testifica sobre el estado mental de la persona”, dijo. “Realmente no hay otros paralelismos en la ley donde permitamos eso y aquí está permitido”.

Sin embargo, el presidente del Consejo sobre Abuso y Negligencia Infantil de la Academia Estadounidense de Pediatría afirmó sin reservas: el traumatismo craneoencefálico abusivo “es real”.

“No sé qué decir sobre la controversia legal”, dijo la Dra. Antoinette Laskey a CNN. “Esto es real, afecta a los niños, afecta a las familias […] Quiero ayudar a los niños; no quiero diagnosticar maltrato: ese es un mal día”.

En cuanto a las afirmaciones de exoneraciones en casos de síndrome del bebé sacudido, Laskey señaló un documento de 2021 escrito por Narang y otros que encontró que solo el 3% de todas las condenas de este tipo entre 2008 y 2018 fueron anuladas, y solo el 1% de ellas fueron anuladas debido a pruebas médicas.

De hecho, la única vez que se habla de traumatismo craneoencefálico abusivo como “ciencia basura” es “en el ámbito legal”, dijo Laskey, que no estaba familiarizado con el caso de Roberson y no habló al respecto.

“No hay controversia en el campo médico que se ocupa de los niños”, dijo, luchando con la idea de que a las familias afectadas por traumatismos craneales abusivos –cuyos hijos habían sido heridos o asesinados– se les dijera que “su realidad no es la realidad”.

“Buscamos una condena… pero no buscamos justicia”

A medida que pasan los días, Roberson “intenta mantener viva la esperanza, todos y cada uno de los días” de que acabará abandonando el corredor de la muerte. Le gustaría conseguir un trabajo, dijo a CNN, y le gustaría asistir a la escuela del ministerio.

Y le gustaría visitar la tumba de Nikki, dondequiera que esté; nunca se lo han dicho.

“No quiero adelantarme demasiado al futuro, ni planificar demasiado”, dijo. “Es bueno planificar, ya sabes… No quiero adelantarme demasiado en el futuro, pero sigo aferrado a la esperanza de que algún día podré hacerlo”.

Mientras tanto, Roberson no guarda rencor, dijo, a las personas que le metieron entre rejas, incluido el detective Wharton.

“La falta de perdón solo va a hacernos daño, ¿sabes? Eso no significa que no me guste lo que me hicieron”, dijo Roberson, refiriéndose también al fiscal del distrito. “Pero, no, no les odio, no tengo ira contra ellos, ya sabes. Y algún día espero y rezo para que hagan lo correcto”.

El exdetective Brian Wharton ayudó a encarcelar a Robert Roberson. Ahora, es un ministro que siente remordimientos por la investigación y quiere que le perdonen la vida a Roberson. Ashley Killough/CNN

Con el tiempo, Wharton dejó la Policía y se dedicó al ministerio. Pero el caso Roberson no le abandonó: se sintió cómodo con la condena, dijo, pero nunca con la pena de muerte. A lo largo de los años, consultó la página web del Departamento de Justicia Penal de Texas para ver si Roberson seguía allí, asegurándose de que alguien seguía trabajando en sus apelaciones.

Cuando Gretchen Sween, la abogada de Roberson, se presentó hace seis u ocho años en la puerta de Wharton y pidió hablar con él sobre el caso, lo hizo, diciendo que “medio esperaba que apareciera alguien”.

Ahora, Wharton está seguro de que debería perdonarse la vida a Roberson, y lamenta lo que considera un “orgullo” dentro del sistema judicial que se resiste a reconocer un error. Sin el síndrome del bebé sacudido, dijo, “no hay nada imputable aquí”.

“Estaba haciendo lo que debe hacer un padre”, dijo Wharton. “Estaba haciendo todo lo posible con sus limitados recursos para que su hija recibiera tratamiento, cuidar de ella, y todo se vino abajo”.

“La justicia es algo más que la simple aplicación de la ley… No somos dispensadores de justicia. La justicia es algo mucho más grande que nosotros y más allá de nosotros, que siempre estamos buscando justicia. Y me dio la sensación de que eso no es lo que está pasando aquí. Estamos buscando una condena. Buscamos meter a alguien en la cárcel o en el corredor de la muerte, pero no buscamos justicia”.

A principios de este año, Wharton visitó a Roberson por primera vez y le pidió perdón, que el recluso le concedió en un video de opinión de The New York Times. El momento, dijo Wharton, fue difícil de describir.

“Es maravilloso recibir su perdón”, dijo Wharton. “Pero si el estado sigue por este camino y lo mata, sabré dentro de mí de alguna manera que él me perdonó, pero no podré perdonarme a mí mismo. [Estará] muerto como consecuencia del trabajo que hice”.

Sandee LaMotte y Stephanie Becker, de CNN, contribuyeron a este reportaje.