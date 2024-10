(CNN Español) – Lyle y Erik Menéndez volvieron a estar ante los ojos del mundo después de que Netflix estrenara dos proyectos en 2024 sobre sus vidas. Los hermanos, que en 1989 confesaron haber matado a sus padres en el interior de su mansión de Beverly Hills, alegaron años de abusos por parte de su padre e indiferencia de su madre en el juicio que los declaró culpables y por el cual hoy cumplen cadena perpetua en Estados Unidos.

En septiembre, Netflix estrenó la serie “Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez”, que consta de nueve capítulos basado en ese crimen. En una declaración difundida por su esposa en redes sociales, Erik Menéndez calificó a la serie como una “representación deshonesta” llena de “mentiras horribles y flagrantes”.

El 7 de octubre, la plataforma de streaming estrenó la película documental “Los hermanos Menéndez”, que recoge las voces de los protagonistas, cuenta la historia desde su punto de vista y suma los testimonios de distintas personas, como la fiscal del caso.

Alejandro Hartmann, director del documental, habló con CNN en Español y dio detalles de las más de 20 horas en las que conversó con los hermanos. Contó la intimidad de esos encuentros y dejó en claro cuál es su impresión de los crímenes por los que fueron condenados.

Erik Menéndez (derecha) y su hermano Lyle escuchan los procedimientos judiciales durante una comparecencia el 17 de mayo de 1991 en el caso del asesinato con escopeta de sus padres ricos en agosto de 1989. Lee Celano/Reuters

CNN en Español: La serie y el documental sobre los hermanos han tenido una gran repercusión. Tanta, que en los últimos días se ha hablado de una posible liberación o indulto a los hermanos por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿A qué cree que se debe ese impacto?

Alejandro Hartmann: Es un caso que tiene 30 años. El crimen se cometió en 1989 y el juicio es de los años 90, pero nunca perdió vigencia porque es una historia que conmocionó a Estados Unidos. Tiene características, si se quiere, bíblicas, o de tragedia griega: los hijos matan a los padres y después hay una denuncia de abuso. La historia había vuelto un poco a la actualidad en 2020, con la pandemia, porque entonces empezó a surgir una especie de movimiento de gente joven que en TikTok pedía por la liberación de ellos. Un poco a partir de eso resurgió el interés en estos últimos años, con la aparición de la serie por el lado de ficción, y luego nuestro documental, que por primera vez le da voz a ellos, a los dos hermanos. Hablan juntos por primera vez en un documental. Creo que reavivó algo que estaba ahí, esperándolo.

CNN en Español: En el documental hablan los hermanos y, también, otras personas cercanas a ellos. ¿Qué le aportó ese proceso?

Alejandro Hartmann: Bueno, por un lado tuve la oportunidad de hablar con los hermanos. Mucho rato. Mucho rato. Hablé durante meses, tuve conversaciones telefónicas muy extensas, todas grabadas. Hablé más de 20 horas con ambos hermanos. Y luego tuve la posibilidad de viajar a Estados Unidos para entrevistar a mucha de la gente que los conoció, parientes suyos, testigos directos y periodistas. También pude entrevistar a la fiscal, que para mí fue muy importante porque fue quien los acusó y los llevó a juicio. Con todo eso, la verdad es que me pude interiorizar bastante y de primera mano acerca de la historia.

CNN en Español: Además, se topó con las contradicciones y dudas que, seguramente, también tuvieron los miembros del tribunal en el juicio. ¿Qué pasaba por su cabeza mientras trabajabas?

Alejandro Hartmann: Siempre que hay un juicio hay dos visiones confrontadas que se ponen en discusión. Es algo habitual en estas historias y en los casos policiales en general, esto de que una cosa es otra cosa. En este caso no se trataba tanto de su inocencia, porque ellos confesaron haber sido los autores del crimen. Aquí, la gran pregunta era: ¿por qué ocurrió este crimen? ¿Cómo pudo haber sucedido un crimen tan horrendo? ¿Cómo es posible que los hijos asesinen a sus padres y de la manera en que lo hicieron? Y eso fue lo que se puso en discusión en el juicio. Y yo también, de alguna manera y 30 años después, participé de eso, a mi manera, porque también tenía dudas. Entonces tuve que escuchar a los hermanos, a la fiscal, a gente que estaba a favor y en contra de ellos, y entender si la excusa o lo que ellos aducían como el motivo del crimen era simplemente una excusa o algo que tenía validez y que debía ser tenido en cuenta.

CNN en Español: ¿Qué cree que puede llegar a pasar con los hermanos tras el impacto de la serie y de su documental?

Alejandro Hartmann: Si bien el tema siempre estaba ahí, un poquitito abierto, definitivamente esto lo reavivó. Yo creo que algo eventualmente podría pasar. No puedo hablar por la justicia ni por el gobierno de Estados Unidos, pero creo que lo más importante es que se hable de estas cosas, independientemente de Lyle y Erik. En lo personal, y esto es muy personal, creo que ellos han estado ya 30 años presos, creo que han pagado por el crimen de sus padres y creo que, si fueron abusados de niños de una manera muy horrible, eso debió haberse tenido en cuenta. Entonces, considero que la pena que les tocaba debió haber sido menor. Y me parece que, después de 30 años, ellos ya deberían poder ser liberados, que es lo que mucha gente piensa. Pero creo que lo más importante es que estas historias de abuso sexual de niños, de abuso en general de niños, porque no es solo sexual, sino que es sexual, físico y psicológico, salgan a la luz, que haya gente que pueda hablar de sus propias experiencias y buscar justicia o simplemente hablar y sentirse liberados. Me parece que eso ayuda. Entonces, independientemente de lo que pase con Lyle y Erik, considero muy positivo traer siempre este tipo de temas al candelero y que se vuelvan parte de la de las cuestiones de opinión pública.

Erik Menéndez, a la izquierda, y su hermano Lyle, frente a su antigua casa en Beverly Hills. Crédito: Los Angeles Times/Los Angeles Times/Getty Images

CNN en Español: ¿Es verdad que con uno de los hermanos has hablado hasta de Lionel Messi?

Alejandro Hartmann: Sí, sí, sí. Porque ellos eran una familia muy del deporte. El padre les inculcaba mucho el deporte y ellos han jugado fútbol y tenis, sobre todo fútbol. Y siempre les interesó mucho el fútbol soccer, como se llama en Estados Unidos. Entonces, el primer punto de contacto con Lyle, a quien le gusta mucho el fútbol y a sabiendas de que yo soy argentino, un poco para romper el hielo fue empezar hablando de eso. Era 2022, se venía el Mundial y él mismo sacó el tema de que hinchaban por Argentina. Así que terminamos hablando un poco de Messi.

CNN en Español: ¿Qué piensa del momento social y político que vive Argentina?

Alejandro Hartmann: Definitivamente, es algo que a mí me resulta bastante doloroso. Yo soy miembro de la industria cinematográfica audiovisual y siento que hay un ataque bastante grande a eso y también a la educación, que es todavía mucho más grave, porque bueno, el audiovisual es solo un sector. Yo considero que, sin dudas, esto que me está pasando a mí, el hecho de haber dirigido algo en Hollywood y poder contar una historia de estas características está directamente relacionado con mi propia educación. Yo me eduqué íntegramente en la educación pública, desde la primaria hasta el nivel terciario, que estudié en la escuela del Instituto de Cine, por lo cual lo que está pasando me resulta doloroso. Todos mis primeros trabajos los hice con el apoyo del Instituto de Cine. Entonces, para mí la relación entre la educación pública y el apoyo del Estado al cine con lo que a mí me está pasando hoy es directa. No puedo no ver esa relación.

Con información de Betiana Fernández Martino y Nacho Girón