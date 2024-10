(CNN) – ¿Tienes unos cientos de dólares extra? Con eso podrás comprar el acceso de una persona al nuevo servicio de Disney en sus parques de EE.UU., que te permite hacer una fila más rápida en cualquier momento del día -una vez por atracción- sin tener que reservarla en una aplicación.

Eso es además del costo de tu boleto de parque.

El lanzamiento piloto del “Lightning Lane Premier Pass”, anunciado formalmente este miércoles por Disney, se ofrece en cantidades extremadamente limitadas. Está diseñado para ser comprado y utilizado por pocos visitantes.

El pase tendrá un precio por persona por día, basado en la fecha y la demanda. Eso puede variar de US $137,39 a US $478,19 (después de impuestos) en Walt Disney World Resort en Florida, disponible a partir del 30 de octubre.

En Disneyland Resort en California, el pase costará US $400 (no sujeto a impuestos) por persona por día, disponible desde el 23 de octubre hasta finales de 2024. Los precios variables comenzarán en 2025 basados en la fecha y la demanda, variando de US $300 a US $400.

Esta fotografía del 6 de febrero de 2001 muestra el nuevo parque temático de Disney "California Adventure" en Anaheim, California en 2001. (Foto: Scott Nelson/AFP via Getty Images).

Cómo funcionará el nuevo pase

En Disney World, el pase también tendrá un precio basado en el parque específico que estés visitando, dijo Disney a CNN antes del anuncio.

Por ejemplo, costará US $137,39 (después de impuestos) agregar el Premier Pass a un boleto del parque Animal Kingdom en un día menos concurrido. Ese pase solo funcionaría en Animal Kingdom.

El pase de EPCOT costaría más, el de Hollywood Studios un poco más que eso, siendo el Premier Pass más caro en Magic Kingdom. Comprar un Premier Pass para el parque Magic Kingdom en un día muy concurrido, como Navidad, costaría US $478,19 (después de impuestos) además de tu boleto de parque.

Un visitante puede comprar solo un Premier Pass al día.

Durante el lanzamiento piloto de este programa, el pase estará disponible solo para los huéspedes que se alojen en los hoteles de lujo de Disney World, siete días antes del check-in.

En Disneyland, el Premier Pass funcionará un poco diferente.

Estará disponible para cualquier visitante a un precio, utilizable en ambos parques, Disneyland y Disney California Adventure, el mismo día. Los visitantes pueden comprarlo dos días antes, a las 10 a.m. ET.

Una lección sobre Lightning Lanes

Star Wars: Rise of the Resistance de Disney World es una atracción muy popular en el parque temático de Hollywood Studios. (Foto: Allen J. Schaben/Los Angeles Times/Getty Images).

No todas las atracciones tienen una fila más rápida, que Disney llama “Lightning Lane”. Sin embargo, tienden a estar disponibles para muchas de las atracciones más populares en ambos resorts. Actualmente, hay 55 atracciones con Lightning Lanes en los cuatro parques de Disney World y 24 en los dos parques de Disneyland.

Usar estas filas para reducir la espera puede ser complicado de organizar, especialmente para los novatos en Disney y las personas que les cuesta trabajo usar los teléfonos inteligentes.

Hasta este programa piloto, las personas que iban a los parques de Disney podían usar estas Lightning Lanes comprando lo que se llama un “Multi Pass”. Permite el acceso a estas filas más rápidas reservándolas una a la vez en la aplicación del resort. Un puñado de las atracciones más populares se venden por separado como un “Single Pass”, donde los visitantes compran acceso a la fila más rápida solo para esa atracción.

Según los editores de Disney Food Blog que han seguido los precios, el Multi Pass en Disney World ha variado de $15.98 a $37.28 (después de impuestos), por persona por día, dependiendo de la temporada y el parque. En Disneyland, este pase comienza en US $32 (no sujeto a impuestos). Pero usar el Multi Pass implica mucha estrategia en una aplicación, y la mayoría de las veces, solo puedes reservar acceso a una Lightning Lane durante una ventana de tiempo de retorno específica, después de acceder a la anterior.

Este Premier Pass elimina todos esos pasos al permitir a los visitantes simplemente entrar en la fila más rápida, donde esté disponible, en cualquier momento.

Este concepto de cobrar un precio premium por un servicio exprés no es nuevo.

El modelo de Universal Studios

El mayor competidor de Disney, Universal, ha estado vendiendo su propio “Express Pass” durante más de 20 años. A menudo también cuesta más que el boleto del parque. Un pase similar para saltarse la fila existe en los parques de Six Flags, Cedar Point, Busch Gardens y SeaWorld.

En Universal Studios Hollywood, que tiene un parque temático con 17 filas exprés, este pase puede costar entre $80 y $170 (no sujeto a impuestos) además del precio del boleto del parque temático.

Universal Resort Orlando, que tiene dos parques temáticos con un total de 30 filas exprés, ofrece este pase por $111.81 a $319.49 (después de impuestos), utilizable en ambos parques actuales el mismo día si un visitante tiene un boleto base de parque a parque. El precio es menor para usar el pase en solo un parque. (No se sabe en este momento si o cómo cambiará el sistema de pases exprés después de que el nuevo parque temático, Epic Universe, abra el próximo año).

Universal también vende un “Express Pass Unlimited”, donde los visitantes pueden entrar en la fila más rápida varias veces por atracción, por $143.76 a $351.44 (después de impuestos) en Florida y está incluido para cualquiera que se aloje en cualquiera de los tres hoteles de gama alta en la propiedad de Universal Orlando: Portofino Bay, Hard Rock y Royal Pacific. El mismo pase ilimitado en California cuesta entre $115 y $215 (no sujeto a impuestos).

En este momento, Disney no ofrece el mismo servicio ilimitado. El Lightning Lane Premier Pass permite el uso de una Lightning Lane solo una vez por atracción, por día.

Don Munsil, que lleva décadas haciendo un seguimiento de los precios de los parques temáticos en su sitio MouseSavers, dijo: “Si la gente siente que cada novedad que oye de Disney durante un periodo de tiempo le parece una novedad que solo pueden utilizar los ricos, se va a sentir mal”.

Últimamente, la empresa Disney ha respondido a las críticas por los elevados precios haciendo hincapié en una gama de opciones para consumidores de todos los presupuestos, entre las que se incluyen entradas para niños con grandes descuentos de US$ 50 al día en Disneylandia en el nuevo año.

Munsil dijo que el Pase Premier parece llenar un vacío entre dos niveles de servicio: el actual Multi Pass, que cuesta decenas de dólares, y la experiencia de visita VIP, que podría costar miles de dólares por un día de ser guiado a través de filas más rápidas, entre otras ventajas.

Dijo que el precio envía un mensaje claro: “El mensaje es que solo lo compres si tienes dinero para quemar, o si tienes muy poco tiempo e intentas pasar por todo lo más rápido posible”.

Para la mayoría de la gente, según Munsil, este servicio no será necesario.

En lugar de pagar un suplemento por una entrada al parque temático más un Pase Premier en un solo día, los visitantes podrían subir a todas las atracciones a un precio inferior comprando una entrada para varios días (porque los días siguientes cuestan menos por día) y añadiendo el Pase Multi.

La diferencia estriba en si alguien dispone de más tiempo para pasar en los parques.

El precio del Pase Premier está pensado para alguien para quien “la relación tiempo-dinero es diferente”, dijo Munsil.