EXCLUSIVO CNN | Dentro de una unidad secreta de drones ucranianos que apunta a territorio ruso

Un video muestra a soldados izando la bandera rusa sobre una ciudad ucraniana clave 1:08

Ucrania (CNN) -- El rugido crepitante de una hélice interrumpe el silencio perfecto. Los faros de los automóviles se encienden, rompiendo la oscuridad. Sus haces revelan una sección de asfalto, pero también una de las armas más secretas de Ucrania, controlada por su agencia más clandestina.



Pegado al morro de la máquina gris hay un emblema amarillo de un búho, con las alas desplegadas y empuñando una espada: el inconfundible logotipo de la inteligencia de defensa de Ucrania, el GUR.

Dos pilotos que lucen los mismos parches de búho en sus uniformes de combate hacen las últimas comprobaciones en el interior del vehículo antes de levantar un pulgar hacia arriba: "¡Vamos!"

Se produce una persecución de 50 segundos a gran velocidad, antes de que el dron AN-196 Liutyi, de 3,9 metros de largo y 7 metros de envergadura, desaparezca en un instante en la oscuridad de la noche ucraniana.

El destino del dron es un objetivo en lo más profundo del territorio ruso.

CNN obtuvo un acceso exclusivo y sin precedentes a una de las unidades de drones de largo alcance de Ucrania, que forma parte del GUR. Sus miembros se autodenominan Unidad de UAV de Largo Alcance.

publicidad

Sólo dos personas fueron autorizadas a hablar en la grabación, y sólo utilizando sus indicativos: Serge, comandante de operaciones de drones de largo alcance del GUR, y Vector, comandante de la unidad. Serge afirmó haber supervisado personalmente más de 500 ataques con drones de largo alcance contra Rusia desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

CNN pasó dos días viajando por todo el país con la unidad de drones mientras se preparaba para lanzar más de 100 drones durante la noche del 29 de septiembre en una misión en Rusia. CNN no revela la ubicación de los lugares visitados por razones de seguridad de las operaciones.

Su objetivo: una instalación de municiones, concretamente vagones de tren dentro del depósito cargados con misiles iraníes recién entregados, según los ucranianos.

Fuentes informaron a CNN en septiembre que Teherán había completado recientemente la entrega de misiles balísticos de corto alcance a Rusia. Irán ha negado vehementemente haber suministrado ninguno. "Irán NO ha entregado misiles balísticos a Rusia. Punto", declaró recientemente el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en su cuenta de X.

La instalación se encuentra en las afueras del pequeño pueblo de Kotluban, en la región de Volgogrado, al suroeste de Rusia.

Los ataques con drones de largo alcance se han convertido en una parte cada vez más destacada de la guerra entre Rusia y Ucrania. A medida que la guerra terrestre se ha vuelto más de desgaste, la guerra aérea ha cobrado velocidad, y el mayor desarrollo se ha producido en la guerra con drones.

En septiembre, los drones de la unidad atacaron un depósito de municiones ruso situado entre Moscú y San Petersburgo, en la región de Tver. El ataque contra Toropets, según afirmaron los ucranianos, provocó la destrucción de un depósito que almacenaba misiles tácticos Iskander, así como bombas de planeo aéreo y munición de artillería. El ataque provocó explosiones masivas, visibles a kilómetros de distancia.

Y en julio, los ucranianos dicen que atacaron una refinería de petróleo en la costa rusa del mar Negro, provocando allí un gran incendio.

Pero las defensas aéreas rusas frustran muchos ataques de drones ucranianos. La tasa de éxito del GUR, dice la unidad a CNN, podría pasar del 50% al 95% si Estados Unidos diera permiso para utilizar armas occidentales en ataques en suelo ruso.

Sin embargo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que cualquier ataque contra él apoyado por una potencia nuclear sería considerado por Moscú como un ataque conjunto, y señaló como posible ejemplo el lanzamiento masivo de drones.

Vector dijo que muchos de los aeródromos rusos, punto de origen de muchas de las incursiones aéreas que lleva a cabo contra Ucrania, están fuera de su alcance. Sus aviones teledirigidos, aunque muy eficaces, no siempre lo son tanto: se necesitan enjambres de ellos para asegurarse de que alcanzan sus objetivos. "Por supuesto, podemos enviar los UAV (vehículos aéreos no tripulados), y hemos destruido muchos lugares. Pero no es suficiente", afirma Vector.

"No preguntamos sólo por el permiso para enviar los misiles a cualquier lugar de Rusia, hablamos de las armas que pueden ayudarnos a desplazar esta guerra de nuestro territorio", añade Vector.

Un vistazo dentro de la misión

Serge y Vector han liderado los intentos de su unidad de herir a Putin en casa.

Independientemente de los objetivos, sus misiones siguen un rígido conjunto de procedimientos operativos que incluyen reuniones en diversos lugares de Ucrania.

En una oficina subterránea con pasillos soviéticos de color marrón oscuro y aparentemente interminables, Serge se sienta frente a Vector en una habitación de paredes blancas. En la pared no cuelga ningún cuadro, incluso la pizarra permanece en blanco. La reunión se desarrolla sin rodeos.

"Habrá unos 12 drones", le dice Serge a Vector, que tiene delante un mapa en el que se detalla el objetivo y el alcance de los sistemas rusos de defensa aérea y guerra electrónica. Acuerdan entonces la hora de aproximación al objetivo, en torno a las 3 de la madrugada, y los intervalos de lanzamiento de los drones.

Vector hace un par de garabatos antes de levantarse bruscamente y decir: "Todo está claro. Listos para completar la tarea".

Fuera, en la calle, Vector sube a su vehículo. Hace señas al equipo de CNN para que le siga, con los teléfonos apagados.

A medida que anochece, el convoy se adentra en un recinto, con los camiones articulados alineados. Una diminuta habitación con un escritorio y dos juegos de literas sirve como única fuente de luz en kilómetros a la redonda.

Hombres vestidos de negro, con pasamontañas sobre la cara, esperan a oír sus órdenes. Vector da unas breves instrucciones, añadiendo que en esta misión también participarán otras unidades. Ordena a sus hombres que empiecen a preparar las rutas y les entrega un pequeño dispositivo USB que contiene la información para la misión que tienen por delante.

"¿Alguna duda?", pregunta. "¿Ninguna? Muy bien. Manos a la obra".

Mientras sus hombres se dispersan por el recinto, Vector explica que la fase de planificación de estas misiones es fundamental. "La planificación es quizá el 60% del éxito, todo depende de la planificación", dice a CNN.

Señala la calidad de las defensas aéreas rusas, especialmente en los últimos 12 meses. "Tenemos éxito y encontramos las ventanas", dice, pero es un reto.

Cada dron se programará con más de 1.000 puntos de ruta diferentes, para eludir los sofisticados sistemas de defensa antiaérea rusos. Hay una aceptación tácita por parte de Vector de que algo de esto se parece a un videojuego.

"Parece que jugamos con ellos", dice Vector bromeando, "pero no es un juego. Es una guerra".

Serge añade que no todos los hombres de su unidad son soldados de carrera como él. Ha servido más de 20 años en el ejército ucraniano y empezó a volar misiones con drones en 2014, cuando los separatistas apoyados por Rusia en las regiones orientales ucranianas de Donetsk y Luhansk se separaron de Kyiv.

Equipos de señuelo

Un dron Liutyi, de producción predominantemente ucraniana, sin alas por el momento, se encuentra en un almacén rodeado de cajas verdes pintadas de camuflaje que contienen múltiples drones kamikaze Rubaka.

Vector explica que estos drones más pequeños son cruciales para el éxito de cualquier misión. El objetivo es simple: abrumar a las defensas aéreas y alejar el fuego ruso del Liutyi, que a menudo lleva una carga útil de hasta 250 kilogramos.

"Son muy sencillos, y podemos utilizarlos con y sin carga útil", dice de los drones más pequeños.

Al abrir una de las cajas, saca uno de los aparatos señuelo. Se le añadieron tiras de lámina metálica a las alas para engañar a los radares rusos.

"Intentamos mezclarlos y enviarlos desde diferentes distancias, diferentes lugares de lanzamiento... intentan destruirlos. Envían helicópteros y misiles, encienden la guerra electrónica por radio", explica Vector.

Sus objetivos son sólo militares, afirma Vector. "Rusia entró en nuestro país. Destruyeron mucha electricidad, muchas casas, ciudades, pueblos". Pero, añade, "no todos son estúpidos, y cuando comprendan que la guerra puede llegarles como nos llega a nosotros, cambiarán algo en su país. Cambiarán la política".

Uno de los muchos camiones articulados dio marcha atrás para cargar. Casi en la oscuridad, los cuerpos de los drones, seguidos de las alas, son cargados tres por camión por hombres con el rostro totalmente cubierto por pasamontañas, y atados con correas, listos para ser llevados a sus lugares de lanzamiento.

En otras partes de Ucrania, aproximadamente otros 80 operativos del GUR están preparando otros 90 drones, no todos los Liutyi, para el vuelo.

Alrededor del 30% de todos los drones que se lancen estarán en misiones de señuelo, dice Serge. Los drones han sido programados para volar entre 724 y 885 kilómetros, siendo los Liutyi la punta de lanza, con destino a la pequeña ciudad convertida en centro de municiones de Kotluban.

Los hombres cargan las ojivas cuidadosamente en los cuerpos de los drones. A continuación sellan cada compartimento con el chirrido de un taladro.

Serge y Vector, ahora con el uniforme de combate completo, observan los últimos preparativos. Este lanzamiento es uno de los más grandes que Serge ha realizado nunca, dice.

"Puede que (el pueblo ruso) no entienda lo que está pasando en Ucrania, pero cuando lleguen estos UAV, entenderán claramente lo que hemos estado viviendo (con) durante los últimos 10 años", remacha Vector.

Seguimiento del vuelo de los drones

Los drones se colocan en posición en total oscuridad. El vehículo con los pilotos se desplaza detrás. La hélice cobra vida y los pilotos, que aseguran un despegue suave, inician su persecución a gran velocidad por la pista. Una vez en el aire, el dron totalmente autónomo empieza a marcar los puntos de ruta.

Vector se lanza tras el dron antes de pisar a fondo el freno y proclamar "perfecto". Da la vuelta al auto y hace sonar una canción patriótica en su radio.

Antes, había declarado a CNN: "No quiero que mi hijo u otros niños tengan una guerra en el futuro, así que quiero acabarla en mi vida".

De vuelta en la base de planificación, las horas pasan y Vector, Serge y otros vigilan a los drones mediante rastreadores.

El éxito de la misión se controla de tres maneras, dicen: a través de la inteligencia humana sobre el terreno, los mensajes vistos en los grupos rusos de Telegram y, más tarde, el análisis mediante tecnología por satélite. Sólo una vez evaluadas las tres se puede considerar si una misión ha sido un éxito o no.

A medida que se acerca la ventana de llegada de las 3 de la madrugada, Serge empieza a leer los mensajes que está viendo de los canales de Telegram de toda Rusia. La naturaleza generalizada de este ataque empieza a ser más clara. Varias ciudades del sur de Rusia: Voronezh, Yesk, Rostov y Volgogrado empiezan a informar de la llegada de drones a su espacio aéreo.

Un video de Voronezh muestra a uno de los drones señuelo sobrevolando a toda velocidad. Un video de una mujer claramente angustiada por lo que ocurre sobre su cabeza hace reír a Vector.

A través de estos canales de Telegram, dice, "entendemos que estamos teniendo cierto éxito".

Las primeras imágenes satelitales del depósito de municiones de Kotluban muestran campos incendiados, resultado de la quema de hierba, pero aparentemente pocas pruebas de explosiones importantes en su interior, signos aparentes de un fallo cercano.

Sin embargo, el GUR compartió con CNN un video de la región del depósito. CNN pudo ver y verificar de forma independiente algunos aspectos del video sin necesidad de comprobar su autenticidad.

Una fuente de la inteligencia de defensa dijo a CNN que su conocimiento de la ubicación de la cámara, combinado con su distancia de Kotluban, les permitió determinar que las explosiones en el interior del depósito eran de gran magnitud.

El video, acelerado, muestra 11 explosiones, todas ocurridas en un lapso de 56 minutos entre las 2:22 y las 3:18 am, exactamente el periodo durante el cual se esperaba que aterrizaran los aviones no tripulados procedentes de Ucrania.

CNN pudo verificar de forma independiente, a través de fuentes, que se había producido un impacto directo contra las instalaciones. CNN no publica la imagen para proteger el anonimato de la fuente, pero fue tomada en las 72 horas siguientes al ataque.

La imagen muestra varios objetos esparcidos por el edificio y un edificio gravemente dañado.

Una imagen posterior del satélite Maxar Technologies, también obtenida por CNN, muestra menos escombros en las inmediaciones: un indicio de que los militares rusos habían limpiado el lugar, pero el mismo edificio, muy dañado.

La misión de destruir los misiles enviados por Irán fue un éxito total, insisten los ucranianos.

Mientras los drones se dirigían hacia Kotluban, Serge declaró a CNN: "Estamos obligando constantemente al enemigo a pensar en lo que hicieron en febrero de 2022. Deben darse cuenta de que cada día somos más fuertes y estamos acercando nuestra victoria y su derrota".

-- Gianluca Mezzofiore y Paul Murphy de CNN contribuyeron a este reportaje.