(CNN) – La vicepresidenta Kamala Harris no ha concedido muchas entrevistas a periodistas durante su breve campaña presidencial, y desde luego ninguna a medios conservadores.

De hecho, cuando el miércoles se sentó con Bret Baier, de Fox News, durante casi media hora, fue su primera entrevista con la cadena conservadora, parte de un esfuerzo concertado para revitalizar su campaña en el sprint final hacia el día de las elecciones y llegar a los televidentes de Fox News recelosos de votar por el expresidente Donald Trump.

La vicepresidenta Kamala Harris participa en una entrevista en Fox News. Fox News

La entrevista tuvo un comienzo acalorado con un intercambio sobre inmigración que se prolongó bastante tiempo. Baier, interrumpiendo continuamente, trató de que Harris precisara cuántos inmigrantes indocumentados han sido liberados en el país, mientras que Harris, en cambio, trató de enmarcar la inmigración como un problema mayor que debe abordarse.

Baier: Así pues, su secretario de Seguridad Nacional dijo que el 85% de las detenciones…

Harris: Bueno, no… pero no he terminado. No he terminado. Tenemos… pero tenemos un sistema de inmigración que hay que arreglar.

Baier: Se calcula que 6 millones de personas han sido liberadas en el país. Y déjame terminar. Llegaré a la pregunta. Te lo prometo.

Harris: Estaba empezando a responder.

Harris señaló que la Casa Blanca del presidente Joe Biden ofreció un proyecto de ley de inmigración como su primera propuesta legislativa tras asumir el cargo en 2021. Baier replicó que la Cámara de Representantes y el Senado, entonces ambos controlados por los demócratas, no consideraron el proyecto de ley.

Harris pasó a hablar de un esfuerzo bipartidista más reciente para aprobar una nueva ley de inmigración que fue tumbado en el Congreso por la oposición de Trump.

Baier también le preguntó si le gustaría pedir disculpas a tres mujeres, entre ellas la estudiante de enfermería de Georgia Laken Riley, que murieron a manos de inmigrantes indocumentados en los últimos años.

Harris respondió primero con simpatía, pero sin disculparse:

“Permítanme decir, en primer lugar, que son casos trágicos. De eso no hay duda. No hay duda al respecto. Y no puedo imaginar el dolor que han experimentado las familias de esas víctimas por una pérdida que no debería haber ocurrido. Así pues, eso es cierto”.

Pero luego Harris añadió:

“También es cierto que si se hubiera aprobado una seguridad fronteriza hace nueve meses, en nueve meses habríamos tenido más agentes fronterizos en la frontera, más apoyo para la gente que está trabajando sin descanso, intentando mantenerlo todo a flote”.

Baier interrumpió a Harris para reproducir un video de Alexis Nungaray, cuya hija de 12 años, Jocelyn Nungaray, perdió la vida en Houston. Los sospechosos, que fueron acusados de homicidio, son ambos venezolanos y se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. Nungaray afirma que su hija murió porque los hombres no fueron detenidos en la frontera.

Baier: Entonces, ¿les debe una disculpa, es lo que estoy diciendo?

Harris: Te diré que siento mucho su pérdida. Siento mucho su pérdida. Sinceramente. Pero hablemos de lo que está ocurriendo ahora mismo con un individuo (Trump) que no quiere participar en las soluciones. Hablemos de eso también, para ser justos.

Baier siguió insistiendo en la inmigración, un tema importante para muchos votantes, sobre todo republicanos y de tendencia republicana. Preguntó cuándo Harris, que al principio del gobierno de Biden decía que la frontera era segura, empezó a darse cuenta de que había un problema. Dijo que el sistema de inmigración y la frontera han estado rotos durante múltiples presidencias.

“Hemos tenido un sistema de inmigración roto que trasciende, por cierto, a la administración de Donald Trump, incluso antes. Seamos sinceros al respecto. No tengo ningún orgullo, y decir que éste es un sistema de inmigración perfecto, he sido clara, creo que todos lo somos, en que hay que arreglarlo”, rebatió Harris.

Baier preguntó por qué el sindicato de agentes fronterizos apoya a Trump. Harris respondió:

“Creo que están frustrados, y lo entiendo. Quieren apoyo. Quieren apoyo. Y eso es lo que habría conseguido ese proyecto de ley de seguridad fronteriza. Esos hombres y mujeres de la frontera trabajan duro. Trabajan sin descanso. Lo entiendo”.

A pesar de su postura anterior de estar abierta a despenalizar el cruce de fronteras por indocumentados como candidata demócrata a las primarias presidenciales de 2019, Harris dijo que ahora no lo apoya:

“No creo en la despenalización de los cruces fronterizos, y no lo he hecho como vicepresidenta. No lo haré como presidenta”.

Cuando Baier le preguntó si se trataba de una evolución de su pensamiento, Harris señaló su historial como fiscal que se enfrentaba a organizaciones delictivas transnacionales:

“He pasado una parte importante de mi carrera persiguiendo a personas que representan una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense y cruzan nuestra frontera con la intención de hacernos daño y cruzan nuestra frontera ilegalmente, y haré ese trabajo como vicepresidenta. Me tomo ese trabajo muy en serio”.

De la inmigración, Baier pasó al tema divisorio del género. Señaló que los partidarios de Trump han invertido mucho en anuncios que muestran a Harris, de nuevo durante las primarias demócratas de 2019 y en comentarios desenterrados por KFile de CNN, expresando su disposición a permitir que los presos que necesiten cirugía de cambio de sexo puedan obtenerla.

Baier: Entonces, ¿sigues apoyando el uso del dinero de los contribuyentes para ayudar a los presos o a los extranjeros ilegales detenidos a cambiar de sexo?

Harris se había preparado claramente para esta pregunta y respondió señalando la ley federal vigente durante el gobierno de Trump:

“Cumpliré la ley, y es una ley que Donald Trump cumplió realmente. Probablemente conozcas -ahora, es un informe público- que bajo el gobierno de Donald Trump, estas cirugías estaban disponibles, por necesidad médica, para las personas del sistema penitenciario federal. Y creo francamente que ese anuncio de la campaña de Trump es un poco como tirar, ya sabes, piedras cuando vives en una casa de cristal”.

Baier dijo que Trump no defendió esa ley y que durante su presidencia no se practicó ninguna operación de cambio de sexo.

“Bueno, ¿sabes qué? Tienes que hacerte - responsable de lo que ocurrió en tu administración”, dijo Harris.

Tiene razón. Esa es la cruel realidad de los presidentes. También lo es para ella al defender el historial económico y de inmigración de la administración Biden en Fox News. Harris dijo que los anuncios sobre el cambio de sexo de los presos, algo que no afecta a muchos votantes, son una distracción.

“Él gastó US$ 20 millones en esos anuncios intentando crear una sensación de miedo en los votantes, porque en realidad no tiene ningún plan en estas elecciones que consista en centrarse en las necesidades del pueblo estadounidense, mientras que -US$ 20 millones en ese anuncio sobre una cuestión que- en lo que se refiere a las cuestiones más importantes que afectan al pueblo estadounidense es realmente bastante remota”, dijo la vicepresidenta.

Baier reprodujo videos de Harris diciendo que no cambiaría nada en la presidencia de Biden y preguntó en qué se diferenciaría la suya.

“Voy a ser muy clara. Mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden. Y como cada nuevo presidente que llega al cargo, aportaré mis experiencias vitales, mis experiencias profesionales e ideas frescas y nuevas. Represento a una nueva generación de liderazgo”, afirmó Harris.

Video Ad Feedback Harris dice que su presidencia no será una continuación del gobierno de Biden 01:28 - Fuente: CNN

Harris dijo que la mayor parte de su carrera ha transcurrido fuera de Washington y que invitará a aportar ideas a los republicanos en el cargo y se centrará en la vivienda y las pequeñas empresas.

Hubo un extenso intercambio sobre el argumento de Harris de que su campaña representa una oportunidad para que los estadounidenses “pasen página”. Baier señaló que ella lleva más de tres años en la actual administración. Dijo que supondría un cambio respecto a la era en la que Trump se cernía sobre la política.

“Se trata de pasar página a una retórica de la que la gente está, francamente, agotada, Bret. La gente está agotada”, dijo Harris.

Baier la interrumpió para señalar que más del 70% de los estadounidenses dicen en algunas encuestas que el país va por “mal camino”. ¿No es parte de eso la administración Biden? Harris había estado en un acto con republicanos que apoyan su campaña, y dijo que el agotamiento es bipartidista y tiene que ver con Trump.

“A lo largo de la última década, para mí está claro, y desde luego para los republicanos que están en el escenario conmigo -el ex jefe de gabinete del presidente, Donald Trump, los ex secretarios de Defensa, el asesor de Seguridad Nacional y su vicepresidente-, uno, que no es apto para servir, que es inestable, que es peligroso, y que la gente está agotada de alguien que profesa ser un líder que dedica todo su tiempo a degradar y a enzarzarse en agravios personales, y que se trata de él en vez de del pueblo estadounidense”, explicó Harris.

¿Por qué, entonces, preguntó Baier, aproximadamente la mitad del país apoya a Trump?

“Se trata de unas elecciones a la presidencia de Estados Unidos. No se supone que sea fácil. No se supone que sea… no se supone que sea un juego de niños para nadie”, contestó.

A lo que Baier intentó que insultara a la gente que apoya a Trump: “¿Están equivocados, el 50%? ¿Son estúpidos? ¿Qué pasa?”

“Dios, nunca diría eso del pueblo estadounidense. Y de hecho, si escuchas a Donald Trump, si ves cualquiera de sus mítines, es él quien tiende a rebajar y menospreciar y disminuir al pueblo estadounidense. Es él quien habla de un enemigo interior. Un enemigo interior, hablando del pueblo estadounidense. Sugiriendo que volvería al ejército estadounidense contra el pueblo estadounidense”, dijo Harris.

Era una referencia a la reciente insistencia de Trump en que la amenaza de los demócratas, a los que llama el “enemigo interior”, es mayor que la amenaza de China o de actores extranjeros. Baier reprodujo un breve video de Trump en el que parecía restar importancia a esas palabras, pero Trump las ha repetido varias veces.

Baier pasó entonces al reciente argumento de Harris de que Trump es inestable, una vuelta de tuerca después de que a principios de año los republicanos atacaran a Biden por no ser apto para otros cuatro años de mandato.

“(Trump) no es estable. Y todos deberíamos estar preocupados”, afirmó Harris.

A lo que Baier preguntó: “¿Cuándo notaste por primera vez que las facultades mentales del presidente Biden parecían disminuidas?”. Fue una pregunta que pareció escandalizar a Harris, que se quedó boquiabierta. Luego defendió que Biden tenía juicio y experiencia para tomar decisiones.

Cuando Baier preguntó si se habían planteado dudas sobre las capacidades de Biden, Harris dijo:

“Bret, Joe Biden no está en la papeleta. Y Donald Trump sí lo está”.

Harris dijo que son más las personas que trabajaron con Trump en la Casa Blanca las que han expresado su preocupación por él.

“Incluso personas que trabajaron para él en el Despacho Oval, trabajaron con él en la Sala de Situación y han dicho que no es apto y que es peligroso y que no debería volver a ser presidente de Estados Unidos, incluido su exvicepresidente, razón por la cual el puesto estaba abierto para que eligiera a otro compañero de fórmula. Así pues, eso es un hecho. Es un hecho”.

Tras un breve intercambio de opiniones sobre política exterior y sobre cómo Estados Unidos debería mantener a raya a Irán, el tiempo se terminó y Baier empezó a concluir.

“Señora vicepresidenta, me están apresurando mucho aquí”, dijo, y añadió: “Espero que haya podido decir lo que quería decir sobre Donald Trump, hay muchas cosas que…”.

“Hay más cosas que decir, tengo mucho más que decir…”, terminó Harris.