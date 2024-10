Muere Liam Payne, exmiembro de One Direction, en vivo: noticias, reacciones y más

Lo que debes saber sobre Liam Payne

One Direction fue creado por el productor británico Simon Cowell después de ver a Payne y otros cuatro jóvenes talentosos – Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan – audicionar para la versión del Reino Unido de The X-Factor. Individualmente, no eran lo suficientemente buenos, pensó Cowell.

Juntos, resultaron ser una sensación.

Llamados 1D por sus fanáticos, se convirtieron en un fenómeno global al ser el primer grupo en debutar sus primeros cuatro álbumes en el puesto número 1 del Billboard 200. Su enorme base de fanáticos, apodada Directioners, impulsó al grupo pop a vender más de 50 millones de discos antes de que los miembros se separaran para seguir carreras en solitario. Eran conocidos por canciones como "What Makes You Beautiful", "Best Song Ever" y "Story of My Life".

Payne habló anteriormente sobre el peso mental de la fama.

“No creo que me afecte en el sentido de lo que naturalmente pensarías cuando camino por la calle con cada persona deteniéndome”, le dijo a Esquire Middle East en 2019. “Quiero decir, a veces pasa, pero es principalmente a nivel mental donde te afecta. Es el prepararse y saber siempre que podrías ser fotografiado”.

Malik fue el primero en dejar la banda en 2015. Los otros lo siguieron después.

Payne lanzó su primer álbum en solitario en 2019, titulado LP1. El año pasado, anunció planes para un nuevo álbum y gira que fueron pospuestos después de que Payne sufriera una infección renal.

Había sido franco sobre sus luchas con el abuso de sustancias y habló sobre llevar seis meses sobrio en un video compartido en YouTube en el verano de 2023.

“Es bueno estar en esta posición”, dijo en ese momento. “Definitivamente ya no necesito esas cosas. La fiesta se acabó”.

También agradeció a su expareja Cheryl Cole, con quien tenía un hijo de 7 años llamado Bear, por darle la “libertad” y el apoyo para recuperarse en ese momento.

La primavera pasada, Payne lanzó la canción "Teardrops".

“Siempre pienso en imágenes tanto como pienso en sonidos cuando hago música”, dijo Payne en un video sobre la grabación de la canción. “Los sentimientos que me dan estos acordes y otras cosas, cada una de estas canciones es una historia de mi vida”.