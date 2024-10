(CNN) – Universal Orlando Resort anunció el jueves por la mañana que su esperado nuevo parque temático, Epic Universe, abrirá el 22 de mayo de 2025, justo antes del fin de semana del Día de los Caídos.

Éste será el mayor de los tres parques temáticos del complejo, y formará parte de una urbanización de 750 acres que aumentará en más del doble la superficie de Universal en Orlando. La propiedad consta actualmente de dos parques temáticos y un parque acuático.

Este nuevo parque, Epic Universe, constará de cinco “mundos”: “The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic”, “Super Nintendo World”, “How to Train Your Dragon: Isle of Berk”, “Dark Universe” y “Celestial Park”.

“Se trata de un momento crucial para nuestro destino, y estamos encantados de dar la bienvenida a los visitantes a Epic Universe el año que viene”, dijo Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort.

“Con la adición de este nuevo y espectacular parque temático, nuestros visitantes se embarcarán en unas vacaciones inolvidables con una semana de emociones que serán nada menos que épicas”.

Video Ad Feedback Epic Universe, el nuevo parque de diversiones con mundos de Harry Potter, Nintendo y más 01:22 - Fuente: CNN

Impacto de Epic Universe

Dennis Speigel, fundador y CEO de International Theme Park Services, es asesor de parques temáticos de todo el mundo. Speigel no participó en la construcción de Epic Universe, pero ha seguido el gasto de Universal de más de US$ 6.000 millones y el desarrollo de este proyecto desde su inicio.

Dijo que los temas incluidos en este parque se dirigen a una nueva generación de visitantes a los que les encantan los cuentos de hadas, pero que también buscan personajes y amigos con los que han crecido.

“Preveo que este nuevo parque temático Epic Universe superará fácilmente los 6 millones de visitantes durante sus primeros 12 meses de funcionamiento”, dijo Speigel a CNN en un correo electrónico. “Los parques temáticos de Universal Studios han experimentado un enorme auge desde la introducción de Harry Potter en 2010”.

Speigel dijo que este parque impulsará el mercado de parques temáticos de Orlando, donde Universal y Disney son los principales actores.

Disney no ha abierto un nuevo parque temático en Florida Central desde 1998. Speigel -junto con muchos aficionados a los parques temáticos- se pregunta cómo responderá Disney a las jugadas de su competidor y si también abrirá un nuevo parque temático en los próximos años.

Entradas y precios

Más Potter en camino. The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic será una de las nuevas secciones de Epic Universe. Crédito: Universal Parks USA

Las entradas para Epic Universe se venderán por fases.

Al principio, sólo se venderán paquetes vacacionales y entradas de tres días (o más) a Universal Orlando Resort, que incluyen un día en Epic Universe, a partir del 22 de octubre. En un ejemplo de precios, las entradas de tres días oscilarían entre US$ 374,88 y 554,87 (después de impuestos) por persona, dependiendo de las fechas.

Los actuales titulares del pase anual de Universal Orlando tendrán acceso prioritario el 24 de octubre para comprar entradas de un día para Epic Universe antes que el público en general.

En los meses previos a la apertura del parque se venderán otras opciones de entradas, incluidas entradas de un solo día para el público en general.

Un hotel Loews de 500 habitaciones llamado Universal Helios Grand Hotel también abrirá el 22 de mayo (aceptará reservas a partir del 22 de octubre). Estará situado en el nuevo parque temático, con la primera entrada del parque temático de Universal dedicada a los huéspedes del hotel. Otros dos nuevos hoteles abrirán antes, cerca del parque.

Características destacadas del nuevo parque

Los visitantes podrán sumergirse en la acción de sus videojuegos favoritos cuando se inaugure Super Nintendo World. Crédito: Universal Parks USA

Los visitantes entrarán primero en Epic Universe por “Celestial Park”, que tendrá un carrusel, una montaña rusa, tiendas, restaurantes y portales a cada uno de los otros cuatro mundos.

“The Wizarding World of Harry Potter: Ministry of Magic” será una extensión del universo de Harry Potter, que creará la atmósfera tanto del París de los años 20 -donde transcurre gran parte de la franquicia Fantastic Beasts- como del Ministerio Británico de los años 90, donde los famosos alumnos de Hogwarts se enfrentaron a Voldemort.

Una nueva atracción llamada “Batalla en el Ministerio” permitirá a los visitantes entrar en el atrio del Ministerio a través de la Red Floo y unirse a Harry, Ron y Hermione en un ascensor omnidireccional, esquivando los ataques de los mortífagos.

Ya existen otras dos zonas de Harry Potter en otros parques temáticos de Universal: Hogsmeade en Universal Islands of Adventure, y el Callejón Diagon en Universal Studios.

“Super Nintendo World” será similar a lo que se ha abierto recientemente en Universal Studios Hollywood de Los Ángeles y en Universal Studios Japan. Los visitantes podrán montar en atracciones llamadas “El desafío de Bowser” y “Locura de carros de minas con Donkey Kong”.

El mundo temático de How to Train Your Dragon incluirá una aldea vikinga, una montaña rusa familiar llamada “Hiccup’s Wing Gliders”, una atracción acuática y un espectáculo en vivo.

Dark Universe es un mundo sombrío, con “Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment”, que sitúa a los visitantes en medio de una revuelta de monstruos.