(CNN Español) – La cantante Cheryl, también conocida como Cheryl Cole, quien fue pareja de Liam Payne, publicó un mensaje en sus redes sociales dos días después de la muerte del artista con un contundente llamado al respeto por la “dignidad” del músico que falleció en Buenos Aires.

“Mientras intento sobrellevar este acontecimiento devastador y superar mi propio dolor en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordarles amablemente a todos que hemos perdido a un ser humano”, escribió Cheryl en la publicación junto a una fotografía en blanco y negro de Liam Payne en la cama con su bebé recién nacido.

El cantautor británico Liam Payne y su pareja Cheryl posan en la alfombra roja a su llegada a los premios BRIT 2018 en Londres el 21 de febrero de 2018. TOLGA AKMEN/AFP/Getty Images

“Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre nunca más”, dijo la cantante, cuyo nombre de pila es Cheryl Tweedy.

Cheryl fue miembro del grupo Girls Aloud y jueza de “The X Factor”, el programa de donde surgió One Direction, la banda de la que formó parte Payne.

“Lo que más me atormenta a es que un día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro”, dice el mensaje. “Les ruego que consideren qué utilidad tienen algunos de estos informes, además de causar más daño a todos los que se quedaron atrás recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer videos, pregúntense si les gustaría que sus propios hijos o familiares los leyeran”.

“Por favor, denle a Liam la poca dignidad que le queda tras su muerte para que pueda descansar en paz al fin”, concluye el mensaje de Cheryl.

Payne murió por “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa”, según el informe preliminar de la autopsia realizada el miércoles por el cuerpo forense argentino que investiga el caso y que CNN obtuvo de la Policía de la ciudad de Buenos Aires. Aún falta por conocer el reporte toxicológico.

No está claro todavía si Payne saltó desde el balcón de su habitación o se cayó accidentalmente. La policía de Buenos Aires le dijo previamente a The Associated Press en un comunicado que cree en lo primero, pero no dio más detalles sobre cómo llegó a esa conclusión y remitió a CNN a la fiscalía para obtener más información.

Con información de Sandra González y Antoinette Radford de CNN