(CNN) – El expresidente Donald Trump dijo una gran cantidad de mentiras sobre una gran cantidad de temas en el último mes de la elección presidencial. Pero está mintiendo con más frecuencia, por mucha diferencia, sobre inmigración.

Los discursos y entrevistas de Trump en los mitines de octubre contuvieron una abrumadora serie de afirmaciones falsas sobre el tema: sobre inmigrantes y crimen, sobre el historial de la vicepresidenta Kamala Harris en política de inmigración, sobre el propio historial de Trump en política de inmigración y sobre cómo supuestamente los países extranjeros están “descargando” a sus ciudadanos menos deseados en los EE.UU.

Estas afirmaciones van desde exageraciones hasta relatos completamente ficticios. Aquí hay una verificación de hechos de al menos 28 afirmaciones falsas distintas que ha hecho sobre inmigración solo en las últimas dos semanas, algunas de las cuales ha repetido en más de una oportunidad.

El papel de Harris en la frontera: Trump, criticando a Harris, afirmó repetidamente que el presidente Joe Biden la nombró “zar de la frontera” y que “ella estaba a cargo de la frontera”. Biden nunca nombró a Harris “zar de la frontera,” una etiqueta que la Casa Blanca siempre ha enfatizado que es inexacta, y nunca la puso a cargo de la seguridad fronteriza, una responsabilidad del Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. En realidad, Biden le dio a Harris una tarea más limitada relacionada con la inmigración en 2021, al pedirle que liderara las labores diplomáticas con El Salvador, Guatemala y Honduras en un intento de abordar las condiciones que llevaron a sus ciudadanos a intentar migrar a Estados Unidos.

Visitas de Harris a la frontera: Trump, hablando sobre Harris y la frontera, repitió su afirmación falsa de que “ella nunca fue”. Harris sí fue a la frontera como vicepresidenta, en Texas a mediados de 2021 y luego nuevamente en Arizona el mes pasado; muchos republicanos habían criticado a Harris antes de la visita de 2021 por no haber ido, y algunos más tarde argumentaron que no fue con la suficiente frecuencia, pero la afirmación de que “nunca” fue no ha sido cierta durante más de tres años.

Enfoque de Harris hacia la frontera: Trump afirmó falsamente sobre Harris: “Ella estaba diciendo el otro día, ‘Sí, oh sí, queremos tener una frontera’. La primera vez que lo dice. Casi vomitó cuando lo dijo”. Esto es un disparate; Harris nunca ha dicho que EE.UU. no debería tener una frontera, y ni siquiera es cierto que “el otro día” fue la primera vez que dijo que EE.UU. debería tener una frontera segura. Por ejemplo, en una aparición televisiva durante su postulación para presidenta en 2019 dijo: “Tenemos que tener una frontera segura. Pero estoy a favor de decir que no vamos a tratar a las personas que son indocumentadas y cruzan la frontera como criminales”.

Harris, migrantes y criminales: Trump nuevamente describió falsamente un conjunto de estadísticas recientemente publicadas sobre los inmigrantes en EE.UU. con condenas por homicidio, afirmando nuevamente que las cifras son específicamente sobre personas que ingresaron al país durante la administración Biden-Harris: “Se supo que 13.099 fueron admitidos durante su administración —intentaron decir que fue por más tiempo, incorrecto: ingresaron en los últimos tres años y medio—, más de 13.000 personas ingresaron: asesinos”.

En realidad, el Departamento de Seguridad Nacional y expertos independientes han señalado que estas cifras son sobre personas que ingresaron al país durante décadas, incluso durante la propia administración de Trump, no solo bajo el mandato de Biden y Harris.

Personas en la lista de no detenidos de Inmigración y Control de Aduanas: Trump repitió su afirmación falsa de que “bajo Kamala Harris, 13.099 asesinos convictos extranjeros ilegales están libres en Estados Unidos”. El Departamento de Seguridad Nacional ha dejado claro que esta cifra incluye a personas que actualmente están encarceladas en prisiones y cárceles federales, estatales y locales; están en la lista de “no detenidos” de Inmigración y Control de Aduanas porque no están bajo la custodia de las autoridades de inmigración en particular.

Un proyecto de ley de inmigración de Biden y la ciudadanía: Trump denunció un proyecto de ley de inmigración no especificado de la administración Biden, afirmando falsamente que “habría permitido que millones de personas se convirtieran en ciudadanos de inmediato”. El proyecto de ley que Biden propuso al Congreso al comienzo de su administración en 2021 habría ofrecido un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, pero a lo largo de ocho años. Y el proyecto de ley bipartidista de la frontera de 2024 que Trump ayudó a bloquear ofrecía un camino hacia la ciudadanía para decenas de miles de inmigrantes de Afganistán que llegaron a EE.UU. con estatus temporal tras la retirada de EE.UU. en 2021, pero eso no es “millones” y, nuevamente, no los habría convertido en ciudadanos de inmediato.

Migración y desempleo afroamericano: Trump, argumentando que los inmigrantes indocumentados están tomando los trabajos de los estadounidenses negros e hispanos, afirmó falsamente el sábado sobre los afroamericanos: “Su tasa de desempleo está por las nubes. Esperen a escuchar los números”. La tasa de desempleo de los negros o afroamericanos disminuyó en septiembre, a 5,7%. Eso es solo un poco más alto que la tasa más baja de la presidencia de Trump, 5.3%, a lo largo de dos meses de 2019. También es más baja que la tasa de febrero de 2020, antes de la pandemia, también bajo Trump, de 6,1%.

El expresidente Donald Trump habla durante una reunión de Univision el 16 de octubre de 2024 en Doral, Florida. Alex Brandon/AP

FEMA y los migrantes: Trump afirmó falsamente sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA): “No tienen dinero. ¿Saben dónde pusieron el dinero? A los inmigrantes ilegales que están entrando”. También dijo: “Gastaron todos sus fondos; no tienen fondos para cuidar…”.

Esto es falso en dos sentidos. FEMA sí tiene dinero para las respuestas inmediatas por los huracanes Helene y Milton, aunque una serie de desastres recientes ha agotado su fondo de ayuda para desastres; el fondo tenía alrededor de US$ 11 mil millones restantes hasta el miércoles. Y FEMA no dio todo su dinero de ayuda para desastres a personas indocumentadas; más bien, según lo ordenado por el Congreso, FEMA también administra un fondo completamente separado de dinero para los migrantes.

Un gráfico de inmigración y niveles de migración: Trump repitió su afirmación falsa de que su gráfico favorito sobre los números de migración en la frontera sur —al que afortunadamente miró cuando un hombre armado intentó matarlo en un mitin de campaña en julio— tiene una flecha que apunta a “el día que dejé el cargo”, que, según él, tenía el nivel más bajo de cruces fronterizos “en la historia registrada de nuestro país”.

El gráfico no muestra eso. De hecho, la flecha realmente apunta a abril de 2020, cuando a Trump aún le quedaban más de ocho meses en su mandato y la migración global se había reducido a un goteo debido al inicio de la pandemia de covid-19. Después de alcanzar un mínimo de aproximadamente tres años (no un mínimo histórico) en abril de 2020, los números de migración en la frontera sur aumentaron cada mes hasta el final del mandato de Trump.

El número de migrantes: Trump, hablando sobre migración, repitió su afirmación falsa de que “21 millones de personas ingresaron en los últimos tres años, con (Biden-Harris)”. Hasta agosto, el país había registrado alrededor de 10,3 millones de “encuentros” a nivel nacional con migrantes durante la administración Biden-Harris, incluidos millones que fueron expulsados rápidamente del país; incluso sumando los llamados “gotaways” que evadieron la detección, estimados por los republicanos de la Cámara en aproximadamente dos millones, no hay forma de que el total sea “21 millones”.

El muro fronterizo: Trump repitió su afirmación falsa de que construyó “571 millas de muro” (918 kilómetros) en la frontera sur. Eso es una exageración; los datos oficiales del gobierno muestran que se construyeron 458 millas bajo Trump, incluyendo tanto el muro construido donde no existían barreras antes como el muro construido para reemplazar barreras anteriores.

Las promesas del muro de Trump: Trump hizo la afirmación falsa de haber construido “571 millas de muro”, y luego agregó otra afirmación falsa de que el número de millas que quería agregar al muro, antes de que la administración Biden detuviera la construcción, era “mucho más de lo que dije que iba a construir”. Dijo: “Iba a agregar 200 millas más. No prometí hacer eso, pero pensé que sería bueno”. En realidad, cuando se postuló para presidente en 2015 y 2016, Trump dijo varias veces que “necesitamos” 1.000 millas de muro; agregar 200 millas a las 458 millas que se construyeron, o incluso agregar las 280 millas que el gobierno federal dijo que estaban planificadas para construcción pero aún no construidas cuando Trump dejó el cargo, sería menos de lo que había hablado de construir.

México y el muro: Trump, quien enfatizó durante su campaña de 2016 que México pagaría por el muro, afirmó falsamente: “México pagó por ello”. Y agregó: “Nos dieron miles y miles de soldados. Pagaron más”.

México no pagó por el muro fronterizo, que fue financiado únicamente con miles de millones de dólares en fondos del gobierno de EE.UU.; la administración Trump dirigió aproximadamente US$ 16 mil millones hacia el proyecto (aunque no todo se gastó). Si bien México desplegó personal de seguridad por miles encargados de bloquear el paso a los migrantes que se dirigían a EE.UU., eso simplemente no significa que esté pagando por el muro.

Jueces de inmigración y otros países: Trump, criticando el hecho de que los solicitantes de asilo que llegan a la frontera tienen acceso a un proceso legal en EE.UU. antes de ser deportados, afirmó falsamente que “ningún otro país tiene jueces en la frontera”. En realidad, EE.UU. está lejos de ser el único país que permite a los solicitantes de asilo presentar su caso ante jueces o tribunales legales.

“Esta declaración es patentemente falsa”, dijo James Hathaway, entonces profesor de derecho y director del Programa en Derecho de Refugiados y Asilo en la Universidad de Michigan, a este reportero durante la presidencia de Trump en respuesta a una versión anterior de la afirmación de Trump. “Es completamente rutinario en otros países que, como EE.UU., han firmado los tratados de refugiados de la ONU para que los solicitantes de asilo tengan acceso al sistema legal nacional para hacer una reclamación de protección (y se les permita entrar mientras la reclamación está pendiente)”.

El número de jueces de inmigración en EE.UU.: Trump afirmó falsamente: “Tenemos miles de jueces en la frontera”. EE.UU. tenía 725 jueces de inmigración a nivel nacional en el primer trimestre del año fiscal 2024.

Los comentarios de Trump sobre inmigrantes en Springfield, Ohio, “comiendo las mascotas”: Consultado en un town hall de Univision si realmente cree que los inmigrantes haitianos en Springfield estaban comiendo las mascotas de otros residentes, Trump dijo: “Eso fue reportado. Solo estaba diciendo lo que se informó; eso se ha dicho en los medios, y que se estaban comiendo otras cosas también, cosas que no se supone que deban comer. Pero eso fue, todo lo que hago es informar”. Y agregó: “Eso ha estado en los periódicos y se ha informado bastante ampliamente.”

En realidad, nunca fue informado que los inmigrantes en Springfield se hayan estado comiendo las mascotas de otros residentes. De hecho, ningún medio de comunicación ha informado de ninguna prueba de que esto haya sucedido realmente; el senador de Ohio, J. D. Vance, compañero de fórmula de Trump, reconoció después de promover tales afirmaciones en septiembre que, aunque había escuchado las afirmaciones entre sus electores, “es posible, por supuesto, que todos estos rumores resulten ser falsos”. Y cuando Trump afirmó en el debate presidencial de septiembre que “en Springfield, se están comiendo los perros… se están comiendo los gatos… se están comiendo las mascotas de las personas que viven allí”, no dijo haber estado citando informes que había visto.

El estatus legal de los inmigrantes en Springfield: Trump afirmó falsamente: “Acaban de dejar caer a 30.000 extranjeros ilegales en Springfield, Ohio”.

Esto es falso en más de una forma. Si bien no conocemos el estatus migratorio de cada inmigrante haitiano en Springfield, la comunidad, en general, está en el país legalmente. El sitio web de la ciudad de Springfield dice: “SÍ, los inmigrantes haitianos están aquí legalmente, bajo el Programa de Autorización de Permanencia Temporal de Inmigración. Una vez aquí, los inmigrantes son elegibles para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS)”. El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, escribió en un artículo de opinión del New York Times sobre Springfield en septiembre que los inmigrantes haitianos “están allí legalmente” y que, como partidario de Trump-Vance, está “triste” por el menosprecio de los candidatos hacia “los migrantes legales que viven en Springfield”.

En segundo lugar, nadie “dejó caer” a los inmigrantes en Springfield; los residentes haitianos de la ciudad no fueron enviados allí por un programa de reasentamiento del gobierno. Más bien decidieron independientemente mudarse a la ciudad debido a oportunidades de empleo, vivienda asequible y la presencia de una comunidad haitiana ya instalada allí, entre otros factores.

Y aunque no hay un recuento oficial del número de inmigrantes en Springfield, la cifra de “30.000” de Trump excede las estimaciones locales. El sitio web de la ciudad de Springfield dice que hay un estimado de 12.000 a 15.000 inmigrantes en el condado que incluye Springfield, donde la población total es de aproximadamente 138.000. Chris Cook, el comisionado de salud del condado, dijo en julio que su equipo estimó que el mejor número era de 10.000 a 12.000 residentes haitianos en el condado.

Más sobre inmigrantes en Springfield: Trump afirmó que los inmigrantes en Springfield están en “libertad condicional”, y agregó, que “la libertad condicional es para prisioneros”. Esto es falso de dos maneras.

Primero, Trump confundió sus términos. Muchos haitianos entraron al país bajo un programa de permiso de permanencia temporal en EE.UU. (“parole program”) de la administración Biden-Harris, no con “libertad condicional”. El “parole” da autorización para entrar en EE.UU. a los participantes acreditados con patrocinadores estadounidenses. Y aunque la palabra “parole” se utiliza más comúnmente en el contexto de los presos criminales a los que se deja salir antes de tiempo bajo ciertas condiciones, en el contexto de la política de inmigración, “parole” no significa que alguien haya salido de la cárcel o haya estado alguna vez en prisión.

Más bien, como explica el gobierno federal en su sitio web: “La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) permite al secretario de seguridad nacional usar su discreción para otorgar un permiso de permanencia a cualquier no ciudadano que solicite admisión a Estados Unidos temporalmente por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo”. El gobierno ha utilizado la autoridad de permanencia temporal en el pasado para otorgar entrada a ciertas personas que huyen de crisis en Cuba, Vietnam, Hungría, Checoslovaquia, Líbano y otros lugares.

Venezuela, prisiones y migración: Trump afirmó falsamente: “En Venezuela y en muchos países están vaciando sus prisiones en nuestro país”. Esto es falso. Trump nunca ha corroborado esta afirmación sobre Venezuela, y mucho menos sobre “muchos países”, y expertos han dicho a CNN, PolitiFact y FactCheck.org que no tienen evidencia de ello.

“No tenemos evidencia de que el gobierno venezolano esté vaciando sus prisiones o instituciones de salud mental para enviarlos fuera del país, en otras palabras, a EE.UU. o cualquier otro país”, dijo Roberto Briceño-León, fundador y director del Observatorio Venezolano de Violencia, una organización independiente que rastrea la violencia en el país, en un correo electrónico a CNN en junio, después de que Trump hiciera afirmaciones similares.

Venezuela y autobuses de migrantes: Añadiendo otra historia colorida sobre Venezuela, Trump afirmó falsamente que “sacan a las bandas criminales de Caracas de las calles y las llevan en autobús a Estados Unidos para dejarlas allí”. Esto es falso. No hay evidencia de que las autoridades venezolanas estén llevando en autobús a miembros de pandillas a EE.UU.

Migrantes y “el Congo”: Trump repitió su afirmación falsa de que “un gran número” de migrantes están “saliendo de las cárceles en el Congo”, explicando que esto se debe a que los países extranjeros están deliberadamente “liberando a sus poblaciones carcelarias en nuestro país”. Trump y su campaña nunca han podido proporcionar pruebas para esta afirmación sobre “el Congo”, y tanto la República Democrática del Congo como la vecina República del Congo dijeron a CNN en marzo que esto es falso. Expertos de ambos países también dijeron a CNN en marzo que no habían visto evidencia de que las prisiones congoleñas estuvieran siendo vaciadas, y mucho menos evidencia de que cualquiera de los países haya traído de alguna manera exprisioneros a EE.UU. como Trump ha afirmado.

La población carcelaria mundial: Trump repitió su afirmación falsa de que “la población carcelaria en todo el mundo ha disminuido, porque” fueron llevados a Estados Unidos. La población carcelaria mundial registrada aumentó de octubre de 2021 a abril de 2024, de al menos aproximadamente 10,77 millones de personas a al menos aproximadamente 10,99 millones de personas, según la Lista de Población Carcelaria Mundial compilada por expertos en Reino Unido.

“Hago una búsqueda diaria de noticias para ver qué está sucediendo en las prisiones de todo el mundo y no he visto absolutamente ninguna evidencia de que algún país esté vaciando sus prisiones y enviándo a los reclusos a EE.UU.,” dijo Helen Fair, coautora de la lista de población carcelaria e investigadora en el Instituto de Investigación de Políticas de Crimen y Justicia en Birkbeck, Universidad de Londres, en junio, cuando Trump hizo una afirmación similar.

Migrantes e instituciones de salud mental: Trump repitió su afirmación falsa sobre grandes números de migrantes ingresando a EE.UU. desde instalaciones de salud mental que los gobiernos extranjeros habían vaciado deliberadamente: “Están entrando (…) están entrando en gran medida, en números tremendos, saliendo de instituciones mentales; están vaciando instituciones mentales, están vaciando asilos de locos”. La propia campaña de Trump no ha podido sustentar estas afirmaciones, y los expertos dicen que no han encontrado evidencia de ellas.

El Tren de Aragua y Colorado: Trump afirmó falsamente en un mitin en Colorado que una pandilla venezolana llamada Tren de Aragua está “tomando el control de su estado”, sugiriendo que la ciudad de Aurora ha sido “conquistada” y prometiendo “liberar Colorado” si es elegido nuevamente.

La pandilla tiene miembros en el estado, pero no ha llegado a tomar el control de ninguna ciudad o pueblo, y mucho menos de Colorado en su totalidad. El alcalde republicano de Aurora, Mike Coffman, dijo en un comunicado conjunto en septiembre, emitido con el presidente conservador del comité de seguridad pública del consejo de la ciudad, que la pandilla “no ha ‘tomado el control’ de la ciudad” y que los problemas con la pandilla “experimentados en unas pocas propiedades selectas no se aplican a la ciudad en su conjunto o a grandes porciones de ella”. Coffman señaló que el departamento de policía de la ciudad había vinculado a 10 personas con la pandilla y arrestado a ocho.

Migrantes y pueblos: Trump, hablando sobre los migrantes que han ingresado al país bajo Biden y Harris, prometió “rescatar… cada pueblo en Estados Unidos que ha sido invadido y conquistado,” agregando, “Han sido conquistados; están conquistando los pueblos.” Esto es un disparate; ningún pueblo de EE. UU. ha sido “conquistado” por migrantes.

La palabra “caravana” (caravan, en inglés): Hablando sobre caravanas de migrantes, Trump repitió su afirmación falsa de que inventó el término: “La caravana. Yo también inventé ese nombre. Soy bueno con los nombres”. Trump no inventó la palabra “caravana”, ni en general —la palabra llegó al inglés en el siglo XVI— ni en usarla para describir grupos de migrantes viajando juntos hacia la frontera de EE.UU. Antes de que la usara por primera vez en ese contexto en un tuit de 2018, había sido utilizada por varios otros en el mismo contexto en los días y semanas anteriores, incluyendo en un artículo de BuzzFeed News titulado “Una enorme caravana de centroamericanos se dirige a EE.UU., y nadie en México se atreve a detenerlos”.

Países centroamericanos y deportaciones: Trump repitió su historia largamente desacreditada sobre cómo los países latinoamericanos, incluidos Honduras —anteriormente ha nombrado a Guatemala y El Salvador también— se negaron a permitir que EE. UU. deportara criminales de regreso allí bajo el presidente Barack Obama, incluso negándose a permitir que los vuelos de deportación aterrizaran en sus pistas. En 2016, el último año calendario de Obama en el cargo, ni Honduras ni los otros dos países estaban en la lista de países que Inmigración y Control de Aduanas (ICE) consideraba “recalcitrantes” (no cooperativos) en aceptar el regreso de sus ciudadanos desde EE. UU.; en el año fiscal 2016, ICE informó que Guatemala, Honduras y El Salvador ocuparon el segundo, tercer y cuarto lugar en cuanto al país de ciudadanía de las personas que estaban siendo removidas de EE. UU.

Harris y los niños “desaparecidos”: Trump afirmó falsamente que Harris “perdió a 325.000 niños migrantes” y declaró: “La mayoría de ellos están muertos, en mi opinión”. Al acordar con un comentario de alguien en su multitud de mitin, agregó que “todos” ellos podrían estar muertos.

No hay base para la afirmación de Trump de que incluso “la mayoría” de estos niños están muertos, ni para su afirmación de que Harris fue responsable de todos los niños.

Parecía estar refiriéndose a un informe de agosto de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, que decía que más de 32.000 niños migrantes no acompañados no se presentaron según lo programado para audiencias en la corte de inmigración después de ser liberados o transferidos fuera de custodia entre los años fiscales 2019 y 2023, un período que, notablemente, incluye dos años y cuatro meses bajo la administración Trump. El informe también decía que 291.000 niños migrantes no acompañados durante este período no recibieron avisos para presentarse en la corte.

El informe decía que ICE no tiene “garantías” de que estos niños “estén a salvo de la trata, la explotación o el trabajo forzado”. Pero no afirmó definitivamente que alguno de ellos estuviera siendo explotado, y mucho menos que la mayoría de ellos estén muertos, una afirmación que los expertos dicen que es un disparate.

Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council, dijo a CNN en un mensaje este verano: “En resumen, no, no hay 320.000 niños desaparecidos. 32.000 niños no se presentaron en la corte. Eso no significa que estén desaparecidos, significa que no se presentaron en la corte (ya sea porque su patrocinador no los llevó o son adolescentes que no querían presentarse). Los 291.000 casos restantes mencionados por la OIG son casos donde ICE no ha presentado la documentación para iniciar sus casos en la corte de inmigración”.