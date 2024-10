(CNN) – Liam Payne, exintegrante de la banda One Direction, murió a los 31 años después de caer del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires, Argentina, según la policía. Las circunstancias exactas que rodearon su muerte aún no están claras.

Esto es lo que sabemos:

Llamada al 911

El personal del hotel había solicitado asistencia policial urgente poco antes de que Payne cayera, según una llamada de emergencia obtenida por Todo Noticias, afiliada local de CNN.

“Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol”, dijo el gerente del hotel en la llamada. “Está rompiendo toda la habitación”.

El gerente dijo que necesitaban que “nos enviaran a alguien urgentemente”, ya que el personal no sabía “si la vida del huésped está en riesgo”.

El personal del hotel no pudo ingresar a la habitación, donde el huésped se había estado quedando “durante dos o tres días”, dijo el gerente en la llamada.

Video Ad Feedback Así despiden las "directioners" a Liam Payne en el hotel donde murió en Argentina 01:05 - Fuente: CNN

La policía se apresura al hotel

Pablo Policicchio, director de comunicaciones del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, dijo en una declaración a The Associated Press que Payne “había saltado del balcón de su habitación”.

La policía se apresuró a llegar al hotel en respuesta a una llamada de emergencia poco después de las 5 p.m. hora local, indicó, advirtiendo sobre un “hombre agresivo que podría estar bajo la influencia de drogas o alcohol”.

Las fotos de la habitación de hotel de Payne, publicadas por la policía de Buenos Aires, mostraban un televisor destrozado.

Las autoridades ahora investigan las circunstancias de su muerte y realizan una autopsia.

El informe preliminar de la autopsia realizada el miércoles por el cuerpo forense argentino reveló que Payne murió por “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa”. Todavía falta la información del reporte toxicológico.

Policías vigilan la entrada del hotel donde murió el cantante británico Liam Payne el miércoles en Buenos Aires. Juan Mabromata/AFP/Getty Images

Problemas de salud mental

En los últimos años, Payne habló públicamente sobre enfrentar batallas con su salud mental y abuso de sustancias.

Reflexionó sobre sentimientos recurrentes de soledad en el programa de Sky de 2019 “Ant Middleton & Liam Payne: Straight Talking”, diciendo: “Hay momentos en los que ese nivel de soledad y la gente que se mete contigo todos los días… de vez en cuando, piensas, ¿cuándo terminará esto?”

“Eso casi me mata un par de veces”, añadió.

Payne también habló en 2021 en el podcast “The Diary of a CEO” sobre cómo lidiar con el alcoholismo, diciendo que “era un problema” y tenía aspectos “realmente, realmente severos”.

“Me parece que cuando estábamos en la banda, la mejor manera de protegernos debido a lo grande que se volvió era simplemente encerrarnos en nuestras habitaciones. Y, por supuesto, ¿qué había en la habitación? Un minibar. Entonces, en cierto momento pensé, bueno, voy a hacer una fiesta para uno, y eso pareció continuar durante muchos años de mi vida”, agregó.

“Es una locura, pero era como la única forma de sacar la frustración durante el día”, comentó.

Video Ad Feedback Esta fue la posible última publicación de Liam Payne en redes sociales antes de su muerte 01:08 - Fuente: CNN

¿Fue una caída accidental?

Aún no está claro si Payne saltó desde el balcón de su habitación o se cayó accidentalmente.

La policía de Buenos Aires le dijo previamente a The Associated Press en un comunicado que cree en lo primero, pero no dio más detalles sobre cómo llegó a esa conclusión y remitió a CNN a la fiscalía para obtener más información.

Aún queda trabajo por hacer, ya que la oficina ha tomado declaraciones de cinco testigos individuales mientras continúan intentando reconstruir lo que sucedió en las horas previas a la muerte de Payne.

También están pendientes los resultados de los exámenes toxicológicos, para determinar si estaba bajo el efecto de alcohol y otras sustancias al momento de la muerte.

Viaje al estrellato

Payne nació el 29 de agosto de 1993 en la ciudad inglesa de Wolverhampton y estudió tecnología musical en City of Wolverhampton College.

Todavía vivía en la zona cuando saltó a la fama en el concurso televisivo británico “The X Factor”. Apareció por primera vez en el programa en 2008, cuando tenía 14 años, y volvió a presentarse a una segunda audición dos años después por consejo de Simon Cowell.

Se ganó el corazón de las jóvenes seguidoras junto con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, después de que todos se unieran en el programa para formar One Direction.

A medida que acumulaban una base de seguidores global conocida como “Directioners”, la querida banda de chicos se convirtió en la primera en tener sus primeros cuatro álbumes debutando en el n.° 1 del Billboard 200. También apodado 1D, el grupo vendió más de 70 millones de discos en todo el mundo antes de disolverse en 2016.

La banda era conocida por canciones como “What Makes You Beautiful”, “Best Song Ever”, “Story of My Life”, “Steal My Girl” y “Night Changes”, y las canciones en solitario de Payne incluyen “Strip That Down (feat. Quavo)”, que alcanzó el n.° 10 en el Hot 100 de Billboard, “Familiar” y “Bedroom Floor”. A principios de este año, lanzó la canción “Teardrops”.

A Payne le sobrevive su hijo Bear, de 7 años, que tuvo con la exintegrante de Girls Aloud y jueza de “X Factor” Cheryl Tweedy.

Con información de Alli Rosenbloom, Dan Heching, Sandra Gonzalez, Jessie Yeung y Amarachi Oriede CNN