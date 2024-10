(CNN Español) – La hermana del exintegrante de One Direction Liam Payne, Ruth Gibbons, escribió este sábado un homenaje a su hermano en un post en Instagram, en el que lamenta no haber podido salvarlo y expresa que siente que este mundo no fue lo suficientemente bueno o amable con él.

“No puedo creer que esto esté sucediendo. Muchas veces he expresado públicamente mi orgullo por Liam, pero nunca mucho sobre la vida como su hermana. Liam es mi mejor amigo, nadie podía hacerme reír tanto como él”, escribió Gibbons.

Gibbons prosigue contando que Liam se mudó cuando tenía 17 años para perseguir sus sueños, motivo por el que por fin aprobó su examen de conducir durante las semanas del programa en vivo “The X Factor” porque “no podía soportar la idea de no poder llegar hasta él”. Detalla que, a menudo conducía para tomar el té con él después del trabajo, solo para pasar el rato.

Añade que le encantaba ir a recogerlo al trabajo cuando todo empezó, sobre todo después de los conciertos.”Liam adoraba a 1D, adoraba a sus hermanos y hablábamos mucho de ello”.

“Liam sabía que podía llamarme en cualquier momento, cualquier día, y que yo le contestaría o que siempre lo buscaría si necesitaba volver a casa. Nuestras llamadas siempre acababan con un “te quiero, te xtraño”, ‘te quiero, Ru’”, se lee en el mensaje.

View this post on Instagram A post shared by Ruth Gibbins (@roo0990)

La hermana de Liam afirma que nació con la música en las venas y que desde muy pequeño estaba claro que se convertiría en una estrella. Destaca la amabilidad de su hermano y lo orgullosa que se siente de él.

“No siento que este mundo fuera lo suficientemente bueno o amable contigo, y muy a menudo en los últimos años, tuviste que esforzarte mucho para superar todo lo que te apuntaban.

Solo querías que te quisieran y hacer feliz a la gente con tu música. Nunca creíste que fueras lo suficientemente bueno, espero que ahora puedas ver esta efusión de amor que nunca recibiste en tu época”.

Gibbons finaliza el mensaje diciendo: “Lamento no haber podido salvarte. Por última vez necesito que sepas que estoy aquí si necesitas algo, conduciría hasta el fin del universo para traerte de vuelta”.

Payne murió por “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa”, según el informe preliminar de la autopsia realizada el miércoles por el cuerpo forense argentino que investiga el caso y que CNN obtuvo de la Policía de la ciudad de Buenos Aires. Aún falta por conocer el reporte toxicológico.

No está claro todavía si Payne saltó desde el balcón de su habitación o se cayó accidentalmente. La policía de Buenos Aires le dijo previamente a The Associated Press en un comunicado que cree en lo primero, pero no dio más detalles sobre cómo llegó a esa conclusión y remitió a CNN a la fiscalía para obtener más información.

Con información de Sandra González y Antoinette Radford de CNN