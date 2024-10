Última hora de la guerra de Israel y Hezbollah: repercusiones de la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, situación en Gaza en vivo, noticias y más

Los habitantes de Gaza “ya no quieren ayuda. Quieren seguridad”, le dice un trabajador de la UNRWA a CNN

El director ejecutivo de una ONG afirma que no se han dado razones para bloquear el ingreso de grupos médicos a Gaza

Un trabajador de la principal agencia de ayuda de la ONU en Gaza dijo a CNN que la crisis de ayuda es grave y que “casi nada está llegando a Gaza en términos de suministros humanitarios”.

Sam Rose, del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), dijo que sus equipos habían escuchado informes de “ayuda bien intencionada que caía del cielo, aterrizaba en tiendas de campaña y mataba a gente”.

CNN informó este fin de semana que un palé con ayuda arrojado desde el aire había matado a un niño de tres años . Los palestinos de Gaza describieron los lanzamientos desde el aire como peligrosos y humillantes, al tiempo que expresaron preocupaciones prácticas sobre el contenido de las entregas.

"La gente ya no quiere ayuda. Quiere seguridad, quiere protección, quiere que termine esta humillación, esta injusticia y esta impotencia", dijo Rose, subdirector principal de asuntos de UNRWA en Gaza.

Sitios de UNRWA atacados: Los ataques afectaron al menos tres instalaciones administradas por UNRWA en el norte durante los últimos cinco días , dijo Rose a Anna Coren de CNN.

“En los últimos cinco días hemos sufrido tres ataques contra instalaciones de la UNRWA en el norte que han provocado grandes pérdidas de vidas”, dijo Rose desde Khan Younis, en el sur de Gaza. CNN se ha puesto en contacto con las Fuerzas de Defensa de Israel para obtener comentarios sobre estos ataques.

“Nos vamos a la cama por la noche preguntándonos si nuestros colegas y nuestros amigos se despertarán por la mañana”.

Israel reanudó este mes su mortífera ofensiva militar en el norte de Gaza. Cientos de miles de palestinos corren el riesgo de morir de hambre .

“Los que están en Jabalia (en el norte de Gaza) están rodeados, por lo que no podemos entrar y ellos no pueden salir. No ha sido posible que lleguen suministros a Jabalia, donde creemos que hay más de 100.000 personas atrapadas. Hace ya tres semanas que no llega ayuda”, dijo Rose.

Rose dijo que la situación en el norte de Gaza está “más allá de todo lo que hemos visto desde el comienzo de la guerra”.