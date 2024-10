Elecciones de EE.UU. en 2024, en vivo: última hora y noticias de Trump y Harris

La visita de Trump a McDonald's deja en evidencia el estancamiento del salario mínimo

La última vez que el Congreso votó para aumentar el salario mínimo federal, Lehman Brothers y Bear Stearns aún existían, Patrick Mahomes tenía solo 11 años y Kamala Harris era fiscal de distrito de San Francisco.

Ese aumento del salario mínimo en julio de 2007 elevó el piso salarial en Estados Unidos de US$ 5,15 a US$ 5,85 y permitió dos aumentos más a US$ 7,25 en julio de 2009.

El salario mínimo federal no ha cambiado desde entonces.

La visita del expresidente Donald Trump a un McDonald's en Pensilvania ha dejado en evidencia el período más largo sin un aumento nacional en el salario mínimo federal desde que se estableció en 1938.

Después de pasar brevemente por una estación de papas fritas de McDonald's, Trump evitó responder cuando un reportero le preguntó si está a favor de aumentar el salario mínimo.

"Bueno, creo esto: creo que estas personas trabajan duro, son geniales, y acabo de ver algo, el proceso. Es hermoso. Es una cosa hermosa de ver", dijo Trump. "Estas son grandes franquicias, producen muchos empleos".

La vicepresidenta Kamala Harris el lunes atacó a Trump por esa falta de respuesta y reiteró sus llamados a un salario mínimo más alto sin especificar cuál debería ser el nuevo salario mínimo federal.

La campaña de Harris no respondió a la solicitud de CNN de comentar sobre cuánto le gustaría aumentar el salario mínimo.

