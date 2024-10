Últimas noticias de las elecciones de EE.UU., en vivo: las campañas de Harris, Trump y más

El exjefe de gabinete de Trump dice que encaja en la definición de "fascista" y prefiere el "enfoque dictador"

John Kelly, el general retirado de los Marines que fue jefe de gabinete de Donald Trump en la Casa Blanca, entró en la contienda de 2024 de manera sorprendente, diciendo que el expresidente encaja "en la definición general de fascista" y que quería el "tipo de generales que tenía Hitler" en una serie de entrevistas publicadas este martes.Los comentarios de Kelly, a dos semanas de la jornada electoral, son los últimos de una serie de advertencias de antiguos ayudantes de Trump en la Casa Blanca sobre cómo ve la presidencia y cómo ejercería el poder si volviera al cargo.

Además de los comentarios fascistas, Kelly -que fue jefe de gabinete de Trump entre 2017 y 2019- dijo a The New York Times que el expresidente "ciertamente prefiere el enfoque dictatorial del gobierno."

También confirmó a The Atlantic que Trump había dicho que le gustaría que su personal militar le mostrara la misma deferencia que los generales nazis de Adolf Hitler mostraron al dictador alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y relató el momento.

"'¿Te refieres a los generales de Bismarck?". Kelly contó a The Atlantic que le había preguntado a Trump. Y añadió: "Quiero decir, yo sabía que él no sabía quién era Bismarck, o sobre la Guerra Franco-Prusiana. Le dije: '¿Te refieres a los generales del Kaiser? Seguro que no te refieres a los generales de Hitler'. Y él respondió: 'Sí, sí, los generales de Hitler'. Le expliqué que Rommel tuvo que suicidarse tras participar en un complot contra Hitler".

La campaña de Trump negó el intercambio. "Esto es absolutamente falso. El presidente Trump nunca dijo esto", dijo el asesor de campaña Alex Pfeiffer.

Pero los demócratas se apoderaron rápidamente de los comentarios. El compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo este martes por la noche en un mitin en Wisconsin que los comentarios reportados sobre los generales de Hitler "me enferman como el infierno."

"Amigos, los guardarraíles han desaparecido. Trump está descendiendo a esta locura: un expresidente de Estados Unidos y el candidato a la presidencia de Estados Unidos dice que quiere generales como los que tenía Adolf Hitler", dijo Walz, que sirvió en la Guardia Nacional del Ejército.