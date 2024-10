(CNN)– El candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, acusó este martes a Donald Trump de descender a la “locura”, tras un informe según el cual el expresidente suspiraba por la lealtad del “tipo de generales que tenía Hitler”.

El compañero de fórmula de la vicepresidenta Kamala Harris aprovechó el informe publicado en The Atlantic mientras altas personalidades del partido advertían de que se avecinan días oscuros si Trump gana la presidencia dentro de 13 días, dados sus instintos autocráticos a menudo expresados.

El ambiente de tensión en torno a unas elecciones muy reñidas aumentó significativamente tras el artículo de Jeffrey Goldberg, editor de The Atlantic, que afirmaba que Trump había señalado en una conversación privada mientras era presidente: “Necesito el tipo de generales que tenía Hitler”. El informe fue corroborado en el artículo por el ex secretario general de la Casa Blanca de Trump, John Kelly. La supuesta fijación de Trump con Hitler también fue respaldada por material en varios libros, incluido uno de Jim Sciutto de CNN.

En otra entrevista con The New York Times, Kelly dijo que Trump se ajustaba a la definición de fascista.

Durante un mitin en Wisconsin, Walz aprovechó las nuevas sugerencias sobre el extremismo de Trump en un día en el que otras figuras demócratas de alto nivel plantearon lo que consideran el funesto espectro de un segundo mandato de Trump desencadenado mientras intentan recabar apoyos para Harris.

“No seas la rana en el agua hirviendo y pienses que esto está bien”, dijo el gobernador de Minnesota, quien sirvió en la Guardia Nacional, refiriéndose a las revelaciones en The Atlantic. “Como veterano de 24 años de nuestras Fuerzas Armadas, eso me enferma muchísimo, y debería enfermarte a ti también”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, habla en un mitin en Madison, Wisconsin, el 22 de octubre de 2024. Kamil Krzaczynski/AFP/Getty Images

“Amigos, las barandillas han desaparecido. Trump está descendiendo a esta locura. Un expresidente de Estados Unidos y candidato a la presidencia de Estados Unidos dice que quiere generales como los que tenía Adolf Hitler. Piénsenlo”, añadió.

Walz se refirió a la reciente sentencia de la mayoría conservadora de la Corte Suprema de Justicia que concedió a los presidentes una inmunidad sustancial por actos oficiales cometidos en el cargo, al tratar de encender la inquietud pública sobre la naturaleza de un segundo mandato para un expresidente que ya ha intentado anular el resultado de unas elecciones democráticas.

La campaña de Trump negó el intercambio sobre Trump y Hitler del que informó The Atlantic. “Esto es absolutamente falso. El presidente Trump nunca dijo esto”, dijo el asesor de campaña Alex Pfeiffer. Y en respuesta a los comentarios de Kelly a The Times, el director de comunicaciones de la campaña, Steven Cheung, dijo en un comunicado que el general retirado de la Infantería de Marina se había “desacreditado totalmente con estas historias que ha fabricado porque no sirvió bien a su presidente mientras trabajaba como secretario general de la Casa Blanca.

Pero incluso mientras crecía el furor por el informe del Atlantic, Trump y su compañero de fórmula, el senador de Ohio, J.D. Vance, hicieron caso a las advertencias demócratas de que llevarían al país por un camino oscuro.

Tras reflexionar sobre la posibilidad de utilizar el Ejército o la Guardia Nacional contra “enemigos internos” en entrevistas recientes (especificando incluso que se refería a altos cargos demócratas) y advertir de que las cadenas de televisión como CBS deberían perder sus licencias de emisión, Trump lanzó un mordaz ataque contra Harris durante un mitin en Carolina del Norte.

“¿Bebe? ¿Toma drogas? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea”, dijo. Ese mismo día la llamó “perezosa”, un tropo racista utilizado a menudo contra los negros estadounidenses.

Trump también dijo que pedirá al Congreso que apruebe una ley que diga que cualquiera que queme la bandera estadounidense debería pasar un año en prisión. “Vamos a pedir al Congreso que –dicen que es inconstitucional, yo no estoy de acuerdo– dicte una sentencia de un año de prisión para cualquiera que queme la bandera estadounidense”.

Vance, por su parte, dijo que un futuro Gobierno de Trump podría considerar deportar a los beneficiarios de DACA –niños que fueron traídos a Estados Unidos ilegalmente pero que han construido sus vidas aquí– como parte de sus políticas de inmigración de línea dura. “Cuando tienes 25 millones de extranjeros ilegales en este país, tienes que deportar a la gente o ya no tienes frontera. Es así de sencillo”, dijo el senador de Ohio en Arizona.

El presidente Joe Biden habla con el personal mientras visita una oficina de campaña coordinada de los demócratas en New Hampshire en Concord el 22 de octubre de 2024. Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Los demócratas destacan el extremismo de Trump

Con la carrera aún en punto muerto y Harris potencialmente necesitando una performance perfecta a través de los estados indecisos del muro azul para ganar, los principales demócratas conjuraron este martes lo que ven como las posibilidades extremas del posible regreso de Trump a la Oficina Oval. La estrategia parecía un intento de infundir miedo en las bases del partido para aumentar la participación.

Sin embargo, hay un posible defecto en jugar la carta del miedo. La historia de la tumultuosa presidencia de Trump no es un secreto, aunque los recuerdos puedan haber comenzado a desvanecerse. Mientras explota la ansiedad de los votantes sobre el alto costo de vida y la inmigración, los intentos de recordar al electorado cómo fueron sus años en la Casa Blanca aún no han sido decisivos. Y aunque el comportamiento impredecible de Trump podría alienar a algunos votantes moderados críticos, su actitud de hombre fuerte lo ha llevado nuevamente al umbral de la Casa Blanca. Eso es en parte porque, para muchos estadounidenses afines, sus extravagancias se perciben como fortaleza.

Durante su visita a Nueva Hampshire este martes, el presidente Joe Biden lanzó una advertencia funesta sobre lo que puede ocurrir en el futuro.

“Si Trump gana, esta nación cambia”, dijo Biden, que esperaba haber acabado con el control del poder del movimiento MAGA cuando venciera a Trump en 2020. “Solo hay dos cosas que podemos hacer: garantizar que no lo haga, o si lo hace, asegurarnos de que tenemos (la) mayoría demócrata más fuerte que podamos conseguir”, añadió.

El expresidente Barack Obama, entre lacerar a Trump con burlas salvajes, también sugirió que hay apuestas existenciales para los valores estadounidenses y los derechos democráticos en las elecciones de noviembre. Durante una parada de campaña en Wisconsin, Obama advirtió que Trump desmantelaría la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, aplastaría los valores básicos de EE.UU. y reproduciría su caótica negligencia ante la pandemia del covid-19 si llegaba al Despacho Oval. Y el 44º presidente reforzó las advertencias demócratas sobre la edad y la cognición de Trump, volviendo contra él la antigua estrategia de su sucesor contra Biden. “No necesitamos ver cómo es un Donald Trump más viejo, más chiflado y sin cortapisas”, advirtió Obama.

La vicepresidenta Kamala Harris en Royal Oak, Michigan, el 21 de octubre de 2024. Sarah Rice/Getty Images/Archivo

Harris: “Una decisión muy, muy seria”

La vicepresidenta, por su parte, insistió en su argumento final de que Trump representa un peligro fundamental para el carácter de Estados Unidos en una entrevista con NBC, al tiempo que prometió combatir los elevados precios de los comestibles y la vivienda en los que se ha apoyado su rival para exponer su propia visión de pesadilla de una nación en crisis.

“En este momento, a dos semanas vista, se presenta al pueblo estadounidense una decisión muy, muy seria sobre cuál será el futuro de nuestro país, y eso incluye si somos un país que valora a un presidente que respeta su deber de defender la Constitución de Estados Unidos”, dijo en la entrevista.

Harris, que aparecerá en un acto público de CNN este miércoles por la noche, advirtió: “La elección ante el pueblo estadounidense es la posibilidad de elegir pasar la página de la división y el odio y unir a nuestro país”.

Harris y Trump cortejan a los hispanos

Harris dio a conocer antes un nuevo programa para cortejar a los cruciales votantes latinos –prometiendo mejorar el acceso a buenos empleos, formación profesional y vivienda– en su lucha por un electorado demócrata habitual en el que Trump ha hecho incursiones.

Pero en una mesa redonda con empresarios latinos en Miami, Trump, como suele hacer, no se ciñó al tema del evento, sino que se desvió hacia la falsedad y el vitriolo. Su ataque a Harris tachándolo de “vaga” fue un caso característico del expresidente tachando a un oponente de la transgresión de la que se le acusa, ya que no se desvió de su camino para celebrar el evento; fue en su club de golf de Doral.

Y Trump ha cancelado una serie de entrevistas en los últimos días. Su agenda comparativamente ligera ha suscitado dudas sobre la capacidad del hombre de 78 años para soportar los rigores de los frenéticos últimos días de una campaña electoral presidencial.

El expresidente también se permitió su particular versión del alarmismo que suele utilizar para encender a sus bases. Advirtió de que si Harris gana el 5 de noviembre, es posible que nunca vuelva a haber otras elecciones. “La gente no sabe quién demonios es Harris, pero ahora están descubriendo que es una lunática radical de izquierdas”, dijo Trump. “No podemos arriesgarnos a perder estas elecciones porque si las perdemos, puede que ya no tengamos país”.

El expresidente Donald Trump participa en una mesa redonda en la Cumbre Latina celebrada en el Trump National Doral Golf Club el 22 de octubre de 2024. Anna Moneymaker/Getty Images

Las palabras de Trump evocaron el lenguaje incendiario que utilizó antes del ataque de sus partidarios el 6 de enero de 2021 al Capitolio de EE.UU. que fue un intento de detener la certificación de la victoria de Biden en las elecciones de 2020. Y si hay un candidato en esta carrera que ha mostrado falta de respeto por las elecciones democráticas, es él.

Las cada vez más nefastas invocaciones al futuro de este martes subrayaron las profundas divisiones en la política estadounidense que hacen de las elecciones de 2024 una propuesta casi existencial para ambos bandos.

Las elecciones estadounidenses se consideraban antaño un ejercicio habitual para curar las heridas políticas del país, aunque fuera por un periodo limitado. No hay forma de que eso ocurra este año.