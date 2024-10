(CNN Español) – La Fórmula Uno regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México con la vigésima carrera de la temporada 2024.

Pese al dominio del tricampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) en la clasificación general en las últimas dos temporadas, la puja por el campeonato sigue viva con un Lando Norris (McLaren) en segundo lugar y 57 puntos por debajo del líder. Incluyendo el GP de México, quedan cinco carreras por disputar que equivalen a un máximo de 146 puntos disponibles.

La tabla de pilotos está así:

Max Verstappen (Red Bull) 354 puntos

Lando Norris (McLaren) 297 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) 275 puntos

Max Verstappen de Países Bajos y Oracle Red Bull Racing, y Lando Norris de Gran Bretaña y McLaren, hablan previo al Gran Premio de Estados Unidos de F1 en el Circuito de las Américas el 19 de octubre de 2024 en Austin, Texas. Crédito: Mark Thompson/Getty Images

Verstappen ha ganado cuatro de las últimas cinco carreras en México, una racha que solo fue interrumpida por Lewis Hamilton en 2019.

Además de la batalla entre pilotos, la carrera en Ciudad de México tendrá otros atractivos. Aquí te contamos algunos de ellos y los horarios de este fin de semana deportivo.

El campeonato de constructores está al rojo vivo

El dominio de la escudería Red Bull en las dos últimas temporadas ha sido arrollador. Este año el panorama es muy distinto y en este momento de la temporada 2024 hay tres equipos con posibilidad de ganar el campeonato, siendo McLaren el equipo a vencer:

McLaren: 544 puntos

Red Bull Racing: 504 puntos

Ferrari: 496 puntos

Lando Norris y Oscar Piastri tienen la obligación de sumar y afianzar el liderato de McLaren; Max Verstappen y Sergio “Checo” Pérez buscan prolongar el dominio de su equipo en las temporadas anteriores y la dupla de Charles Leclerc y Carlos Sainz quieren darle a Ferrari un título que les ha sido esquivo desde 2008.

La localía de Sergio “Checo” Pérez

El piloto mexicano de Red Bull Racing, Sergio Pérez, muestra su casco durante una conferencia de prensa en la Plaza Carso en la Ciudad de México el 23 de octubre de 2024. Crédito: ALFREDO ESTRELLA/AFP vía Getty Images

El mexicano de Red Bull se encuentra en la octava posición en la tabla de pilotos y su desempeño ha sido menor en comparación con la temporada de 2023 en la que logró el subcampeonato.

“Ha sido un año difícil que arrancó bien con cuatro podios, pero después todo empezó a ir mal. Llegaron los fines de semana y cada vez hubo un problema diferente, pero confiamos en resolver los problemas y empezar a ser competitivos”, dijo Pérez citado por la agencia EFE.

Checo Pérez quiere este año hacer una mejor actuación en el GP de México y darle una alegría al público mexicano, debido a que en 2023 tuvo que abandonar en el comienzo de la carrera.

“Estoy en el mejor equipo del mundo que me acaba de renovar por dos años, y no me voy a ir”, dijo Pérez esta semana según EFE.

Un número redondo para Fernando Alonso

Fernando Alonso del equipo Aston Martin desde el desfile de pilotos antes del Gran Premio de F1 de Estados Unidos el 20 de octubre de 2024 en Austin, Texas. Crédito: Rudy Carezzevoli/Getty Images

La carrera del domingo en el GP de México será la número 400 para Fernando Alonso, el piloto asturiano de 43 años.

Alonso (Aston Martin) ocupa actualmente la novena casilla en la clasificación general de pilotos. Ha sido campeón del mundo en dos ocasiones (2005 y 2006) y tras 399 grandes premios ha logrado 32 victorias y 106 podios, según EFE.

Un autódromo en la altura

El Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México posee su nombre por los mexicanos Pedro y Ricardo Rodríguez. Es un circuito de 4,3 kilómetros y 71 vueltas. Dejando de lado la enorme calidez del público, lo que hace especial a este autódromo es su altura: está ubicado a 2.240 msnm.

Vista de la pista durante el Gran Premio de México de F1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 30 de octubre de 2022 en la Ciudad de México. Crédito: Jared C. Tilton/Getty Images

Eso crea un desafío particular que obliga a los equipos a elaborar una estrategia para mitigar su impacto. La F1 lo explica así: “La gran altitud crea una situación en la que los autos funcionan con la máxima carga aerodinámica, pero reciben mucho menos efecto debido a la densidad del aire”. En palabras francas podría decirse que se trata de un circuito con menos niveles de agarre que otros.

De hecho, en la segunda práctica libre en el Hermanos Rodríguez, a realizarse el viernes 25 de octubre, se probarán los neumáticos Pirelli 2025, por lo que la prueba se extenderá media hora.

Horarios de prácticas y la carrera

El piloto español Carlos Sainz Jr. a su llegada al autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, el 24 de octubre de 2024. Crédito: YURI CORTEZ/AFP vía Getty Images

Las puertas del Autódromo Hermanos Rodríguez abren a las 8 a.m. hora local (10 am ET) durante el fin de semana de competencia.

Viernes 25 de octubre

La primera práctica libre de Fórmula Uno comenzará a las 12:30 p.m. hora local (2:30 p.m. ET) y la segunda a las 4 p.m. hora local (6 p.m. ET).

Sábado 26 de octubre

La práctica libre será a las 11:30 a.m. hora local (1:30 p.m. ET) y la clasificación está programada para las 3 p.m. hora local (5 p.m. ET).

Domingo 26 de octubre

El desfile de pilotos comenzará a las 12 p.m. hora local (2 p.m. ET), la ceremonia de apertura media hora después y la carrera se dará inicio a las 2 p.m. hora local (4 p.m. ET).