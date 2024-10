Elecciones de EE.UU. en 2024, en vivo: última hora y noticias de Trump y Harris

Algunos votantes dicen a CNN que tomaron una decisión después del foro, mientras que otros siguen indecisos

Algunos votantes que se quedaron a hablar con CNN después del foro con Kamala Harris este miércoles en Pennsylvania dijeron que tomaron una decisión. Dos de cinco votantes que hablaron con John King de CNN planean votar por Harris, pero otros mencionaron que aún tienen importantes preocupaciones sobre las políticas.

Uno de los votantes, Joe Donahue, no levantó la mano cuando se le preguntó si iba a votar por Harris y comentó que todavía existen “diferencias personales de política”, específicamente sobre el aborto.

“El derecho a la vida es tan fundamental en este país que, sin que ese derecho sea respetado, es increíblemente difícil hablar de cualquier otra cosa,” dijo Donahue.

Sin embargo, Donahue afirmó que tampoco está “convencido” de votar por el expresidente Donald Trump, debido a “su personalidad” y sus acciones del 6 de enero de 2021. Harris habló con él después del foro, lo que, según él, significó “mucho” para él y lo apreció dado que tienen ideas opuestas.

Pam Thistle dijo que salió del foro con “un sentimiento de adoración” por Harris personalmente, pero como viuda que cría a sus hijos, la economía y el pago de sus cuentas son su principal preocupación: “Realmente tengo que votar por mi familia.”

“Y otra cosa que es un gran desánimo, y esto es con ambos candidatos: dejen de despreciarse mutuamente. No nos importa. Dejen de criticar a Trump. Trump, deja de criticar a la vicepresidenta. No nos importa,” dijo Thistle, añadiendo que eso no es lo que le importa a los votantes.

Taneisha Spall expresó un sentimiento similar, diciendo que respetaría más a Harris si se mantuviera al margen del “acoso de patio escolar” y se centrara en sus posiciones políticas. Dijo que no siente que Harris necesite hacer ataques y que cree que “está por debajo de ella.”

Erik Svendsen dijo q uedecidió votar por Harris. Dijo que escuchar a Harris admitir que no conoce la respuesta a todo y que tiene personas de confianza a su alrededor resonó con él.

“No necesito un presidente que sepa todo o que piense que lo sabe todo, porque eso no es lo que América necesita,” dijo Svendsen. “Necesitan poner a las personas adecuadas en el lugar adecuado para liderar el país de manera eficiente. Una persona no puede liderar este país, necesitan un equipo.”