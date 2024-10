Nueva York (CNN) – Una exmodelo de trajes de baño de Sports Illustrated alega que el expresidente Donald Trump la manoseó en la década de 1990, en lo que ella cree fue un intento de lucirse ante Jeffrey Epstein.

En su primera entrevista ante las cámaras sobre la acusación, con CNN el jueves, Stacey Williams ofreció su relato público más detallado del presunto encuentro, que según ella ocurrió fuera de la oficina de Trump en la Torre Trump a principios de la década de 1990, cuando ella tenía 20 años y tuvo un breve noviazgo con Epstein. CNN ha hablado con tres amistades de Williams, que aseguraron que ella les contó el incidente con Trump y Epstein, en 2006, en 2015 y en 2018, respectivamente.

Williams dijo que ella y Epstein caminaban juntos por la Quinta Avenida de Nueva York en 1993 cuando Epstein la llevó a la Torre Trump para ver a Trump.

Trump los saludó fuera de su oficina, dijo ella.

“En el momento en que estaba frente a mí, me atrajo hacia él, y sus manos estaban sobre mí y no se despegaban”, dijo Williams. “Y entonces las manos empezaron a moverse, y estaban en el, ya sabes, en el lado de mis pechos, en mis caderas, de nuevo hacia abajo a mi trasero, de nuevo hacia arriba, más o menos entonces, ya sabes, sólo estaban sobre mí todo el tiempo. Y me quedé helada. No podía entender lo que estaba pasando”.

Williams dijo que Epstein y Trump siguieron hablando “mirándose y sonriendo” mientras las manos de Trump estaban sobre ella. Pensó que era posible que un asistente de Trump hubiera entrado y salido de la habitación mientras estaban allí, pero no puede recordarlo con seguridad.

“Creo que probablemente estaba intentando sonreír y cumplir con los gestos de estar involucrada de la forma en que lo harías en una situación social. Pero fue una experiencia extracorporea”, dijo. “Así que no sé si hablé, no sé si respondí a las preguntas, no lo sé. Fue uno de los momentos más extraños de mi vida”.

No mucho después del encuentro, Williams dijo que recibió una postal de Trump, entregada a su agencia de modelos por mensajero, con una foto de Palm Beach en el anverso en la que aparecía su complejo Mar-a-Lago.

“Stacey, tu hogar lejos de casa. Con amor, Donald”, decía la postal sin fecha en el reverso.

La campaña de Trump negó las acusaciones de Williams, señalando que ella compartió su historia en una llamada de Zoom el lunes por la noche en un evento de “Sobrevivientes por Kamala” que apoyaba la candidatura presidencial de la vicepresidenta Kamala Harris contra Trump, aunque el grupo no está afiliado a la campaña de Harris.

“Estas acusaciones, anunciadas en una llamada de la campaña de Harris dos semanas antes de las elecciones, son falsas”, dijo la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt. “Es obvio que esta historia falsa fue urdida por la campaña de Kamala Harris para distraer la atención de las acusaciones profundamente preocupantes y recién desenterradas de que el Segundo Caballero, Doug Emhoff ‘abofeteó fuertemente’ a su exnovia”.

Un portavoz de Emhoff negó las afirmaciones hechas en un reportaje sensacionalista de que agredió a una exnovia en 2012.

Tras la publicación de esta historia, Leavitt argumentó en una declaración adicional que la letra de la postal no era de Trump.

Williams dijo que conoció a Epstein el año anterior al supuesto incidente cuando su agente la invitó a una cena en Nueva York, a la que también asistió Epstein. Lo volvió a ver ese año en una fiesta de Navidad organizada por Trump en su Hotel Plaza, donde dijo que los tres conversaron juntos. Ella había visto a Trump una vez antes, dijo, en una grabación de Saturday Night Live.

Las personas cercanas a Williams, incluida una persona que conocía a Williams desde mediados de la década de 1990, dijeron a CNN que Williams les había hablado de su pasada relación con Epstein. Los registros de la propiedad de la ciudad muestran que un fideicomiso asociado con Epstein compró una casa de piedra rojiza junto a la Quinta Avenida en 1992.

Después de la fiesta de Navidad, Williams dijo en la llamada de Zoom que Epstein “expresó mucho interés en mí, y empezamos a vernos”. Dijo a CNN que a menudo salían a pasear y que Epstein hablaba con frecuencia de “Donald”.

En ese momento, dijo, nadie en el círculo de Epstein -un delincuente sexual convicto que murió en la cárcel en 2019 antes de que pudiera enfrentarse a un juicio por cargos federales de tráfico sexual- parecía tener conocimiento de su comportamiento depredador. “No me habría sentado a esa mesa de haber sabido lo que tramaba”, dijo.

Trump y Epstein

Cuando ella y Epstein salieron de la Torre Trump, Williams dijo que él permaneció en silencio mientras bajaban por el ascensor. Una vez que salieron, dijo que Epstein la reprendió por permitir que Trump la tocara.

Después, Williams dijo que sintió una “ola de vergüenza” por lo que había sucedido.

“Simplemente tuve esta sensación realmente repugnante de que estaba coordinado, de que de alguna manera todo el asunto estaba - yo estaba allí metida como un trozo de carne para algún tipo de juego extraño y retorcido. Y eso lo hizo aún peor. Y simplemente no pude pensar en ello, afrontarlo, hablar de ello durante mucho tiempo”, dijo. “Lo metí en una cajita dentro de mí, giré la llave y la cerré”.

Dijo que vio a Epstein una o dos veces después de eso antes de romper las cosas. “Me di cuenta de que había algo muy oscuro y perturbador en él, y finalmente le dije que perdiera mi número y se mantuviera muy lejos de mí”, dijo.

Williams nunca volvió a hablar con Trump, dijo, y evitaba al que sería su presidente en situaciones sociales.

“Aunque no hablé de ello, recuerdo que si pensaba que había alguna posibilidad de que él fuera a estar en algún sitio, yo no iba”, dijo. “Me afectó a un nivel muy profundo. Me sentí humillada”.

Recibió la postal de Palm Beach firmada por Trump y entregada por mensajero no mucho después del encuentro, aunque no está segura de cuándo porque el correo de sus admiradores se acumulaba a menudo en su agencia de modelos. El fabricante de la postal dijo a CNN que la postal era probablemente de la década de 1990, pero no tenía registros de cuándo salió de circulación.

El relato de Williams de que Trump la manoseó se suma a una larga lista de mujeres que han alegado, desde que él se postuló a la presidencia en 2016, que las manoseó, besó o agredió. Trump ha negado repetidamente las acusaciones. Una de las acusadoras de Trump, E. Jean Carroll, ganó dos demandas por difamación contra Trump en los últimos dos años por los comentarios del expresidente menospreciándola y negando sus acusaciones de violación.

Trump también ha tratado durante mucho tiempo de distanciarse públicamente de Epstein, desde que se enfrentó por primera vez a acusaciones relacionadas con una conducta sexual inapropiada con chicas menores de edad a mediados de la década de 2000. Existen fotografías y videos de ambos juntos en las décadas de 1990 y 2000.

En 2002, Trump declaró a la revista New York Magazine: “Conozco a Jeff desde hace 15 años. Un tipo estupendo”, y añadió que a Epstein “le gustan las mujeres guapas tanto como a mí”.

En julio de 2019, Epstein fue acusado de tráfico sexual de menores, y murió por suicidio en una celda de la cárcel de Nueva York un mes después. Después de que Epstein fuera acusado, Trump dijo a los periodistas que no sabía de su mala conducta.

“No era un admirador de Jeffrey Epstein”, dijo Trump. “Y ustedes vieron ayer a gente diciendo que yo lo eché de un club. No quería tener nada que ver con él. Eso fue hace muchos, muchos años. Eso te demuestra una cosa: que tengo buen gusto. ¿OK?”, afirmó.

Mantenerlo en secreto

Williams dijo a CNN que no le contó a nadie sobre sus acusaciones en el momento en que ocurrieron.

Cuando Trump anunció su candidatura a la presidencia en 2015, una amiga de Williams dijo que fue a su casa y vio que Williams había puesto la postal en la encimera de su cocina. Williams le dijo a la amiga que diera la vuelta a la postal, donde vio el mensaje y la firma de Trump. Williams le dijo entonces que Trump la había manoseado.

Williams dijo que encontró la postal en un montón de recuerdos que había guardado de sus días de modelo. No recordaba haber contado el incidente a sus amistades, dijo, hasta alrededor de 2015, cuando Trump anunció que se presentaba a la presidencia.

Una persona cercana a Williams dijo que ella no le contó a su marido, con quien se casó años después del supuesto incidente, lo que había sucedido. Esta fuente dijo que ella sí compartió que había conocido a Epstein años antes.

Williams dijo que no creía haber compartido nada con él sobre el episodio con Trump y Epstein, aunque sí algunos detalles de su época en el mundo del modelaje neoyorquino en la década de 1990. “Él sabía que sufrí mucho”, dijo.

“Me enorgullecía de ser un poco dura y de defenderme, y esa fue la única vez que no lo hice, y creo que, sinceramente, esa es la razón por la que encerré eso y lo enterré más que cualquier otra cosa”, dijo Williams.

La decisión de contarlo

Durante la campaña de Trump en 2016, Williams dijo que decidió no dar la cara en parte por consideraciones familiares. Después del movimiento #MeToo en 2017, dijo que empezó a encontrar vías para empezar a hablar de ello. Williams habló extraoficialmente a un podcast en 2019 sobre Epstein, incluso planteando la acusación sobre Trump, según un productor del podcast.

Williams también ha publicado ocasionalmente en cuentas de redes sociales en 2020 y 2024 sobre algunos de los detalles del incidente, aunque sus cuentas en las redes sociales ya no son públicas.

La exmodelo dice que fue la participación en un documental sobre el número de trajes de baño de Sports Illustrated lo que finalmente la empujó a hablar de forma más pública. Fue entrevistada para el documental en 2022, donde hizo referencia al incidente con Trump, aunque no lo mencionó por su nombre.

Ese documental se estrenó el fin de semana pasado. Williams dijo que cuando le informaron recientemente de que se incluiría su comentario sobre “el expresidente”, eso la impulsó a decidir compartir su historia de una forma más pública.

“Quieres estar muy, muy preparada, y yo no lo estaba”, dijo al referirse a haber hablado antes. “Creo que hay una evolución para enfrentarte a tus abusos, o a este tipo de incidentes, y no sucede de la noche a la mañana”.

Williams dijo que es simpatizante demócrata desde el instituto y que lleva décadas comprometida como voluntaria demócrata. Williams también ha trabajado en cuestiones climáticas y energéticas, incluso con un grupo “Clean Tech for Obama”, que era independiente de su campaña, dijo. Williams no ha hablado con la campaña de Harris, según un portavoz.

Aunque faltan menos de dos semanas para las elecciones, Williams argumentó que su decisión de pronunciarse ahora no estaba motivada por la campaña presidencial, sino por el momento de la publicación del documental.

Al mismo tiempo, dejó claro en la llamada “Supervivientes por Kamala” sus sentimientos sobre la campaña presidencial de Trump - y dijo que esperaba que otros se inspiraran en su historia para no apoyarlo.

“La idea de que ese monstruo vuelva a estar en la Casa Blanca es mi peor pesadilla”, dijo.

– Scott Glover de CNN contribuyó a este informe.