Lil Durk, rapero ganador de un Grammy, acusado de orquestar un homicidio en Los Ángeles en 2022

Lil Durk actúa durante la gira Future and Friends One Big Party Tour en el Toyota Center el 07 de enero de 2023 en Houston, Texas. Crédito: Prince Williams/Wire Image/Getty Images/Archivo

Fort Lauderdale, Florida (AP) -- El rapero Lil Durk, ganador de un premio Grammy, fue detenido en Florida acusado a nivel federal de haber pagado el intento de homicidio por venganza en 2022 del rapero Quando Rondo en una gasolinera de Los Ángeles, un tiroteo que resultó en la muerte del primo de Rondo.



Durk, de 32 años, está acusado de conspiración para cometer un homicidio por encargo en la muerte de Saviay'a Robinson, de 24 años, abatido a tiros el 19 de agosto de 2022, según una declaración jurada del FBI publicada el viernes.

Otros cinco miembros del colectivo de rap de Durk con sede en Chicago, "Only the Family" u "OTF", también fueron detenidos y es posible que se produzcan al menos dos arrestos más, según los documentos judiciales presentados. Durk fue detenido el jueves por la noche en el sur de Florida cuando intentaba huir del país, según el FBI.

Durk, cuyo verdadero nombre es Durk Banks, ganó un Grammy a principios de este año a la mejor interpretación de rap melódico por su canción "All My Life", en la que participó J. Cole. También ha sido nominado tres veces y participó en "Laugh Now Cry Later" de Drake.

La agente del FBI Sarah Corcoran dijo en su declaración jurada que los miembros de la OTF se involucran "en actos violentos, incluidos homicidios y agresiones, bajo la dirección de Banks y para mantener su estatus en la OTF".

Los representantes de Durk no respondieron inmediatamente a los correos electrónicos enviados el viernes en busca de comentarios.

Según la declaración jurada de Corcoran y otros registros del tribunal federal, el tiroteo tiene su origen en la muerte en noviembre de 2020 del rapero de la OTF King Von, de 26 años, en un club nocturno de Atlanta después de que Von y Rondo se enzarzaran en una pelea. Los registros dicen que un amigo de Rondo sacó una pistola y disparó a Von varias veces, matándolo. Von, cuyo verdadero nombre era Dayvon Bennett, tenía dos singles de éxito, "Crazy Story" y "Took Her to the O".

Las autoridades dicen que Durk hizo saber que «pagaría una recompensa» a quien matara a Rondo, cuyo verdadero nombre es Tyquian Bowman.

El complot de homicidio se fraguó casi dos años después, según Corcoran.

El 18 de agosto de 2022, los socios de Durk se enteraron de que Rondo se alojaba en un hotel de Los Ángeles. Ese día, Deandre Wilson, Keith Jones, David Lindsey, Asa Houston y un quinto sospechoso anónimo volaron de Chicago a San Diego y luego condujeron hasta Los Ángeles utilizando fondos proporcionados por Durk, según Corcoran.

Ese día, Durk supuestamente envió un mensaje de texto a un socio que organizaba los vuelos: "No reserves ningún vuelo bajo ningún nombre involucrado conmigo". Corcoran dijo que hay pruebas en video de que Durk se alojó en una casa en San Fernando Valley ese día.

Una vez llegados a Los Ángeles, los miembros de la OTF se reunieron con Kayon Grant, que había volado hasta allí en un jet privado. Grant, uno de los principales miembros de la OTF, consiguió a los hombres habitaciones de hotel, les compró cuatro pasamontañas y les consiguió dos sedanes de lujo, dicen los expedientes judiciales. Grant supuestamente dio armas a Jones, Lindsey y a un tercer sospechoso anónimo, incluida una que había sido convertida en una ametralladora totalmente automática.

Al día siguiente, el grupo siguió supuestamente a Rondo y Robinson mientras conducían un Cadillac Escalade hasta un dispensario de marihuana de Los Ángeles, una tienda de ropa de West Hollywood y después una gasolinera situada frente al Beverly Center.

Allí, Houston estacionó su coche detrás de la gasolinera para que Jones, Lindsey y el acusado anónimo pudieran emboscar a Rondo. Salieron y abrieron fuego, matando a Robinson, que estaba de pie fuera del Escalade, pero sin alcanzar a Rondo, dicen la acusación y las noticias sobre el tiroteo.

Los sospechosos fueron entonces a un puesto de hamburguesas In-N-Out donde discutieron el pago con Grant y luego volaron a casa a Chicago desde San Diego, dicen Corcoran y otros documentos. Wilson supuestamente pagó más tarde a Jones y Lindsey una cantidad no revelada.

Grant, Jones Lindsey, Wilson y Houston fueron detenidos el jueves en Chicago acusados de conspiración para cometer un homicidio a sueldo. No se disponía inmediatamente de información sobre los abogados de esos hombres en los registros judiciales.

Después de sus arrestos, escribió Corcoran, Durk reservó dos vuelos desde los aeropuertos del sur de Florida: uno a Dubai y otro a Suiza. Después reservó un vuelo privado a Italia, pero fue detenido en Miami antes de que pudiera embarcar en ese vuelo.

Durk y los demás acusados están detenidos a la espera de su traslado a Los Ángeles.