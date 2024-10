Elecciones de EE.UU. en 2024, en vivo: última hora y noticias de Trump y Harris

En Michigan, Trump ataca a Harris por su evento estelar en Texas

El expresidente Donald Trump acusó a la vicepresidenta Kamala Harris de estar “de fiesta” y de ignorar el tumulto internacional mientras la candidata presidencial demócrata realizaba un mitin con la participación de la superestrella de la música Beyoncé.

“Esta noche ella está de fiesta. Así que, Israel está atacando, tenemos una guerra en marcha, y ella está de fiesta. Al menos nosotros estamos trabajando para hacer que América vuelva a ser grande, eso es lo que estamos haciendo”, dijo a la multitud en su mitin en Traverse City, Michigan, donde comenzó a hablar tres horas tarde después de haberse retrasado grabando un podcast.

Más tarde, durante sus comentarios, Trump dijo: “Nadie está a cargo. Joe Biden está dormido. Kamala está en una fiesta de baile con Beyoncé”.

Harris llevó a cabo un mitin en Texas este viernes, centrado en destacar su defensa de los derechos reproductivos. Fue acompañada por la nativa de Houston, Beyoncé, quien habló en apoyo de la vicepresidenta pero no actuó. Antes de que tanto Harris como Trump hablasen en eventos de campaña por la noche, Israel lanzó ataques contra Irán.

Trump también acusó a Harris de “dirigir ahora una campaña de odio”, refiriéndose al nuevo mensaje de cierre de la vicepresidenta que se centra en criticar a su rival del Partido Republicano por su carácter, acusándolo de tener una “lista de enemigos”, mientras ella tiene una “lista de tareas”.

“Comenzaron diciendo que yo era un dictador. Nada de eso funcionó. Luego pasaron a decir que soy un genio malvado. Eso no funcionó. Luego dijeron … que soy un hijo de p****, tonto. Eso no duró mucho. Eso no duró demasiado. Luego volvieron a lo del dictador”, dijo, llamando a sus rivales demócratas “pobres almas perdidas”.