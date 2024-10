(CNN Español) – Los Dodgers de Los Ángeles regresan al Clásico de Otoño por primera vez desde 2020 cuando vencieron a los Rays de Tampa Bay, un triunfo que significó el séptimo título de Serie Mundial para el equipo californiano. Por aquel año, Shohei Ohtani jugaba su tercera temporada en la MLB como parte de la plantilla de los Angels de Los Ángeles.

Cuatro años después, Ohtani, en su primera temporada con los Dodgers, ha hecho historia como uno de esos talentos fuera de serie en el deporte. Sus jonrones, sus carreras anotadas y remolcadas, sus bases robadas, entre tantos otros rubros que se han registrado con precisión, lo tienen como favorito para ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP, en inglés) de la Liga Nacional.

Su mayor objetivo, no obstante, es ganar la Serie Mundial. Tendrá la oportunidad nada más y nada menos que contra los Yankees de Nueva York, otro coloso de la MLB que junto con los Dodgers tiene los mejores números en esta temporada. Yankees vs. Dodgers, un duelo que no se daba desde 1981.

“El objetivo era llegar hasta aquí. Me imaginé llegando hasta aquí (a la Serie Mundial) con el contrato que firmé”, dijo Ohtani en conferencia de prensa tras la victoria de su equipo contra los Mets de Nueva York en la serie del Campeonato de la Liga Nacional. “Muchos de los juegos que jugamos fueron realmente difíciles y difíciles de ganar. Y fue un esfuerzo de equipo llegar hasta aquí”.

Shohei Ohtani #17 y Enrique Hernández #8 de los Dodgers de Los Ángeles celebran en el vestuario tras ganar la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el Dodger Stadium el 20 de octubre de 2024. Crédito: Harry How/Getty Images

Shohei Ohtani nació el 5 de julio de 1994 en Mizusawa, Oshu, Japón. Mide 1,93 metros de altura. Su padre, Toru, fue jugador de béisbol en un equipo semiprofesional y su madre, Kayoko, competía en el bádminton, según cuenta la Major League Baseball (MLB, en inglés). Sus primeros años como beisbolista profesional los hizo en la liga japonesa (NPB) y debutó a los 18 años con los Nippon-Ham Fighters, donde jugó cinco temporadas.

En 2018 llegó a las Grandes Ligas tras firmar con los Angels de Los Ángeles. Allí destacó durante seis temporadas como bateador y lanzador –un jugador de dos vías, que llaman—pero con esa novena nunca alcanzó la postemporada.

En febrero de 2024 Ohtani anunció que contrajo matrimonio y, posteriormente según la agencia Reuters, se conoció que se había casado con la exjugadora profesional de baloncesto Mamiko Tanaka. Su mundo, al parecer, gira alrededor de los deportes.

Un megacontrato con los Dodgers

Shohei Ohtani, el número 17 de los Dodgers de Los Ángeles, habla con los medios durante el día de entrenamiento previo al Juego 1 de la Serie Mundial 2024 en el Dodger Stadium el 24 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California. Crédito: Kevork Djansezian/Getty Images

El japonés fue noticia en diciembre de 2023 luego de firmar un contrato récord con los Dodgers de Los Ángeles por US$ 700 millones y diez temporadas.

Para ponerlo en perspectiva: el contrato de Ohtani casi que duplica el siguiente contrato más grande de un agente libre de la MLB; el alcanzado por Aaron Judge con los Yankees de Nueva York (también en 2023) por US$ 360 millones y nueve temporadas.

Sin embargo, Ohtani decidió hacer algo radical: diferir US$ 68 millones de su salario promedio anual de US$ 70 millones por 10 años, dijo a CNN una fuente familiarizada con los términos del acuerdo. Es decir, que los Dodgers pagarán US$ 2 millones por temporada. Los US$ 680 millones restantes se le pagarán a Ohtani a partir de la temporada 2033 de la MLB.

“Shohei es un talento único en una generación y uno de los atletas profesionales más emocionantes del mundo”, dijo el presidente de los Dodgers, Mark Walter, tras la firma del contrato.

La decisión de diferir su salario, tomada por el propio Ohtani según la fuente, facilitaría a los Dodgers a tener buenos jugadores alrededor del japonés para ser más competitivos. (También tendría una que otra disminución fiscal para Ohtani mientras juega en California, como reportó The Wall Street Journal).

La controversia con su intérprete

Un mural que muestra al jugador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, pintado en el costado del Hotel Miyako en Little Tokyo, en el centro de Los Ángeles. Crédito: Robyn Beck/AFP/Getty Images

El comienzo de su etapa con los Dodgers tuvo un elemento controvertido. Su intérprete de toda la vida, Ippei Mizuhara, se declaró culpable en junio de 2024 en un tribunal de fraude y cargos fiscales por robar casi US$ 17 millones al beisbolista para pagar deudas de juego.

CNN reportó previamente que Ohtani, así como el propio Mizuhara, sostuvo que no sabía nada de la adicción al juego y el robo de su amigo e intérprete.

“Este ha sido un momento excepcionalmente desafiante, por lo que estoy especialmente agradecido por mi equipo de apoyo: mi familia, agente, agencia, abogados y asesores junto con toda la organización de los Dodgers, que mostraron un apoyo infinito durante todo este proceso. Es hora de cerrar este capítulo, seguir adelante y continuar concentrándonos en jugar y ganar partidos”, dijo Ohtani en un comunicado tras la declaración de culpabilidad de Mizuhara.

Un lugar donde ningún beisbolista había llegado

El 19 de septiembre de 2024 será recordado como el día en que Shohei Ohtani fundó el club 50-50. El japonés conectó su jonrón número 50 y robó su base número 50 de la temporada en la victoria 20-4 contra los Marlins de Miami, siendo la primera vez en la historia del béisbol de la MLB que se logra esa marca en una sola temporada. Con ese triunfo los Dodgers sellaron, además, su paso a la postemporada.

Lo más cerca que alguien estuvo de inaugurar el club 50-50, explica Homero de la Fuente de CNN, fue Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta, quien robó 73 bases y conectó 41 jonrones en 2023, y Alex Rodríguez, que con los Marineros de Seattle conectó 42 jonrones y robó 46 bases en 1998.

Un dato curioso que agiganta la leyenda de Ohtani: la histórica pelota con la que el bateador logró su 50-50 se vendió por un precio récord de US$ 4,39 millones en una subasta. Es el precio más alto jamás pagado por “una pelota de béisbol, o cualquier pelota en cualquier deporte”, según la casa de subastas Goldin.

La pelota de Ohtani se vendió por casi US$ 4,4 millones en una subasta. Crédito: Kyodo News/Getty Images

La primera temporada de Ohtani con los Dodgers es pues, digna de una superestrella. Eso, teniendo en cuenta que ni siquiera ha podido lanzar debido a que se sometió a una cirugía de codo (se espera que vuelva al pitcheo en 2025). La temporada regular del japonés como bateador designado culminó con 134 carreras anotadas, 130 carreras impulsadas, 59 bases robadas y 54 jonrones. En la postemporada ha anotado 12 carreras, impulsado 10 y 3 jonrones.

Pese a que Ohtani parece superponer el esfuerzo colectivo por encima de su figura como ídolo en una liga con déficit actual de estrellas rutilantes que puedan trascender las barreras de este deporte, su brillo es indiscutible.

Con información de Homero de la Fuente, Issy Ronald y Ben Morse de CNN.