Última hora de la guerra entre Israel y Hezbollah y la situación en Líbano y Gaza, en vivo: noticias y más

Israel afirma que el cooperante muerto en el ataque era un comandante de Hamas

Las autoridades israelíes afirman que un trabajador de la agencia palestina de ayuda de la ONU fallecido este miércoles en el centro de Gaza era también un comandante de Hamas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Israelí alegaron que Mohammad Abu Etewi "estuvo implicado en la muerte y secuestro de civiles israelíes el 7 de octubre y al mismo tiempo era empleado de la UNRWA", en referencia a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).

Las autoridades israelíes dijeron que Abu Etewi dirigió un ataque contra un refugio antiaéreo en Re'im, al sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, y alegaron que continuó dirigiendo y llevando a cabo ataques contra las tropas de las FDI mientras continuaba la guerra.

Un portavoz de la UNRWA confirmó a CNN este viernes que Abu Etewi estaba en una lista de empleados que Israel alegaba que eran miembros del ala militar de Hamas. Pero dijo que cuando la agencia solicitó más información para investigar, Israel no se la proporcionó.

"Hasta la fecha, UNRWA no recibió ninguna respuesta a esa carta", dijo Juliette Touma, de UNRWA.

Las autoridades israelíes también publicaron dos fotos de un hombre que dicen que es Abu Etewi, presuntamente participante en los ataques del 7 de octubre. Se ve al hombre con la cabeza cubierta y sosteniendo lo que parece ser una pistola. CNN no puede verificar las imágenes de forma independiente.

El portavoz de las FDI, Daniel Hagari, dijo este jueves que en un refugio antiaéreo supuestamente atacado por Abu Etewi fue donde se tomó cautivos a los rehenes Hersh Goldberg-Polin, Alon Ohel, Or Levi y Eliya Cohen.

Este miércoles, miembros de la familia de Abu Etewi hablaron con CNN sobre su asesinato y dijeron que no tenía ninguna relación con Hamas.

"Mohammad no está en el frente, no es un combatiente y no tiene relación con nada", declaró a CNN Marwan Abu Etewi, padre del hombre. "Honramos a la resistencia, pero Mohammad no tiene nada que ver con ella; es un empleado de la agencia y un conductor que sirve yendo a trabajar a las 7:30 de la mañana, transportando ayuda a los refugiados y a los necesitados a las escuelas".