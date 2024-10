El Washington Post no respaldará a ningún candidato en las elecciones presidenciales de 2024 tras la decisión de Bezos

El logotipo del Washington Post se muestra fuera de sus oficinas el 1 de mayo de 2009 en Washington, DC. (Crédito: Alex Wong/Getty Images)

(CNN) -- Por primera vez en décadas, The Washington Post no respaldará a ningún candidato a la presidencia de Estados Unidos, anunció este viernes el editor del periódico.

"The Washington Post no respaldará a ningún candidato presidencial en esta elección. Ni en ninguna futura elección presidencial", dijo Will Lewis en un comunicado publicado este viernes. "Estamos volviendo a nuestras raíces de no respaldar candidatos presidenciales".

El Post informó que la decisión de no respaldar fue tomada por el propietario multimillonario del periódico, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, citando a dos fuentes informadas sobre el asunto.

El personal de la página editorial del Post había redactado un respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris y estaba listo para ser aprobado por su junta, pero el borrador nunca fue presentado, dijo a CNN una persona con conocimiento del asunto. Encuesta CNN: Harris y Trump se mantienen en una carrera ajustada y están empatados de cara a la recta final "Muchos en la junta editorial están sorprendidos y enojados", dijo la persona. El Post ha respaldado a un candidato presidencial en cada elección desde la década de 1980. En su declaración, Lewis se refirió a las decisiones pasadas de la Junta Editorial de no respaldar, señalando que es un derecho "al que estamos regresando". publicidad

"Reconocemos que esto será leído de diversas maneras, incluido como un respaldo tácito de un candidato, o como una condena a otro, o como una abdicación de nuestra responsabilidad. Eso es inevitable", continuó Lewis. "No lo vemos de esa manera. Lo vemos como consistente con los valores que The Post siempre ha defendido y lo que esperamos de un líder: carácter y coraje al servicio de la ética estadounidense, veneración por el estado de derecho y respeto por la libertad humana en todos sus aspectos".

Los propietarios de periódicos suelen desempeñar un papel en los respaldos de sus publicaciones y aprueban los editoriales, que se consideran un reflejo de sus puntos de vista.

Un periodista del Post dijo a CNN que la campaña de Harris no interactuó con la junta editorial como parte del proceso de respaldo. Otra fuente del Post dijo que el periódico intentó reunirse con ambas campañas, pero no se reunió con ningún candidato. Un portavoz del periódico no comentó.

Antes del anuncio de este viernes, el editor de la página editorial del Post, David Shipley, dijo al personal que Lewis publicaría una nota pública con la decisión.

"La noticia es significativa, y sé que habrá fuertes reacciones en todo el departamento", escribió Shipley en un memorando.

Robert Kagan, editor general del Post, dijo a CNN que renunció al periódico por la decisión de Bezos de bloquear el respaldo. La medida también fue rápidamente denunciada por Marty Baron, el ex editor ejecutivo del Post que dirigió el periódico durante su cobertura del ataque del 6 de enero de 2021.

"Esto es cobardía, con la democracia como su víctima. Donald Trump verá esto como una invitación a intimidar aún más al propietario Bezos (y a otros)", escribió Baron en una publicación en redes sociales. "Perturbadora falta de columna vertebral en una institución famosa por su valentía".

Bajo la dirección de Baron, el periódico ganó un premio Pulitzer por servicio público por su cobertura del asalto al Capitolio de EE. UU., que describió como un "intento de golpe".

Durante la presidencia de Trump, él tuvo una famosa disputa con Bezos, especialmente en lo que respecta a Amazon. Trump llamó al Post "El Fake News (Noticias Falsas, en español) Washington Post" y lo ridiculizó como el "principal cabildero" de Amazon.

Trump acusó directamente a Amazon de no pagar suficientes impuestos y de aprovecharse del Servicio Postal de EE. UU. El Gobierno de Trump también bloqueó el contrato de computación en la nube de US$ 10.000 millones de Amazon con el Pentágono, que en ese momento se consideró ampliamente como un intento de Trump de buscar represalias contra Bezos por los informes del Post.

Fue Bezos, escribió Baron en su libro "Collision of Power", quien finalmente ayudó a decidir el lema del Post "La democracia muere en la oscuridad", que se adoptó durante la era Trump.

No obstante, la decisión de Bezos de no respaldar en la carrera de 2024 dejó a algunos miembros del departamento editorial del Post sintiéndose sorprendidos y disgustados, dijeron fuentes del periódico a CNN. "Estamos furiosos", dijo uno de los escritores, indicando que el personal estaba considerando firmar una carta abierta denunciando la decisión.

Otra persona invocó el lema del Post y dijo: "La democracia no muere en la oscuridad, muere cuando la gente consiente anticipadamente a los caprichos de un fascista". Otros miembros del personal del Post expresaron públicamente su consternación.

"El periódico en el que he amado trabajar durante 47 años está muriendo en la oscuridad", escribió David Maraniss, un editor ganador del premio Pulitzer, en una publicación en redes sociales.

Otro periodista del Washington Post, que habló bajo condición de anonimato, dijo a CNN que tenía sentimientos encontrados sobre la decisión.

"Me alegra que el Post ya no vaya a respaldar. Sin embargo, qué momento y manera tan terrible de anunciarlo", dijo la persona. "Si has leído el Post en los últimos años y todos los hechos que el lado periodístico ha descubierto, no estoy seguro de que necesites que la junta editorial te diga qué hacer".

La decisión llega solo días después de que el propietario de Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, bloqueara el respaldo planeado del periódico a Harris, lo que llevó a la renuncia de tres miembros de la junta editorial.

Las principales cadenas de periódicos de EE. UU. también han reducido los respaldos en los últimos años. McClatchy y Alden Global Capital, que poseen cientos de periódicos en todo el país, han terminado con la práctica. A principios de este verano, el New York Times anunció que ya no respaldaría en carreras locales, aunque más tarde respaldó a Harris como "la única opción patriótica para presidente".

Este viernes, el Philadelphia Enquirer y el Houston Chronicle también respaldaron a Harris.

"Estados Unidos merece mucho más que un aspirante a autócrata que ignora la ley, se postula para mantenerse fuera de la cárcel y no se preocupa por nadie más que por sí mismo", escribió la junta editorial del Inquirer.