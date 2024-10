En Texas, Harris abraza a Beyoncé y advierte a los votantes de los estados indecisos que las "prohibiciones de aborto de Trump" van por ellos

Kamala Harris a votantes indecisos: Donald Trump no quiso encontrarse con ustedes 1:31

(CNN) -- Después de ser respaldada y abrazada en el escenario de Houston por la superestrella de la música Beyoncé, la vicepresidenta Kamala Harris advirtió a los votantes de todo el país el viernes por la noche que las prohibiciones de aborto al estilo de Texas terminarían en sus estados si Donald Trump regresa a la Casa Blanca.

Harris ha enfatizado fuertemente su mensaje sobre el derecho al aborto en los últimos días de la campaña, amplificando las historias de mujeres afectadas por las restricciones a nivel estatal que siguieron a la reversión de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema. Texas fue elegido como el lugar para el mitin, dijeron anteriormente los funcionarios de la campaña, debido a su estricta prohibición del aborto.

"Sepan esto", dijo Harris, dirigiéndose a una audiencia nacional. "Si piensan que están protegidos de las prohibiciones de aborto de Trump porque viven en Michigan o Pensilvania o Nevada o Nueva York o California, o en cualquier estado donde los votantes o legisladores han protegido la libertad reproductiva, por favor sepan: Nadie está protegido si hay una prohibición nacional de aborto de Trump".

Texas tiene algunas de las leyes antiaborto más estrictas del país, prohibiendo el procedimiento a las seis semanas, antes del periodo en el que muchas mujeres si quiera saben que están embarazadas, con excepciones solo en caso de peligro para la vida de la madre. Una "ley de activación" aprobada en 2021 entró en vigor después de la eliminación de los derechos federales al aborto en junio de 2022.

Antes de que Harris, Beyoncé o el representante Colin Allred, el demócrata que se postula para el Senado en Texas, subieran al escenario, la campaña ofreció el micrófono a mujeres para que compartieran sus historias sobre emergencias de salud potencialmente mortales causadas por las nuevas leyes estatales antiaborto que impiden que los médicos actúen rápidamente cuando la salud de una mujer embarazada está en peligro.

Amanda y Josh Zurawski, la pareja de Texas que lideró una demanda contra el estado después de que Amanda sufriera complicaciones de embarazo que amenazaban su vida porque se le negó atención, estuvieron entre los que contaron su historia. Shanette Williams, la madre de Amber Nicole Thurman, quien murió en 2022 por una infección tratable tras retrasos en el tratamiento derivados de la prohibición de aborto de Georgia, también estuvo presente.

Harris en sus comentarios señaló a Josh Zurawski mientras buscaba captar la atención de los votantes masculinos.

"Los hombres de todo Estados Unidos no quieren ver a sus hijas y esposas y hermanas y madres en riesgo porque se les han quitado sus derechos", dijo Harris. "Veo a los hombres aquí. Y les agradezco. Los hombres de EE.UU. no quieren esto".

Beyoncé, cuya canción "Freedom" se toca en los mítines de Harris, hizo una rara aparición en el evento. Después de ser presentada por su madre, la nativa de Houston, acompañada en el escenario por su excompañera de banda de Destiny's Child, Kelly Rowland, dijo que el país estaba al "borde de la historia".

"No estoy aquí como una celebridad. No estoy aquí como una política", dijo la cantante, que no actuó el viernes. "Estoy aquí como una madre".

La leyenda de la música de Texas, Willie Nelson, también asistió al mitin del viernes y tocó dos canciones para la multitud, preguntándoles: "¿Estamos listos para decir, 'Señora Presidenta'?"

Más temprano en el día, Trump apuntó a su rival demócrata, diciendo en un evento en la capital de Texas, Austin, que ella estaba en el estado "para codearse con celebridades progresistas".

Antes de que Harris asumiera el liderazgo de la candidatura demócrata tras la decisión del presidente Joe Biden de retirarse, ella era la voz principal de la administración sobre los derechos al aborto.

Su campaña lanzó un nuevo anuncio antes del mitin, llamado "Él lo hizo", que trazó una línea directa desde la presidencia de Trump, y sus elecciones para la Corte Suprema, hasta la decisión de la corte de anular Roe, lo que abrió las puertas para las prohibiciones de aborto a nivel estatal. La campaña compró tiempo de publicidad en televisión local en Texas por primera vez para coincidir con la visita de Harris.

En la campaña, Harris a menudo ha calificado las medidas extremas sobre los derechos al aborto que se están adoptando en todo el país como una "crisis de atención médica", y ha argumentado que Trump es "el arquitecto de esta crisis".

Harris también conectó el esfuerzo actual de Texas para bloquear una nueva regla de la administración destinada a proteger la información de salud de las mujeres que viajan fuera del estado en busca de abortos seguros y legales, con la continua negativa de Trump a compartir sus propios registros.

"Por un lado, Donald Trump no dejará que nadie vea sus registros médicos. Yo entregué los míos. Y por otro lado, quieren poner sus manos en tus registros médicos", dijo Harris. "Simplemente, están fuera de sus cabales".

Mientras estaba en Houston, Harris también se sentó para una entrevista con la popular podcaster Brené Brown, la última parada en su nueva gira mediática.

