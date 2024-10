Por qué estos republicanos creen que votar contra Trump podría salvar al Partido Republicano

Video relacionado: Exmodelo acusa a Donald Trump de manosearla hace más de 30 años 3:54

(CNN) -- Michael Pesce es conservador en el verdadero sentido de la palabra. Habla con economía de palabras. Es exigente consigo mismo, pero prefiere no juzgar a los demás. Realiza las tareas metódicamente, sin perder tiempo ni energía, incluso cuando disfruta de sus aficiones.



Pesce es cazador, y la temporada del ciervo en Pensilvania coincide con la de las elecciones. La caza con arco está abierta ahora, y el periodo de caza con rifle se abrirá en noviembre. Así que Pesce se pasó hace poco por los campos de tiro de un parque estatal para revisar su equipo.

"Empieza la temporada de caza", dijo Pesce. "Eso es más importante que cualquier elección para mucha gente".

Primero, varios disparos a las dianas de tiro con arco, donde Pesce en un momento dado utilizó una moneda de diez centavos para ajustar la mira de su arco. Una vez satisfecho, pasó a la zona cercana de armas de fuego. Pesce fijó su blanco a 100 metros y colocó su rifle de caza 30-6 en su soporte.

Unos cuantos puestos más abajo, dos hombres disparaban rifles de asalto del tipo AR-15. Decenas de disparos y los cartuchos vacíos se amontonaban a sus pies. Pesce tomó nota en silencio de lo ruidoso que era, y se puso manos a la obra: solo tres disparos para ajustar el visor, y dos más para que un visitante probara su puntería y se familiarizara con el rifle.

Después, hora de recoger, incluso los cartuchos vacíos que Pesce recicla para comprar balas nuevas. Veterano de la Guardia Costera. Un republicano de Reagan. Un votante de Nikki Haley en las primarias del Partido Republicano de abril que será votante de Kamala Harris dentro de una semana.

Los principios conservadores de Pesce le dicen que nunca puede votar a Donald Trump. Y le dicen que tiene que votar a Harris, para intentar alejar a Trump de la Casa Blanca, aunque a Pesce no le gusten las sorpresas y no crea que la vicepresidenta haya expuesto con claridad una visión de gobierno.

"Esa es la parte que da miedo", dijo Pesce. "No voy a votar a un candidato. No voto por una política. Voto contra un candidato y unas políticas, y ni siquiera contra todas las políticas. Solo, ya sabes, la falta de estabilidad. Algunas de las cosas que dice dan verdadero miedo".

Pesce forma parte de nuestro proyecto All Over The Map, un esfuerzo por seguir la campaña de 2024 a través de los ojos y las experiencias de votantes que viven en zonas clave y forman parte de bloques de voto potencialmente decisivos.

En el caso de Pesce, es uno de los republicanos de los condados que rodean Filadelfia que apoyaron a Haley en las primarias a pesar de que la ex gobernadora de Carolina del Sur había abandonado la carrera semanas antes. Son votantes que ven a Trump como cualquier cosa menos conservador o con principios. En muchos casos, creen que Trump debe ser derrotado de nuevo para sacudir a su partido de su hechizo.

"Si Trump pierde, entonces creo que los republicanos empezarán a volver a ser lo que eran", dijo Pesce. "Porque no tendrán esa derecha radical. No tendrán la locura y la inestabilidad".

Era nuestra tercera visita en cinco meses, y Pesce, fiel a su conservadurismo, ha sido coherente: en mayo dijo que votaría al presidente Joe Biden, aunque expresó su preocupación por su edad y su desacuerdo con algunos de sus programas. En las conversaciones mantenidas desde el cambio a Harris al frente de la candidatura demócrata, Pesce dejó claro que se ve en la obligación de intentar bloquear a Trump.

Recientemente viajó al oeste por varios estados de mayoría republicana. Encender la televisión o la radio era diferente. Regresó a Pensilvania aún más consciente de que vive en uno de los estados más preciados de la batalla presidencial.

"Nadie ha pasado nunca por algo así", dijo sobre la campaña de 2024. "¿Son unas elecciones para los estadounidenses o para esos siete estados?".

Es importante recordar que nuestro proyecto es un informe anecdótico; los votantes que estamos siguiendo, en este caso los partidarios de las primarias de Haley, no son necesariamente representativos del universo completo de dichos votantes. Sin embargo, nos proporcionan información valiosa y a veces reveladora. Y viven en lugares que serán decisivos para determinar quién gana los 19 votos electorales de Pensilvania.

Esta vez, nos reunimos con Pesce en un campo de tiro estatal en New Tripoli, en el condado de Lehigh. Él vive a pocos kilómetros, en el condado de Bucks, que en las últimas elecciones ha sido el más competitivo de los condados suburbanos que rodean Filadelfia.

Estos condados representan una de las pruebas matemáticas cruciales para 2024: ¿Podrá Harris mantener o aumentar la fuerza suburbana de Biden en 2020 o logrará Trump recuperar al menos su rendimiento de 2016, cuando perdió los suburbios de Filadelfia pero por un margen menor que en 2020? En un estado tan competitivo, los pequeños cambios pueden marcar la diferencia.

“Estadounidenses primero, segundo conservadores y tercero republicanos"

Joan London y el condado de Berks ofrecen otro mirada sobre los estados indecisos

Berks sigue siendo roja cuando se miran los mapas electorales, y está demasiado lejos para ser considerada un suburbio de Filadelfia. Pero a medida que los suburbios crecen y cambian, a menudo también lo hacen las zonas más alejdas. Siguen siendo tierras de cultivo, pero más cedidas a viviendas y servicios. Siguen abundando los carteles de Trump, pero en algunas zonas la competencia es sorprendente.

"Este barrio se está pareciendo mucho a los suburbios de Filadelfia", dice London, un abogado que nació más cerca de Filadelfia, en el condado de Montgomery. "Este es un barrio de tendencia principalmente republicana, siempre lo ha sido. Pero cuando llegan las elecciones nacionales, cada vez veo más apoyo a los candidatos demócratas".

Un paseo por la frondosa calle de London, en Wyomissing, le da la razón. No hay carteles de Trump, pero sí de Harris en varios de los jardines de su bloque.

No en su casa. El césped de London tiene un cartel que apoya a un candidato legislativo republicano.

Pero London votará a Harris, la primera vez que votará a un demócrata para presidente.

"A veces hay que decir primero estadounidense, segundo conservador y tercero republicano", dijo London.

Su decisión supone un cambio con respecto a cuando nos conocimos en mayo. Entonces, London nos dijo que votó en las primarias del Partido Republicano por Haley, pero luego cambió su registro a independiente porque se opone a Trump y a lo que considera su peligroso populismo.

Pero entonces dijo que votaría a un conservador porque no podía apoyar a Biden. Se mostró aún más firme en esa creencia justo después de que Harris se hiciera cargo de la candidatura porque considera que la vicepresidenta es más progresista que Biden.

Se había decidido por Pat Toomey, un exsenador conservador de Pensilvania, como su opción por escrito. Entonces vio el debate Trump-Harris, y le recordó por qué, a los 18 años, eligió ser republicana de Reagan.

"La gota que colmó el vaso fue lo que dijo sobre Ucrania", dijo London. "Cuando dijo que teníamos que llegar a un acuerdo negociado. ... Para alguien que dice ser conservador decir eso fue, en mi opinión, indignante. Es apaciguamiento. Es peligroso".

Durmió reflexionando sobre lo que esa respuesta en el debate despertó en ella. Y se levantó siendo votante de Harris porque, al igual que Pesce, cree que la única manera de recuperar su partido es que Trump sea derrotado.

"Necesitaba votar en contra de permitir que volviera a ser presidente", dijo London. Ella sabe que las encuestas en Pensilvania y otros estados indecisos están muy ajustadas y que Trump bien podría ganar.

"No quiero que recaiga sobre mi conciencia que he contribuido de alguna manera a ello", dijo London.

London es reacia a hablar en nombre de los demás, pero cree que puede tener compañía al menos entre algunos compañeros conservadores locales.

"Me sorprendió la cantidad de gente que se me acercó y me susurró: 'Yo siento lo mismo que tú'", dijo. "Así que tengo la sensación de que hay bastantes conversaciones privadas que se están produciendo entre bastidores en los círculos republicanos y conservadores".

Podría importar si London tiene compañía. Hillary Clinton perdió el condado de Berks por 18.189 votos. Biden también lo perdió, pero por un margen ligeramente menor: 16.841.

Esa diferencia de 1.348 votos parece minúscula, quizá insignificante, si se tiene en cuenta que Pensilvania tiene más de 9 millones de votantes registrados.

Pero 'cada voto cuenta' no es un tópico en las elecciones: el margen de victoria de Trump aquí en 2016 fue de solo 44.292; el de Biden en 2020 fue de 81.660.

Nunca Trump, pero aún no Harris

Cynthia Sabatini es otra votante de Haley que ahora entra en las matemáticas de las elecciones.

Vive en Media, en los suburbios del condado de Delaware.

Sabatini está registrada como republicana, pero nunca ha votado a Trump. Y dice que nunca lo hará.

"Trump no es un candidato para mí", dijo en una entrevista reciente en su casa.

Pero tampoco le convence Harris, y sus preguntas coinciden con las que escuchamos de muchos votantes en nuestros viajes, incluso de partidarios convencidos de la vicepresidenta.

"No sé quién es", dijo Sabatini. "Realmente no lo sé. Porque ella tenía posiciones diferentes a las que tiene ahora. Pero sigue diciendo que están dentro de su sistema de valores. Así que conecta los puntos por mí".

¿Qué puede hacer Harris para ganarse su voto en estos últimos días?

"Necesita responder a preguntas puntuales", dijo Sabatini. "Tiene que dar más detalles sobre su plan económico. Tiene que dar más detalles sobre su visión para este país".

Sabatini escribió el nombre de un senador republicano en 2016, cuando Trump ganó Pensilvania. Votó por Biden en 2020. Es plenamente consciente de las implicaciones numéricas para 2024, y sus amigos que votarán por Harris no dudan en recordarle lo crucial que es que la vicepresidenta obtenga amplios márgenes en los suburbios.

"No me importa lo que piensen personalmente al respecto", dijo Sabatini. "No quiero que me obliguen a tomar una decisión entre uno de los dos".

Medita con frecuencia, a veces dos veces al día, y dice que puede despejar la mente para tomar decisiones difíciles.

Mientras reflexiona sobre la suya, comparte esto: "Creo que Trump va a ganar". Eso, dice, se basa en las líneas de apuestas, no en las encuestas.

Sabatini no quiere que Trump vuelva a la Casa Blanca. Tiene una papeleta de voto por correo y planea entregarla el día de las elecciones. Su decisión podría llegar esa misma mañana.

Lo hará de acuerdo con sus creencias: o bien Harris la convencerá, o bien votará de nuevo por escrito, con Haley como principal opción si se da el caso.

"La mayoría de mis amigos son demócratas", dijo. "Creen que a última hora la gente tendrá tantas reservas sobre Trump que votarán a Harris. Yo no lo veo así".