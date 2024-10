ANÁLISIS | Lo que todos esos disfraces sexy de Halloween hacen a los niños

Así se disfrazaron Bad Bunny, Demi Lovato y Ed Sheeran 0:56

Nota del editor: Kara Alaimo es profesora asociada de comunicación en la Universidad Fairleigh Dickinson. Su libro "Over the Influence: Why Social Media Is Toxic for Women and Girls — And How We Can Take It Back" fue publicado recientemente por Alcove Press. Síguela en Instagram, Facebook y X.

(CNN) -- Uno de los disfraces de Halloween más populares para niños este año, Red de la película "Descendants: The Rise of Red", es vendido frecuentemente por minoristas como un atuendo rojo corto y ajustado con encaje o material de red y cremalleras. Otro en la lista anual "Frightgeist" de Google de los 10 mejores disfraces para niños, la Reina de Corazones, a menudo se asemeja a un disfraz de sirvienta francesa.

"Los niños se visten como personal militar, policías y exploradores", escribieron Sharon Lamb y Lyn Mikel Brown en el libro de 2006 "Packaging Girlhood: Rescuing Our Daughters From Marketers’ Schemes". "Las niñas se visten como pequeñas adolescentes sexys".

Lamb y Mikel Brown dijeron que las niñas al vestirse como "princesas, animadoras y divas sexys" representaba un gran cambio respecto a su infancia. Cuando las autoras crecían, Halloween se trataba de pretender ser alguien o algo diferente para la festividad.

Sin embargo, en lugar de ayudar a las niñas a explorar identidades como doctoras o científicas —o incluso superhéroes como los niños— actualmente los disfraces a menudo sexualizan a las niñas.

publicidad

Es parte de una tendencia más amplia. Cuando las niñas se unen a las redes sociales, descubren rápidamente que una manera fácil de acumular "me gusta" y atención es parecer "atractivas" en las fotos que publican. Pero es una idea terrible en Halloween o en cualquier época del año.

Por qué es peligroso que las niñas se objetivicen

Si una niña quiere un disfraz sexy de Halloween, lo mejor es no ser crítico, sino abrir un diálogo, dijo Elizabeth Baron, psicoterapeuta con sede en Nueva York y fundadora de With Elizabeth, una plataforma para madres, a través de un correo electrónico.

"Los padres deben explicar que vestirse de manera provocativa lleva a la objetivación de las niñas y mujeres, lo que pone prioridad en sus cuerpos y disminuye sus otras cualidades", dijo Baron. "Cuando ocurre esta objetivación, están en riesgo de ser maltratadas, irrespetadas e incluso abusadas o violadas, ya sea en persona o a través de internet".

Si publican estas fotos públicamente, incluso podrían atraer la atención de depredadores infantiles. Los pediatras advirtieron recientemente que algunos niños que son agredidos sexualmente se conectan con sus atacantes en las redes sociales.

Sexualizarse también es un signo de que las niñas podrían pensar que su apariencia es de importancia primordial.

"Las niñas que se visten de manera sexy podrían comenzar a sobreidentificarse con su sexualidad y creer que su apariencia física es lo que les da valor propio", advirtió Baron. "Cuando las niñas se preocupan por su apariencia externa, es más probable que luchen con la imagen corporal, así como con problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima".

Enseñar a las niñas sobre la confianza en sí mismas

Aunque está bien que los niños se preocupen por su apariencia, "queremos que las niñas y las mujeres jóvenes encuentren un equilibrio entre sentirse orgullosas de su apariencia y centrarse en otras áreas de su identidad que contribuyen a su autoestima, como ser una buena estudiante, una atleta fuerte, una amiga amable y una hija responsable", dijo Baron.

Por lo tanto, es importante enseñar a los niños que su confianza no debe estar ligada a cómo se visten. "Si un niño necesita un atuendo particular para sentirse seguro, significa que no es seguro", dijo Justine Ang Fonte, educadora de sexualidad con sede en Nueva York.

Puede ser útil usar ejemplos para enfatizar este punto. "Beyoncé es segura de sí misma con ropa deportiva y un cuello alto porque eso no es lo que la hace sexy, es su creencia genuina de que tiene propósito, habilidad y pertenencia", señaló Fonte.

Baron dijo que también es importante hablar sobre la presión que los niños pueden sentir para parecer "atractivos" si es la norma entre sus amigos. "Reconozcan que puede ser difícil tomar decisiones diferentes a las de algunos de sus compañeros", dijo.

Fomentar otras fantasías

Los padres también pueden ayudar a los niños a usar su imaginación para probar identidades más empoderadoras con sus disfraces. "La fantasía para los niños se trata de probar nuevos roles, de imaginar lo inusual o imposible, de usar cualquier identidad salvaje y loca que les guste o los cautive en ese momento", escribieron Lamb y Mikel Brown en su libro.

Por lo tanto, los padres pueden alentar a las niñas, y de hecho a niños de todos los géneros, a ser cosas como juezas de la Corte Suprema o presidentas de Estados Unidos. "Imaginen que todo es posible", aconsejaron Lamb y Mikel Brown. "Si su corazón está puesto en el brillo, al menos ayúdenla a imaginar un hada valiente que enfrenta al dragón malvado del reino mágico, una mariposa que salva al mundo de los insectos, o una princesa que puede usar un mapa para encontrar su propio camino al baile".