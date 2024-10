Última hora de los ataques de Israel a Irán, la guerra contra Hezbollah y la situación en Líbano y Gaza, en vivo

El gabinete de seguridad israelí se reunirá este domingo para discutir el ataque israelí contra Irán y posibles represalias

El gabinete de seguridad israelí se reunirá este domingo para discutir “el ataque israelí a Irán y la posibilidad de una respuesta iraní”, dijo a CNN un funcionario israelí familiarizado con el asunto.

“Los objetivos del ataque se determinaron de antemano y no se han modificado durante los últimos diez días”, añadió la fuente, en referencia a que los planes no se vieron afectados por un reciente ataque con aviones no tripulados contra la casa del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Cesarea. El ataque causó algunos daños, pero nadie resultó herido, según informó anteriormente CNN.