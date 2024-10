Se publican fotos inéditas del príncipe William con su madre Diana visitando una organización benéfica para personas sin hogar

OPINIÓN | ¿Cuál fue el legado de la princesa Diana a la corona británica? 3:46

(CNN) -- El príncipe William habló abiertamente sobre cómo una poderosa experiencia de la infancia con su hermano y su difunta madre ayudó a dar forma a su trabajo en la lucha contra las personas sin hogar.

En el próximo documental del Príncipe de Gales, “Prince William: We Can End Homelessness”, el heredero al trono británico de 42 años recuerda haber visitado The Passage, una organización benéfica británica para personas sin hogar, junto con su difunta madre, Diana. William visitó la organización benéfica por primera vez cuando tenía 11 años.

“Mi madre me llevó a The Passage; nos llevó a Harry y a mí allí”, dice William en un clip recién publicado del documental de dos partes.

“Nunca había estado en algo así antes, y estaba un poco ansioso por saber qué esperar”.

William describe cómo Diana alivió sus nervios “echándose unas risas y bromeando con todo el mundo”.

“Recuerdo que en aquel momento pensé: ‘Bueno, si todo el mundo no tiene un hogar, todos van a estar muy tristes’. Pero era increíble lo feliz que era el ambiente”, continuó William.

“Recuerdo haber tenido algunas buenas conversaciones jugando al ajedrez y charlando. Fue entonces cuando me di cuenta de que hay otras personas que no tienen la misma vida que tú”.

Filmado a lo largo de un año, el documental sigue las etapas iniciales de la iniciativa Homewards de William. Fundado por el príncipe y su Fundación Real en junio de 2023, Homewards es un programa de cinco años en seis lugares emblemáticos de todo el Reino Unido que espera que demuestre que es posible acabar con el problema de las personas sin hogar.

La serie dirigida por el ganador del BAFTA Leo Burley, presenta historias de personas que actualmente se enfrentan con esta situación o que lo han experimentado.

El príncipe lleva mucho tiempo haciendo campaña contra este problema. En una ceremonia de entrega de premios para la organización benéfica Centrepoint para personas sin hogar celebrada a principios de este mes, el príncipe dijo que la falta de vivienda es “un problema social complejo”, pero que cree “con pasión” que se puede erradicar.

“Para lograrlo será necesario un movimiento que genere un cambio sistémico. Un cambio que se centre en la prevención en lugar de en la gestión. Y que garantice que todos los jóvenes tengan opciones verdaderamente asequibles para vivir y prosperar de forma independiente”, dijo el 16 de octubre.

En el próximo documental también aborda las críticas sobre si es el hombre adecuado para abordar el problema dada su educación privilegiada.

"No tengo otro objetivo que intentar desesperadamente ayudar a las personas que lo necesitan, y lo considero parte de mi función. ¿Por qué otra razón estaría aquí si no uso este papel adecuadamente para influir y ayudar a las personas donde pueda?", dijo en otro clip del documental publicado la semana pasada.

La Fundación Real del Príncipe y la Princesa de Gales dice que Homewards "ofrecerá y demostrará soluciones innovadoras que prevengan y pongan fin a la falta de vivienda, creando modelos probados y comprobados que se puedan ampliar".

El primer episodio del documental se emitirá en ITV a las 9 p.m. hora local el miércoles 30 de octubre. El segundo episodio se emitirá a la misma hora al día siguiente.