La estrella de los Dodgers Shohei Ohtani jugaría en el Juego 3 de la Serie Mundial a pesar de la lesión en el hombro

(CNN) -- Se espera que la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, juegue en el Juego 3 de la Serie Mundial, dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, en una conferencia de prensa el domingo.

Roberts dijo a los periodistas que la decisión final probablemente se reduzca a la capacidad de Ohtani para jugar a pesar del dolor asociado con la subluxación del hombro izquierdo que sufrió en el Juego 2 de la Serie Mundial el sábado.

"Si se siente lo suficientemente bien para ir, no veo ninguna razón por la que no estaría allí", dijo Roberts el domingo en el Yankee Stadium, escenario del Juego 3 del lunes.

Una subluxación del hombro ocurre cuando "el húmero se desliza parcialmente dentro y fuera de su lugar rápidamente", según Johns Hopkins Medicine.

Robert reveló que Ohtani estaría en el Yankee Stadium el domingo por la noche para probar el hombro lesionado.

"Todavía tiene que hacer el entrenamiento y batear", dijo Robert. “Pero, de nuevo, hoy se siente mejor que ayer, y nuestra suposición es que mañana se sentirá mejor que hoy. Y con eso, eso es en lo que confío”.

Ohtani sufrió la lesión en un intento de robo de base en la victoria de los Dodgers por 4-2 sobre los Yankees de Nueva York en el Juego 2, que puso al conjunto californiano por delante dos juegos a cero en la serie al mejor de siete.

Con los Dodgers arriba 4-1 en la parte baja de la séptima entrada, Ohtani salió a la segunda base, pero fue ponchado y se terminó la entrada. Ohtani permaneció en el suelo haciendo muecas de dolor y finalmente salió del campo mientras los entrenadores sostenían su brazo izquierdo.

Shohei Ohtani leaves the field with a trainer after attempting to steal 2B in the 7th inning. pic.twitter.com/r19pZEurj1

— MLB (@MLB) October 27, 2024