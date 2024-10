Las 5 cosas que debes saber este 28 de octubre: Insultan a Puerto Rico durante mitin de Trump

Ataques racistas en el mitin de Trump en Nueva York. Presunto atentado contra Evo Morales. Irán promete una respuesta al ataque de Israel. Habrá segunda vuelta en Uruguay en noviembre. Además, los detalles del Gran Premio de Fórmula Uno en México. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Partidario de Trump insulta a Puerto Rico durante mitin del expresidente

Los partidarios de Donald Trump lanzaron ataques racistas y vulgares contra Puerto Rico y los migrantes durante el mitin del expresidente en el Madison Square Garden de Nueva York. Uno de ellos, el comediante Tony Hinchcliffe, quien presenta el podcast “Kill Tony”, se refirió a Puerto Rico como “una isla flotante de basura”. Los comentarios fueron repudiados tanto por algunos demócratas como republicanos, al igual que celebridades de la isla. La campaña de Trump dijo que el comentario de Hinchcliffe no “refleja las opiniones” de Trump o su campaña.

2. Evo Morales denuncia atentado en su contra

El expresidente de Bolivia Evo Morales denunció este domingo en declaraciones a la radio cocalera Kawsachun que el vehículo que lo trasladaba hacia la emisora en la que habitualmente conduce su programa de fin de semana recibió 14 disparos por parte de desconocidos. Morales salió ileso pero su chofer resultó herido. El Gobierno de Bolivia negó cualquier participación en el suceso y dijo que se abrió una investigación.

Evo Morales denuncia atentado en su contra 3:59

3. Irán promete "una respuesta apropiada" tras el ataque de Israel

Irán prometió responder a los ataques de Israel: "No buscamos la guerra, pero defenderemos los derechos del pueblo y de la nación y daremos una respuesta apropiada a la agresión de la entidad sionista", dijo el presidente Masoud Pezeshkian, según la agencia de noticias estatal IRNA. Israel dijo que sus ataques contra Irán este viernes impactaron objetivos militares y fueron en respuesta a los ataques iraníes contra Israel a principios de este mes.

Irán responderá al ataque de Israel 3:31

4. Habrá segunda vuelta en Uruguay

Yamandú Orsi, candidato del opositor Frente Amplio, y Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional, disputarán el 24 de noviembre la Presidencia de Uruguay en la segunda vuelta, tras ser los candidatos más votados en las elecciones presidenciales y parlamentarias.

El expresidente José “Pepe” Mujica vota en las elecciones presidenciales de Uruguay 1:15

5. El papa se muestra abierto a roles más importantes para las mujeres

El documento final de la asamblea del Sínodo aprobado por el papa Francisco dijo que las mujeres deben tener todas las oportunidades que la ley de la iglesia proporciona para actuar como líderes, pero dejó la posibilidad de ordenar mujeres como diáconos como una cuestión “abierta” que necesita más reflexión.

A la hora del café

Carlos Sainz de Ferrari ganó el Gran Premio de México

Lando Norris de McLaren quedó segundo y recortó diez puntos al actual líder de la clasificación general Max Verstappen de Red Bull.

Adele y Celine Dion comparten un emotivo abrazo entre lágrimas

El encuentro ocurrió durante el concierto de Adele en The Colosseum en Caesars Palace en Las Vegas.

Análisis: lo que todos esos disfraces sexy de Halloween hacen a los niños

En lugar de ayudar a las niñas a explorar identidades como doctoras o científicas —o incluso superhéroes como los niños— actualmente los disfraces a menudo sexualizan a las niñas, escribe Kara Alaimo.

Publican fotos inéditas del príncipe William con su madre Diana

En el próximo documental “Prince William: We Can End Homelessness”, el heredero al trono británico de 42 años recuerda haber visitado un lugar llamado The Passage con su madre.

Shohei Ohtani jugaría en el Juego 3 de la Serie Mundial a pesar de la lesión en el hombro

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles estaría en el próximo juego contra los Yankees de Nueva York este lunes en el Yankee Stadium, según el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

La cifra del día

US$ 1 millón

Es la suma de dinero que ganó el carpintero Jerry Hicks, quien encontró un billete de US$ 20 en el suelo y lo gastó en un boleto de lotería.

La cita del día

“Las expresiones del comediante @tonyjichcliffe son desgraciadas, ignorantes y totalmente repudiables. Un pobre intento de comedia que, al igual que fueron contundentemente rechazadas por el público asistente a ese evento, merecen el repudio de todos”

Lo dijo Ángel Cintrón, presidente del Partido Republicano de Puerto Rico, en un comunicado tras las declaraciones en el mitin de Donald Trump.

Y para terminar...

Todo lo que dejó el Gran Premio de México 2024

Pérez no tiene una buena tarde en el Gran Premio de México 2:07

Te contamos los detalles del triunfo de Ferrari y de la mala tarde que pasó el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez.