La nueva estatua de Dwyane Wade generó polémica; estas son otras seis estatuas deportivas que se volvieron virales

(CNN) –– Recibir una estatua de uno mismo es uno de los mayores honores en el deporte. El máximo testimonio de tu carrera y la prueba física de tu legado.

Sin embargo, moldear una superestrella del deporte en metal obviamente conlleva desafíos.

A veces, una estatua no logra tener un parecido con su musa.

El Miami Heat reveló el domingo una estatua de la leyenda de la franquicia y miembro del Salón de la Fama del baloncesto, Dwyane Wade. El diseño de la estatua se volvió viral de inmediato y generó algunas comparaciones indeseadas.

"Es una locura. No lo puedo creer. ¿Quién es ese tipo?", dijo Wade en la presentación.

Es discutible si Wade estaba expresando su sorpresa por el diseño de la escultura o simplemente aceptando la importancia del momento, pero ciertamente no es la única estrella del deporte que tiene una estatua que llama la atención por las razones equivocadas.

Cristiano Ronaldo

El legendario futbolista Cristiano Ronaldo recibió el honor de que un aeropuerto en Madeira, Portugal – su lugar de nacimiento – llevara su nombre, aunque tal vez hubiera deseado que los homenajes terminaran allí.

En cambio, le entregaron la que podría considerarse la estatua más infame de una leyenda del deporte jamás vista. Un busto de la entonces estrella del Real Madrid fue presentado en el aeropuerto, lo que provocó un frenesí en las redes sociales por la aparente poca semejanza con el protagonista.

Algunos sugirieron que el busto se parecía al exdelantero de la República de Irlanda Niall Quinn o al exdefensor del Liverpool John Arne Riise.

A pesar de la reacción, el artista del busto, Emmanuel Santos, defendió el diseño.

“Ni siquiera Jesús les agradó a todos”, le dijo Santos al sitio portugués Globo Sports. “Es una cuestión de gustos, no es tan simple como parece".

“Lo que importa es el impacto que genera este trabajo. Siempre existe la posibilidad de marcar una diferencia. Utilicé fotos de Cristiano Ronaldo y busqué en Internet como base. Puse las fotos a mi lado y comencé a trabajar en el busto.

“Cristiano vio las fotos que le envió su hermano. Estuve con el hermano en el museo de Cristiano en Madeira y, por los mensajes que envió, me di cuenta de que le gustó lo que vio”.

Walter Johnson

En 2009 se inauguró una estatua del miembro del Salón de la Fama del béisbol Walter Johnson en el exterior del Nationals Park, sede de los Nacionales de Washington. Johnson forjó una carrera legendaria como lanzador de los Senadores de Washington (que finalmente se mudaron para convertirse en los Mellizos de Minnesota) entre 1907 y 1927.

El diseño de la estatua, que muestra a Johnson en varias etapas del movimiento de lanzamiento, es ciertamente único. Sin embargo, el nieto y biógrafo de Johnson, Henry Thomas, utilizó palabras diferentes para describirla.

“Simplemente no funciona”, dijo. “Esos grandes trozos de material que salen del hombro de Walter parecen madera a la deriva. Pero no me gusta ninguna parte de la estatua. Realmente me opongo a ella. Es ridícula, ni siquiera se le acerca. Se ve extraño. Su punto de entrega está mal. Sus piernas están demasiado rígidas. La 'W' en su uniforme es demasiado grande. Y la inscripción está en la parte posterior (de la base). Ni siquiera mira hacia la plaza”.

Andy Murray

Si bien la mayoría de los torneos de tenis prefieren otorgar trofeos a sus ganadores, al Masters de Shanghai le gusta hacer las cosas de manera diferente para los ganadores de individuales masculinos.

Si bien el campeón puede llevarse a casa algún trofeo, también recibe la distinción de ver su imagen transformada en una estatua de terracota.

Diseñado al estilo del famoso Ejército de Terracota de China, el campeón está representado sosteniendo una raqueta de tenis, en lugar de un arma.

El británico Andy Murray ganó el concurso en 2010 y fue homenajeado al año siguiente; la inspiración para el diseño presumiblemente surgió de antes del corte de pelo.

Quizás la estatua fue un buen augurio para el escocés, que defendió su título en 2011 antes de ganarlo nuevamente en 2016.

Diego Maradona

El ícono del fútbol Diego Maradona fue honrado con una llamativa estatua con un pie izquierdo dorado por su antiguo club Napoli en 2022 en lo que habría sido su cumpleaños número 62; Maradona murió en 2020.

El argentino es sinónimo del club italiano, por lo que puede resultar sorprendente para algunos que también fuera consagrado en forma de estatua en Calcuta, India.

Según Sky Sports, la estatua mide 12 pies de alto y el propio Maradona ayudó a inaugurarla en un evento benéfico en 2017. Se le muestra levantando el trofeo de la Copa del Mundo.

“Es bueno ver que el tipo que hizo la estatua de Ronaldo todavía está en el negocio”, comentó un usuario de las redes sociales después de que se inaugurara la estatua.

Mohamed Salah

Las estatuas cuestionables de superestrellas del fútbol parecen ser un tema recurrente.

En 2018 se inauguró en su Egipto natal una estatua del delantero del Liverpool, Mohamed Salah, que lo mostraba con los brazos extendidos en su celebración característica.

Las peculiares proporciones de la escultura llamaron la atención, ya que la figura presenta una cabeza de gran tamaño y piernas particularmente cortas y delgadas.

Incluso el artista, Mai Abdel Allah, no quedó totalmente satisfecho con el resultado.

"El bronce no le hizo justicia y no tuve ninguna participación en verter (el molde) en bronce porque el bronce solo se puede verter en lugares específicos en Egipto y los escultores no pueden hacerlo por sí solos", dijo al medio estatal egipcio Al-Ahram en línea.

“Agradezco todas las críticas que recibió esta estatua, es natural porque un artista está sujeto a muchos gustos, pero personalmente no estoy satisfecho con el resultado final de la estatua”.

David Beckham

El estatus de celebridad de David Beckham trascendió el fútbol hace mucho tiempo, por lo que no es exactamente una sorpresa ver su imagen utilizada en una campaña publicitaria.

Eso no lo hizo menos surrealista cuando una apareció una estatua plateada del inglés en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco en 2012, que representaba a Beckham en ropa interior en lugar de con un uniforme de fútbol.

La escultura era parte de un plan de marketing de ropa interior de H&M y se realizó mientras Beckham tenía contrato con el club Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer.