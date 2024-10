La nueva estatua de Dwyane Wade se vuelve viral tras su presentación en Miami

¿Qué deportistas tienen su propia estatua? 1:24

(CNN) –– El estatus de Dwyane Wade como leyenda del Miami Heat se consolidó aún más este domingo cuando la franquicia presentó una estatua de 2,5 metros del tres veces campeón de la NBA.

Wade es el primer jugador en la historia del Heat en ser inmortalizado con una estatua afuera del Kaseya Center del equipo, con la escultura de bronce en honor a su icónica celebración "This is my house" tras la victoria en doble tiempo extra contra los Bulls de Chicago en 2009.

El exbasquetbolista de 42 años jugó 16 temporadas en la NBA y fue seleccionado como All-Star 13 veces antes de retirarse en 2019. Wade ocupa el puesto número 1 en la historia del Heat en puntos, asistencias y partidos jugados, y es uno de los dos jugadores que han estado en los tres equipos ganadores de títulos de la franquicia.

La notable carrera de Wade también le valió un lugar en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith.

"Es una locura. No lo puedo creer. ¿Quién es ese tipo?", dijo Wade después de que se inaugurara la estatua.

Resultó que muchos aficionados también estaban haciendo la misma pregunta.

Algunos criticaron la poca semejanza de la estatua con Wade, y la compararon con el infame busto de Cristiano Ronaldo que se inauguró en el aeropuerto de Madeira en 2017.

Un comentario en un video de Instagram de la inauguración decía que la estatua se parecía más a Laurence Fishburne como 'Morfeo' de la película "Matrix" que a Wade.

Sin embargo, Will Manso, un reportero local, publicó más tarde en X una foto en primer plano de la estatua, y dijo que "se ve mucho mejor que en las fotos".

Sin embargo, Wade pareció quedar asombrado ante la estatua que estaba detrás de él mientras pronunciaba su discurso.

"Esto es una locura", dijo. "Quería sentirlo. La vida pasa tan rápido y es muy raro que podamos sentir cosas porque siempre estamos pasando a otra cosa".

“No me preparé mucho porque quería sentirlo. Quería mirarlo”, añadió antes de darse la vuelta de nuevo para admirar la estatua.

La celebración de dos días de Wade en Miami continuará este lunes por la noche cuando el Heat reciba a los Detroit Pistons.