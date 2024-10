Ministro de Suprema Corte propone invalidar parcialmente la reforma judicial de México

Proyecto de ministro de la SCJ plantea cambios a reforma judicial 0:31

(CNN Español) -- Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte de Justicia de México, presentó este lunes un proyecto de sentencia ante el máximo tribunal de justicia para invalidar parcialmente la reforma judicial en los temas de elección de jueces.

El proyecto propone invalidar entre otras partes de la reforma constitucional el proceso de elección abierta y popular para escoger a los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial debido a que la masividad de la elección propuesta "no aumenta el valor democrático" y "no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático".

"La masividad de la elección propuesta y generada por el sistema de postulación de candidaturas abierta a todos los Poderes, sin un filtro de carrera judicial, no aumenta el valor democrático, sino que lo diluye (...) es posible concluir que el sistema analizado no genera las condiciones mínimas de seguridad jurídica requeridas en cualquier sistema democrático", expuso el ministro González Alcántara Carrancá.

La propuesta advierte que "(n)o existe certeza para los candidatos sobre las maneras en que será equitativo hacer uso de los espacios públicos ni el tipo de contenido que podría ser objeto de promesa de campaña. No existe certeza para la ciudadanía sobre los perfiles que se le presentarán en una lista masiva y bajo un sistema que no ofrece, tampoco, garantías para que se emita un voto informado".

El ministro argumentó que el mecanismo de postulación de candidaturas y el sistema de listas para la votación corrompen los "fundamentos de la República representativa y democrática".

Entre los contenidos de la reforma que sí acepta esta propuesta figura la eliminación del fideicomiso que se conforma con aportes conjuntos de los magistrados y empleados del Poder Judicial, y que les garantiza sus ingresos para el momento de la jubilación.

La propuesta tendrá que ser discutida y aprobada por el pleno de la Corte por al menos 8 votos de los 11 posibles.

La Suprema Corte de Justicia aprobó el 3 de octubre aceptar la revisión de la reforma al Poder Judicial, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre. Por mayoría de ocho votos a favor y tres en contra, el Pleno del máximo tribunal admitió el análisis de constitucionalidad solicitado por un grupo de jueces y magistrados, cargos que bajo esta reforma podrán ser electos por voto popular a partir de 2025. El proyecto aprobado argumenta que la Corte tiene el mandato de “velar por la autonomía e independencia de los órganos e integrantes de la Judicatura federal”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha desestimado esta revisión judicial, por considerar que “no tiene sustento” y que la reforma judicial no peligra. CNN solicitó a la Presidencia y a la Suprema Corte una reacción sobre la presentación de los juristas, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.