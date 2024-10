Elecciones de EE.UU. en 2024, en vivo: última hora y noticias de Trump y Harris

Trump dice que dejaría que RFK Jr. "se vuelva loco con los medicamentos"

El expresidente Donald Trump dijo en un mitin en la ciudad de Nueva York el domingo que dejaría que el ex candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy Jr., quien ha sido uno de los principales promotores de teorías conspirativas desacreditadas sobre las vacunas, "se vuelva loco con la salud", "se vuelva loco con la comida" y "se vuelva loco con los medicamentos", si es reelegido.

Trump le había dicho previamente a Kristen Holmes de CNN que consideraría nombrar a Kennedy para un cargo en su administración si gana en noviembre. Kennedy, quien habló en el mitin, tiene un rol en el equipo de transición de Trump.

“Voy a dejar que se vuelva loco con la salud, voy a dejar que se vuelva loco con la comida, voy a dejar que se vuelva loco con los medicamentos. Lo único que no creo que le permita ni siquiera acercarse es al oro líquido que tenemos bajo nuestros pies. No sé, Elon, puede que no le guste el oro líquido, es petróleo y gas”, dijo Trump, refiriéndose a Elon Musk, quien también habló en el mitin.

Kennedy se desempeñó anteriormente como abogado principal en el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, un grupo de defensa del clima.

Más contexto: Como candidato, Kennedy hizo reiteradas afirmaciones falsas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas. Criticó regularmente a Trump por aprobar restricciones de salud pública durante la pandemia e implementar un plan para acelerar el desarrollo de una vacuna contra la Covid-19. Kennedy intentó a menudo vincular a Trump con el Dr. Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que ayudó a liderar la respuesta estadounidense a la Covid-19 durante las administraciones de Trump y Biden y se convirtió en el foco de críticas de algunos sectores de la derecha.