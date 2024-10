ANÁLISIS | Trump revela el argumento final más extremo en la historia presidencial moderna

Orador califica a Puerto Rico como "isla flotante de basura" 3:27

(CNN) -- Donald Trump basó su campaña para intentar ganar un segundo mandato en la Casa Blanca la próxima semana en el intenso temor antiinmigrante durante un mitin en el Madison Square Garden, redoblando su promesa de implementar un programa masivo de deportaciones el primer día para revertir una “invasión inmigrante”.

Mientras los aliados del expresidente lo defienden contra las afirmaciones demócratas de que es un "fascista" y un autoritario en potencia, basándose en parte en las advertencias de su ex secretario general de la Casa Blanca John Kelly, Trump pronunció este domingo un discurso que puede augurar la presidencia más extrema de la historia moderna si vence a la candidata demócrata Kamala Harris el 5 de noviembre.

“Estados Unidos es un país ocupado”, dijo Trump, mientras los demócratas proyectaban mensajes en el exterior del histórico estadio de la ciudad de Nueva York, que decían “Trump está desquiciado” y “Trump elogió a Hitler”.

La gran manifestación fue anunciada como el lanzamiento de la etapa final del intento de Trump de lograr una de las mayores remontadas en la historia política estadounidense después de intentar revertir el resultado de las últimas elecciones y dejar el cargo en desgracia en 2021. Antes de que hablara, algunos de los principales partidarios del expresidente lanzaron una retórica vulgar y basada en la raza. El excandidato al Congreso David Rem llamó a Harris el "anticristo" y "el diablo", mientras que otros arremetieron contra Hillary Clinton, los "ilegales" y las personas sin hogar. El comediante Tony Hinchcliffe llamó a Puerto Rico una "isla flotante de basura".

La campaña de Trump luego desmintió la frase y la portavoz Danielle Alvarez dijo en una declaración a CNN: “Esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña”.

publicidad

Gran parte del discurso de Trump estuvo plagado de falsedades y exageraciones. Fue exactamente el tipo de retórica que la campaña de Harris cree que podría impulsar a los votantes moderados y a los republicanos descontentos a elegir a la vicepresidenta. Pero también representa una apuesta del candidato republicano a que puede lograr una enorme participación de las bases y activar a los votantes que normalmente no votan pero que están de acuerdo con su política de línea dura.

Como mínimo, aclaró la elección que enfrentan los votantes en los próximos días, ya que Harris promete a los estadounidenses que pueden dejar atrás el comportamiento extremo de Trump, que puso a prueba el Estado de derecho y las limitaciones constitucionales de los presidentes durante su primer mandato.

La retórica virulenta contra los inmigrantes del expresidente es comparable a la demagogia más flagrante de una figura importante en cualquier nación occidental desde la Segunda Guerra Mundial. Pero también estuvo complementada por un agudo argumento económico que representó la segunda parte del discurso final de Trump y apuntó a la frustración de muchos estadounidenses que luchan contra los altos precios de los alimentos a pesar de la desaceleración de la inflación.

“Me gustaría empezar haciendo una pregunta muy sencilla: ¿Están ustedes mejor ahora que hace cuatro años?”, preguntó Trump. “Estoy aquí hoy con un mensaje de esperanza para todos los estadounidenses: con su voto en esta elección, acabaré con la inflación. Detendré la invasión de criminales que llegan a nuestro país y recuperaré el sueño americano”. También dijo que impulsaría un crédito fiscal para “los cuidadores familiares que cuidan de un padre o un ser querido”, después de que Harris revelara su propia plataforma en la que proponía que Medicare cubriera la atención médica domiciliaria.

“Si Kamala Harris logra cuatro años más, nuestra economía nunca podrá recuperarse. Si gano, construiremos rápidamente la mayor economía de la historia del mundo”, afirmó.

El expresidente basó su primera campaña presidencial en 2016 en una retórica incendiaria sobre los migrantes mexicanos. Ocho años después, sugiere que los migrantes son directamente responsables de las frustraciones económicas de los ciudadanos, una idea que ha sido utilizada por líderes de extrema derecha a lo largo de la historia.

Una nación al borde del abismo

La sombría aparición de Trump aumentó la palpable sensación de tensión que cubre al país una semana antes de una elección que puede representar un punto de inflexión nacional. Los partidarios de cada candidato albergan una sensación de temor sobre lo que sucederá si su candidato pierde, en un enfrentamiento que ha puesto de relieve dos visiones irreconciliables del futuro y de lo que significa ser estadounidense. Las advertencias de Trump de que prevé una presidencia de poder prácticamente sin control y dedicada a la “retribución” están reforzando la sensación de que se acerca un momento fatídico.

El candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Walz, hizo una alusión entre el mitin de Trump en el centro de Manhattan y una famosa reunión pro nazi de 1939 en el mismo estadio, mientras los demócratas ahora tachan abiertamente al expresidente de “fascista”. El gobernador de Minnesota dijo: “Hay un paralelo directo con un gran mitin que tuvo lugar a mediados de los años 30 en el Madison Square Garden… y no crean que él no sabe ni por un segundo exactamente qué están haciendo allí”.

El ruidoso evento de este domingo subrayó cómo la elección presidencial de 2024 está rompiendo moldes, ya que es poco probable que Trump sea competitivo en el estado de Nueva York la próxima semana. Pero el regreso del expresidente a una ciudad donde construyó rascacielos para reflejar su personalidad descomunal mostró cómo los candidatos han buscado titulares lejos de los estados en disputa. Harris estuvo en el estado republicano de Texas el viernes para destacar las políticas de aborto de línea dura del Partido Republicano que, advierte, podrían extenderse a todo el país si Trump gana. Y este martes, realizará un evento en la ciudad de Washington.

Ambos candidatos se encuentran en plena campaña, con las encuestas mostrando una carrera muy reñida en los estados clave y a nivel nacional. Las elecciones ya están en marcha, con 40 millones de estadounidenses votando anticipadamente en persona o por correo. La encuesta de encuestas de CNN no muestra un líder claro a nivel nacional, con Harris con el 48% y Trump con el 47%. La carrera se decidirá en los estados clave, incluidos los estados del "muro azul" de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, así como los estados del Cinturón del Sol de Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada. El resultado podría depender de apenas decenas de miles de votos, lo que podría preparar el escenario para recuentos tensos durante varios días que solo alimentarán los temores de una elección disputada.

Harris planea su propio argumento de cierre, para un lugar simbólico este martes

La votación anticipada explica por qué Harris hará su alegato final una semana antes del día de las elecciones, con un mitin este martes por la noche en la Elipse de Washington. El simbolismo será agudo, ya que es el lugar de la infame reunión de Trump el 6 de enero de 2021, cuando le dijo a su multitud que "luchara como el infierno" o no tendrían país antes de que su turba irrumpiera en el Capitolio de Estados Unidos para tratar de subvertir la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden. El mitin de Harris proporcionará un signo de exclamación enfático para un tema cada vez más importante de su campaña: que Trump representa una amenaza existencial para la democracia estadounidense.

Ese mensaje estuvo en el centro de la campaña de Biden hasta que retiró su candidatura a la reelección en julio. Harris no priorizó el mismo tema inicialmente, pero cada vez le está gustando más. Pero a algunos demócratas les preocupa que el pueblo estadounidense esté más interesado en cómo puede mejorar rápidamente sus circunstancias económicas. “¿Qué tan efectivo es atacar a Trump por ser fascista? Este tema no es tan persuasivo como los mensajes de contraste que presentan los planes económicos de Harris y su promesa de proteger los derechos reproductivos”, se leía en un correo electrónico del 25 de octubre de Future Forward, el principal super PAC que apoya la campaña de Harris, enviado a los demócratas, que fue reportado primero por The New York Times y obtenido por CNN este domingo.

En los últimos días, Trump ha dado crédito a las afirmaciones de los demócratas y de Kelly de que es un aspirante a autoritario.

Eso dejó al candidato a vicepresidente del Partido Republicano, el senador de Ohio J.D. Vance, buscando seleccionar y redefinir los comentarios oficiales del expresidente y culpar a los medios de comunicación por informar exactamente lo que ha dicho su jefe. Vance insistió en una ardiente entrevista con Jake Tapper de CNN en “State of the Union” este domingo que el expresidente no se había referido a oponentes políticos cuando consideró abiertamente usar el Ejército y la Guardia Nacional contra el “enemigo interno”. Sin embargo, Trump había aclarado previamente que estaba hablando de personas como la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el representante de California Adam Schiff.

“Dijo que quería usar a los militares para perseguir a los lunáticos de extrema izquierda que están causando disturbios, y… también los llamó ‘el enemigo interno’. Por separado, en un contexto totalmente diferente, en una conversación totalmente diferente, dijo que Nancy Pelosi y Adam Schiff eran amenazas para este país”, dijo Vance.

Tanto Trump como Harris están apuntando a sectores estratégicos de sus electorados principales en los últimos días. Harris, por ejemplo, este domingo hizo un nuevo intento de ganarse a los votantes negros, algunos de los cuales parecen estar decantándose por Trump. En una barbería en el oeste de Filadelfia, una zona donde necesita una gran participación para contrarrestar la ventaja de Trump en la Pensilvania rural, la vicepresidenta participó en una discusión con hombres negros centrada en brindar mejores oportunidades. Y subrayó la naturaleza vital de Pensilvania y sus 20 votos electorales, que podrían bloquear su camino a la Casa Blanca si se inclina por Trump, como lo hizo durante su triunfo electoral de 2016.

“Lo vamos a lograr: la victoria recorre Filadelfia y Pensilvania”, dijo Harris.

La vicepresidenta también apunta a otro grupo de votantes que podría ayudarla a llegar a la Casa Blanca: las mujeres, en un intento por aprovechar la ya significativa brecha de género en su beneficio. El sábado apareció en Michigan con Michelle Obama, una figura política reticente que, sin embargo, es muy popular entre los demócratas. En un poderoso discurso, la ex primera dama no sólo apeló a las mujeres, sino a “los hombres que nos aman”, advirtiendo que la historia de Trump de construir la Corte Suprema conservadora que anuló el derecho federal al aborto tendría graves consecuencias para la salud de las mujeres.

“Por favor, por favor, no entreguen nuestro destino a gente como Trump, que no sabe nada de nosotras y que ha demostrado un profundo desprecio por nosotras”, dijo Obama. “Porque un voto por él es un voto contra nosotras, contra nuestra salud, contra nuestro valor”.