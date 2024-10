(CNN) – Donald Trump dijo este lunes a sus partidarios en Georgia que es “lo opuesto a un nazi”, al responder a las comparaciones de su mitin de este domingo en el Madison Square Garden con una reunión pronazi de 1939 en el mismo lugar.

El expresidente también trató de convertir las críticas a su mitin en un foco de conflicto para todos los simpatizantes de Trump al afirmar falsamente que la vicepresidenta Kamala Harris está llamando nazis a quienes votaron por él.

“La nueva línea de Kamala y su campaña es que cualquiera que no vote por ella es un nazi”, dijo Trump a sus partidarios en un mitin en Georgia, una frase que su rival demócrata no dijo en realidad.

Harris reaccionó la semana pasada después de que The Atlantic informara que Trump, mientras estaba en la Casa Blanca, había expresado su admiración por la lealtad de los generales nazis de Adolf Hitler. Ese informe fue corroborado por el general retirado de la Marina, John Kelly, secretario general de la Casa Blanca de 2017 a 2019, quien por separado dijo a The New York Times que Trump encajaba en la definición de fascista.

Harris respondió a esos informes en un foro de CNN, diciendo que cree que Trump es un fascista y que “se debe confiar en las personas que mejor lo conocen sobre este tema”. Su campaña también utilizó el informe de The Atlantic y las declaraciones de Kelly en anuncios publicitarios en los últimos días.

Trump pareció responder a esos comentarios este lunes por la noche en Georgia, cuando dijo que su padre le había instado a no describir nunca a la gente como nazis o como Hitler.

“Él solía decir siempre: ‘Nunca uses la palabra nazi. Nunca uses esa palabra’. Y decía: ‘Nunca uses la palabra Hitler. No uses esa palabra’”, dijo Trump.

Refiriéndose a los demócratas, Trump añadió: “Usan esa palabra -en realidad, son las dos palabras-. Es Hitler’. Y luego dicen: ‘Es un nazi’”.

“No soy un nazi”, dijo Trump. “Soy lo opuesto a un nazi”.

Trump también respondió a Harris llamándole fascista diciendo: “Es una fascista, ¿de acuerdo? Ella es una fascista”.

La descripción que hizo Trump de Harris se produce a pesar de que el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, habían calificado días antes de “imprudente” el uso de la palabra por parte de la vicepresidenta y afirmaron que podría llevar a la violencia.

Los ataques a Harris se producen en medio de las repercusiones políticas del mitin de Trump de este domingo en el emblemático Madison Square Garden, donde un cómico que actuó como telonero del expresidente llamó a Puerto Rico “una isla flotante de basura”, un comentario que suscitó una condena generalizada y provocó una reacción violenta entre un grupo latino de rápido crecimiento en Pensilvania.

Harris dijo este lunes a los periodistas que los comentarios incendiarios en el mitin de Trump en el Madison Square Garden “no eran nuevos” para un expresidente que utiliza regularmente una retórica violenta dirigida a los inmigrantes indocumentados.

“Es simplemente más de lo mismo, y quizá más vívido, de lo habitual”, dijo Harris. “Donald Trump dedica todo su tiempo a intentar que los estadounidenses se señalen entre ellos con el dedo. Aviva el combustible de odio y división y por eso la gente está cansada de él”.

Harris no ha llamado nazi a Trump ni a sus simpatizantes. Sin embargo, su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo este domingo que había “un paralelismo directo” entre el mitin salvaje de Trump en el Madison Square Garden y la célebre reunión de 1939 de partidarios nazis en el emblemático estadio de Nueva York.

“Y no piensen ni por un segundo que él no sabe exactamente lo que están haciendo allí”, dijo Walz.

El compañero de fórmula de Trump, el senador por Ohio, J.D. Vance, rechazó este lunes esa comparación.

“Decidieron compararnos con nazis literales por reunirnos en el Madison Square Garden y celebrar a Estados Unidos. Son las mismas personas, por supuesto, que nos llaman racistas por querer asegurar la frontera sur. Son los mismos que no tienen planes, ideas, ni soluciones. Lo único que tienen es odio hacia sus conciudadanos”, dijo Vance en una parada de campaña en Wisconsin.

Más tarde, en otro evento, Vance argumentó que los valores de los soldados estadounidenses que desembarcaron en las playas de Normandía para luchar contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial distan mucho de las políticas que apoya Harris.

“Si crees que esos valientes hombres luchaban por una frontera abierta y cirugías de cambio de sexo para inmigrantes ilegales”, dijo Vance, “el término apropiado para ti es ‘id***ta’”.

Kit Maher, Aaron Pellish, Nikki Carvajal, Michael Williams y Kate Sullivan de CNN han contribuido a este reportaje.