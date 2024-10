(CNN) – Más de 250.000 lectores de The Washington Post cancelaron sus suscripciones desde que el periódico anunció la semana pasada que no respaldará a ningún candidato a la presidencia de Estados Unidos, lo que llevó a un “enorme aumento” en las cancelaciones, informó el diario el martes por la noche.

La decisión de no respaldar, anunciada por primera vez el viernes por el editor de The Washington Post Will Lewis, resultó en que el periódico perdiera aproximadamente el 10% de sus suscriptores digitales para el martes por la noche, según informó el periódico, citando documentos y a dos personas familiarizadas con las cifras. El número no tomó en cuenta a los nuevos suscriptores que el Post pudo haber agregado desde el viernes ni a los suscriptores que se han vuelto a suscribir, informó el periódico.

NPR fue el primero en informar la cifra. Un portavoz del Post no comentó sobre el informe.

Tras el anuncio de Lewis de que el diario rompería con una tradición de décadas y no respaldaría a ningún candidato en la carrera, a menos de dos semanas del día de las elecciones en EE.UU., los lectores comenzaron inmediatamente a rebelarse contra la medida, con figuras destacadas y exempleados publicando en las redes sociales que habían cancelado sus suscripciones. The Washington Post informó que comenzó a ver un aumento en las cancelaciones a las pocas horas del anuncio.

Lectores y antiguos empleados de The Washington Post, entre ellos el ex editor ejecutivo Marty Baron, calificaron la decisión como “cobarde” y “pusilánime”, viendo la medida como un intento del multimillonario propietario del diario, Jeff Bezos, de inclinarse preventivamente ante una posible segunda administración Trump. Una persona con conocimiento del asunto dijo a CNN que un borrador con respaldo a Harris había sido redactado por los miembros del consejo editorial de The Washington Post antes de que fuera anulado por Bezos.

Mientras el medio perdía suscriptores -y veía dimitir a tres miembros de su consejo editorial-, Bezos trató de calmar la respuesta, publicando el lunes un inusual artículo de opinión en el que reconocía que el momento de su decisión había dado lugar a especulaciones sobre que estaba tratando de apaciguar al expresidente Donald Trump.

“Ojalá hubiéramos hecho el cambio antes de lo que lo hicimos, en un momento más alejado de las elecciones y de las emociones en torno a ellas”, escribió Bezos. “Fue una planificación inadecuada, y no una estrategia intencionada”.

Bezos también reconoció la “apariencia de conflicto” con la decisión, admitiendo que su propiedad del gigante del comercio electrónico Amazon y la firma de exploración espacial Blue Origin, que tiene miles de millones en contratos federales, ha sido un “complejizador para el Post”.

Después de que Trump recibiera un disparo en la oreja este verano en un intento de magnicidio, Bezos llamó al expresidente “para decirle lo impresionado que estaba de que el candidato hubiera levantado el puño después de haber sido objeto de críticas”, informó The Washington Post.

El viernes, horas después de que Lewis anunciara la decisión de no dar un respaldo, Trump se reunió con ejecutivos de Blue Origin en Texas, avivando aún más la ya intensa reacción. En su artículo de opinión, Bezos insistió en que no tenía conocimiento previo de la reunión.

“También me gustaría dejar claro que aquí no hay ningún tipo de quid pro quo. Ni la campaña ni el candidato fueron consultados ni informados a ningún nivel ni de ninguna manera sobre esta decisión. Se tomó de forma totalmente interna”, escribió.

En cambio, Bezos enmarcó su decisión de poner fin a los respaldos presidenciales como una decisión diseñada para recuperar la confianza de los lectores.

“Lo que en realidad hacen los respaldos presidenciales es crear una percepción de sesgo”, escribió.”Una percepción de falta de independencia. Acabar con ellos es una decisión de principios, y es la correcta”.