Última hora de la guerra entre Israel y Hezbollah en vivo: situación en Gaza, noticias y más

El sistema sanitario de Gaza está al borde del colapso, afirma un médico voluntario

Un cirujano vascular que regresó recientemente de trabajar como voluntario en hospitales de Gaza pintó un panorama de un sistema de salud al borde del colapso, mientras la situación humanitaria en el enclave devastado por la guerra se deteriora.

“Cuando piensas que no puede empeorar, sigue empeorando”, dijo a Anna Coren de CNN el Dr. Nabeel Rana, quien trabajó como voluntario en la organización sin fines de lucro MedGlobal en los hospitales Nasser y Al Aqsa en Gaza.

“Estamos al punto en que todo este sistema y toda la sociedad están colapsando”.

Dos semanas después de que la administración Biden enviara una carta al gobierno israelí dándoles 30 días para mejorar la situación humanitaria en Gaza, las cosas solo han empeorado, dijo Rana.

"Soy cirujano", dijo, y agregó que ha recibido formación para tratar "cosas que la mayoría de la gente no debería ver".

“Este es el caso más extremo de lo que ocurre a diario y de manera habitual”.

Rana dijo que los hospitales de Gaza se están quedando sin equipo básico, como suturas, antibióticos, medicamentos y gasas. Aun así, los médicos y enfermeras locales que viven en condiciones “inhabitables” vienen a trabajar y hacen lo que pueden, dijo Rana.

“El día más difícil para mí es el día que me voy, porque sé que puedo irme”, dijo. “Estas personas no pueden. No tienen otra opción”.