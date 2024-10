Última hora de la DANA en Valencia, España: muertes, desaparecidos, noticias y más

“No sabemos dónde están nuestros padres”: sobrevivientes relatan horas de horror en medio de la tormenta

Varias localidades del sur y el este de España se vieron afectadas por hasta 300 milímetros de lluvia en apenas unas horas el martes, en lo que marcó las peores precipitaciones en Valencia en 28 años, según la agencia meteorológica estatal AEMET.

Emiliano García-Page, presidente del gobierno regional de Castilla-La Mancha, comparó el diluvio con la rotura de un dique. "No es un dique, fue como la rotura de una presa", dijo García-Page a la emisora ​​nacional española TVE. “La gente llamaba a los números de emergencia llorando, pidiendo ayuda y era casi imposible localizarlos”.

Al menos 40 personas, seis de las cuales estaban en una residencia de ancianos, murieron en la ciudad de Paiporta en Valencia, informó la agencia de noticias estatal española EFE, citando a su alcalde.

Se cree que alrededor de 1.200 personas aún están atrapadas en diferentes partes de una carretera en Valencia, y 5.000 vehículos están bloqueados como resultado de las crecidas, informó EFE, citando a la Guardia Civil española.

Los supervivientes y familiares de los desaparecidos hablaron con TVE sobre el terrible aguacero. "Fue agonizante. Cuando vimos que el agua subía y llegaba al primer piso de la casa, subimos al tejado", dijo un residente a TVE. "Estuvimos en el techo hasta las 4 a.m. [11 p.m. ET del martes]. No teníamos agua, teníamos frío. Finalmente, llegó el helicóptero".

"Todo está destruido, pero al menos estamos aquí para contar [la historia]", agregó.

Por su parte, la familia de Petruta Sandu también fue sorprendida por la inundación repentina. La última vez que habló con sus padres fue a última hora de la noche del martes, cuando se quedaron atrapados en el techo de su coche cuando las aguas subieron a su alrededor.

“Desde las 22.00 horas de anoche no sabemos nada de nuestros padres”, dijo a RTVE. “Mi cuñado caminó casi 7 km con el agua hasta las rodillas para encontrar el helicóptero y el vehículo, pero no encontraron a nadie. No sabemos dónde están nuestros padres”.

Un residente local de una de las localidades afectadas, Antonio Carmona, describió a CNN lo que ocurrió cuando se produjeron las inundaciones. “Cuando miramos por aquí, vimos que todo se estaba hundiendo. (El agua) se llevó los coches, se llevó la mitad de la casa de uno de nuestros vecinos”.

Carmona señaló su ropa rasgada, diciendo que él y otros habían estado salvando a los perros atrapados en la inundación.

Una mujer llamada Beatriz Garrote conducía a casa desde el trabajo en la ciudad de Torrent en Valencia el martes por la noche cuando se encontró atrapada en un tramo de la carretera de circunvalación por la crecida del agua durante varias horas junto con otros conductores, según el periódico español El País.

“Pasé por la primera salida, que era la de Paiporta, pero estaba cerrada porque nos dijeron que el pueblo estaba inundado y no podíamos salir”, dijo, según El País. Afirmó que su coche se quedó atascado “y de repente los dos carriles más cercanos a la salida comenzaron a inundarse”.

Describió que sintió “mucho miedo” cuando el nivel del agua subió rápidamente. “No sabía de dónde venía ni qué estaba pasando. El agua comenzó a subir muy rápido. Después de 10 minutos, estaba a la mitad de la rueda del coche. Uno de los voluntarios nos dijo que diéramos la vuelta, pero no había salida posible”.