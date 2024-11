Elecciones de EE.UU. en 2024, en vivo: última hora y noticias de Trump y Harris

Harris promete trabajar con personas que no están de acuerdo con ella, dándoles "un lugar en la mesa" a diferencia de Trump

Hablando en el evento de campaña en Las Vegas, Nevada, el jueves por la noche, la vicepresidenta Kamala Harris prometió representar a todos los estadounidenses y escuchar a quienes no estuvieran de acuerdo con ella, haciendo referencia a los comentarios anteriores del expresidente Donald Trump, quien calificó a sus oponentes políticos de “enemigos internos”.

“Me comprometo a escuchar a las personas que no están de acuerdo conmigo, porque a diferencia de Donald Trump, no creo que quienes no están de acuerdo conmigo sean el enemigo”, dijo Harris. “Él quiere encarcelarlos; yo les daré un lugar en la mesa”.

También respondió a los comentarios de Trump en un mitin a principios de semana, donde dijo que protegería a las mujeres, les guste o no.

“Este es el mismo que dijo que las mujeres deberían ser castigadas por sus decisiones. Los tribunales se encargarán de eso, nosotros nos encargaremos de noviembre”, dijo, ante los vítores de la multitud.

En su discurso, también reiteró sus principales planes de políticas, incluyendo reducir el costo de vida y de la vivienda, aumentar el salario mínimo, hacer que el cuidado de personas mayores y de niños sea más asequible, e introducir recortes de impuestos para las pequeñas empresas.

Harris también contrastó con las políticas de Trump, destacando en particular los peligros potenciales para los derechos reproductivos de las mujeres tras el retroceso de Roe v. Wade.

“Cuando el Congreso apruebe un proyecto de ley para restaurar la libertad reproductiva en todo el país, como presidenta de los Estados Unidos, me sentiré orgullosa de promulgarlo como ley”, declaró.